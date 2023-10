Manchester United a déclaré jeudi des revenus de 648,4 millions de livres sterling (783,5 millions de dollars) pour son dernier exercice financier, un record en Premier League.

Les derniers chiffres financiers de United surviennent alors que le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe est sur le point d’acheter 25 % des parts du club anglais à ses propriétaires américains, la famille Glazer.

Les revenus globaux sont en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente, même si United a participé à la Ligue Europa et non à la Ligue des Champions, plus lucrative, la saison dernière. Le club a tout de même signalé une perte de 42,1 millions de livres sterling (50,9 millions de dollars).

La masse salariale de United pour la période a diminué de 52,8 millions de livres sterling (63,8 millions de dollars) à 331,4 millions de livres sterling (400 millions de dollars), ce qui a été attribué au « roulement de l’équipe » et à l’absence de l’équipe de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo faisait partie des nombreux joueurs bien payés à quitter le club.

Le rapport indique qu’aucun dividende n’a été versé à la famille Glazer ni aux autres actionnaires.

Ratcliffe, le fondateur de la société chimique INEOS, est prêt à payer entre 1,3 milliard de livres sterling (1,576 milliard de dollars) et 1,5 milliard de livres sterling (1,82 milliard de dollars) pour une participation de 25 %, malgré la valeur marchande actuelle de United qui se situe à environ 2,6 milliards de livres sterling, a rapporté ESPN la semaine dernière. .

La participation potentielle de Ratcliffe permettrait à son équipe INEOS d’avoir une « influence sportive » à Old Trafford, ont indiqué des sources.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.