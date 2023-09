Man United annonce la marque technologique américaine comme nouveau sponsor de maillot

Manchester United a conclu un accord avec la société technologique américaine Qualcomm qui verra sa marque Snapdragon remplacer le logo TeamViewer en tant que sponsor de maillot à partir de la saison prochaine, a annoncé le club de Premier League.

Le club n’a pas révélé les détails financiers de l’accord, mais une source a déclaré à ESPN que l’accord valait 60 millions de livres sterling (75 millions de dollars) par an.

United a signé un accord de cinq ans avec la société de technologie allemande TeamViewer en 2021 pour devenir leur principal sponsor de maillot, en remplacement de Chevrolet.

Cependant, United a déclaré en décembre avoir conclu un « accord mutuellement avantageux » avec TeamViewer, donnant au club la possibilité de racheter les droits de parrainage du devant de son maillot.

Il a ajouté qu’il entreprendrait un processus de vente ciblé sur un « marché normalisé », après avoir conclu l’accord TeamViewer au plus fort de la pandémie de COVID-19.

« Manchester United a accepté une collaboration stratégique élargie avec Qualcomm Technologies, Inc., qui verra la marque Snapdragon affichée sur le devant du célèbre maillot du club », a déclaré United dans un communiqué mardi.

« Qualcomm Technologies est déjà un partenaire mondial de Manchester United, faisant la promotion de sa marque Snapdragon.

« Dans le cadre de l’accord élargi, Snapdragon deviendra le partenaire de Manchester United sur le devant du maillot à partir du début de la saison 2024-25, et figurera sur les maillots domicile, extérieur et troisième des équipes masculines et féminines. »

United a signé un accord de 900 millions de livres sterling avec Adidas en juillet, renouvelant ainsi son partenariat avec son fournisseur officiel de kits pour 10 ans supplémentaires.

Les informations de Rob Dawson d’ESPN ont contribué à ce rapport.