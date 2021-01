Manchester United a passé la meilleure partie d’une décennie dans l’ombre de Manchester City. La FA Cup 2011 était le premier des 11 trophées majeurs pour l’équipe bleue de la ville après 35 ans d’attente pour l’argenterie, et tout cela peut être attribué à une victoire contre l’équipe de Sir Alex Ferguson en demi-finale de cette saison.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer prépare son équipe à affronter l’équipe de Pep Guardiola en demi-finale de la Coupe Carabao mercredi (diffusez en direct sur ESPN + (États-Unis), le succès pourrait-il lui offrir la chance de fonder une nouvelle dynastie à Old Trafford?

– Diffusez FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La victoire du derby 2011 à Wembley était la première fois que City battait United sur le chemin du succès depuis les années 1970. Le but de Yaya Touré dans une victoire 1-0 a jeté les bases non seulement pour la victoire contre Stoke City en finale, mais aussi pour le succès du titre de Premier League la saison suivante et une mentalité de trophée qui s’est poursuivie, pratiquement sans relâche, jusqu’à ce jour.

C’est le moment où Roberto Mancini and Co. a réalisé qu’ils pouvaient déloger United du sommet du football anglais; City a depuis remporté quatre titres de champion contre deux de United (le dernier en 2013) et a terminé au-dessus de ses rivaux dans chacune des sept dernières campagnes.

De plus, Solskjaer a supervisé trois défaites en demi-finale avec United la saison dernière, donc la tâche est simple: se débarrasser de l’étiquette « presque hommes » dans les grandes compétitions et prouver qu’ils sont prêts à redevenir vainqueurs.

Ole Gunnar Solskjaer pourrait faire sortir Man United de l’ombre de Pep Guardiola’s City à Manchester. Nick Potts / PA Images via Getty Images

Il ne fait aucun doute que United devient une force avec laquelle il faut compter, après avoir rebondi de moments bas au cours des deux dernières années – au-delà de ces défaites en demi-finale, il y a eu une campagne peu convaincante en Ligue des champions et la défaite 6-1 d’octobre à domicile Tottenham – pour occuper la deuxième place de la Premier League et avec de véritables espoirs de se battre pour le titre.

Bruno Fernandes est devenu une star depuis son arrivée du Sporting Lisbonne il y a 12 mois, Marcus Rashford continue de devenir l’un des meilleurs attaquants européens et, dans toute l’équipe, la cohérence commence à se développer et la conviction grandit.



1 Liés

Mais le progrès doit offrir une récompense tangible à un moment donné et Solskjaer United doit maintenant arrêter de frapper à la porte et trouver un moyen de la franchir.

La saison dernière, United a été battu à la quatrième étape par City en Coupe Carabao, Chelsea en FA Cup et Séville en Ligue Europa. Chaque expérience douloureuse rappelait la chute du club ces dernières années et contrastait avec Ferguson guidant United vers la victoire lors de chacune de ses 19 premières demi-finales de coupe nationale, avant que la course ne soit terminée par Chelsea de Jose Mourinho lors de la Coupe de la Ligue 2005.

City a également eu ses quasi-accidents avant de trouver la formule gagnante. Leur défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue 2010 contre United a été considérée par Ferguson comme une victoire cruciale qui a souligné la prééminence de son équipe, mais elle n’a servi qu’à motiver City à renverser la situation.

Prochains jeux LIVE sur ESPN + (US):

LUNDI JAN. 4

• Chennaiyin – Hyderabad (8 h 55 HE)

MARDI JAN. 5

• Bengaluru v Mumbai City (8h25 HE)

• Linares contre Séville (13 h 00 HE)

• Zamora v Villarreal (13 h 00 HE)

• Tottenham v Brentford (14h30 HE)

United doit utiliser la déception de la saison dernière pour alimenter sa détermination, mais mercredi, il ne s’agit pas seulement d’arriver à une finale, il s’agit aussi de battre City dans une situation gagnant-ou-échoué.

Solskjaer a construit un record impressionnant contre Guardiola, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres, mais cette défaite a été un revers crucial de 3-1 lors du match aller de la demi-finale de la Carabao Cup la saison dernière, ce qui a donné à City le coussin pour résister. une défaite 1-0 dans le match retour.

United peut à juste titre prétendre avoir rétabli l’équilibre de la rivalité face à face sur le terrain contre City, mais lorsqu’il s’agit de gagner des choses, six trophées majeurs ont été remis au stade Etihad depuis la dernière fois que United a remporté l’argenterie avec la Ligue Europa en 2017.

City a montré comment une grande victoire peut déclencher une série de succès. C’est maintenant au tour de United de faire de même en prouvant qu’ils sont gagnants. Le choc de mercredi est l’occasion idéale de passer à l’étape suivante.