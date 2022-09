Man United accusé de favoriser les joueurs anglais par Eric Bailly

Eric Bailly, de Marseille, a affirmé qu’il n’avait pas eu une chance équitable à Manchester United parce que le club favorisait les joueurs anglais.

Bailly a rejoint Marseille en prêt cet été après être tombé en disgrâce à Old Trafford après son départ de Villarreal en 2016.

Le défenseur central ivoirien a fait 113 apparitions pour United, mais a suggéré qu’il pourrait en avoir plus sans les joueurs devant lui dans l’ordre hiérarchique.

“Le club devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde”, a déclaré Bailly dans des commentaires relayés par Les temps avant le match d’ouverture de Marseille en Ligue des champions contre Tottenham Hotspur.

“[The club should] encouragez la compétition dans le vestiaire, pas seulement en chercher quelques-uns. J’ai toujours eu le sentiment que le joueur national était prioritaire.

“Cela n’arrive pas à Chelsea ou dans d’autres grands clubs de Premier League. Certaines personnes tiennent pour acquis qu’elles vont commencer, et cela affaiblit l’équipe. Heureusement [Erik] Ten Hag a beaucoup de caractère et j’espère qu’il pourra changer cette dynamique.”

Bailly a déclaré qu’il avait choisi de partir pour Marseille à la recherche de temps de jeu après l’arrivée de Ten Hag en tant que manager, le défenseur central n’ayant fait que quatre apparitions en Premier League la saison dernière.

United a recruté l’international argentin Lisandro Martinez de l’Ajax cet été tandis que Ten Hag a également Raphael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof et Phil Jones à sa disposition en défense centrale.

“J’ai rencontré Erik Ten Hag dans le vestiaire à la fin de la saison dernière lorsqu’il est allé signer son contrat”, a ajouté Bailly.

“J’emballais mes affaires parce que mon intention était de partir, mais il m’a dit qu’il voulait que je reste parce qu’il allait donner des minutes à tout le monde.

“J’ai accepté de faire la tournée d’été avec United, et il a tenu parole, mais je ne veux pas jouer de temps en temps. Je veux le faire chaque semaine et me sentir important. Je veux retrouver ma confiance.”

Mais Bailly a défendu son temps à United, soulignant comment il les avait aidés à remporter la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue en 2017.

“J’étais [Jose] La première signature de Mourinho et j’ai aussi eu de bons moments où des titres ont été remportés”, a déclaré Bailly.

“J’ai joué des matchs importants et dans certains j’ai été choisi comme le meilleur joueur.

“Je pense que lorsque j’ai eu l’occasion, j’ai saisi l’occasion. J’ai juste manqué de cohérence, car je pense que je méritais plus de minutes.”