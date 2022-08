Man United accorde un traitement silencieux à l’homme le plus riche de Grande-Bretagne; Barcelone et l’Atletico en désaccord sur Griezmann

Sir Jim Ratcliffe n’a rien entendu de Manchester United depuis qu’il a déclaré son intérêt à acheter le club – Insider Notebook d’ESPN a le dernier en date. PLUS: Barcelone s’inquiète pour l’avenir d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid.

L’homme le plus riche de Grande-Bretagne malmené par Man United

Sir Jim Ratcliffe n’a rien entendu de la famille Glazer concernant son intérêt pour Manchester United, plus d’une semaine après avoir annoncé son intérêt pour l’achat du club, ont déclaré des sources à ESPN.

Ratcliffe, d’une valeur rapportée de 9,8 milliards de livres sterling (11,6 milliards de dollars), a suggéré qu’il était prêt à ouvrir des négociations sur une prise de contrôle à Old Trafford alors que la pression des fans monte sur les Glazers.

Des sources ont déclaré à ESPN que les Glazers recherchaient des investissements pour aider à financer le réaménagement d’Old Trafford, bien que Ratcliffe, qui a fait une offre de 4,25 milliards de livres sterling (5,2 milliards de dollars) pour acheter Chelsea en mai, souhaiterait une prise de contrôle complète. Cependant, rien n’indique que les Glazers cherchent à abandonner le contrôle.

Sir Jim Ratcliffe est intéressé par l’achat de Manchester United. Le crédit photo doit se lire DIRK WAEM/AFP via Getty Images

Les Glazers ont fait face à l’opposition des fans de United depuis le lancement de leur rachat par emprunt en 2005.

Ils ont été accusés d’avoir accablé United avec des centaines de millions de dettes et d’avoir vidé le club de l’argent grâce au paiement de dividendes. Pendant ce temps, les protestations se déroulent sur fond de très peu de succès sur le terrain.

Environ 10 000 supporters ont rejoint une manifestation contre la propriété de la famille Glazer avant la victoire 2-1 contre Liverpool lundi. Des groupes de fans disent qu’ils prévoient des démonstrations similaires à chaque match à domicile cette saison ou jusqu’à ce que le club soit vendu.

United n’a pas remporté le titre de Premier League depuis 2013 et n’a remporté aucun trophée depuis 2017. Ils ont terminé sixièmes la saison dernière pour manquer une place en Ligue des champions.

Lorsque Chelsea a été vendu plus tôt cette année, le club a atteint un prix pouvant atteindre 4,25 milliards de livres sterling et on estime que United serait valorisé considérablement plus si une vente devait se concrétiser. Des sources ont déclaré à ESPN que la position de Ratcliffe est inchangée. – Rob Dawson

Barcelone et l’Atletico se disputent le transfert de Griezmann

Barcelone s’inquiète de ce qui pourrait arriver avec Antoine Griezmann l’été prochain, ont déclaré des sources à ESPN, le club de LaLiga estimant que l’Atletico Madrid cherchera à éviter de payer les 40 millions d’euros convenus pour rendre le transfert de l’attaquant permanent.

Griezmann est revenu à l’Atletico l’année dernière avec un contrat de prêt de deux ans, avec une clause stipulant qu’ils seraient obligés de payer 40 millions d’euros au Barça si l’international français jouait au moins 45 minutes dans 50% des matchs pour lesquels il est disponible sur le deux saisons. L’année dernière, Griezmann l’a fait dans 30 des 37 matchs pour lesquels il était disponible, en forme et non sujet à suspension – mais dans les deux matchs de championnat de l’Atletico jusqu’à présent cette campagne, il n’a joué que 28 minutes contre Getafe et 28 autres minutes contre Villarréal.

Le Barça et l’Atletico ont tenu une série de réunions au cours de l’été pour discuter de la situation, des sources ayant déclaré à ESPN que l’Atletico tentait de convaincre le Barça de leur proposer une meilleure offre.

Des sources ont déclaré que Diego Simeone pense toujours que Griezmann est capable de trouver sa meilleure forme – après avoir marqué seulement trois buts en championnat la saison dernière, son pire total et avoir passé neuf mois sans trouver le filet en Liga – mais le club pense que 40 millions d’euros est excessif. pour un joueur qui aura 32 ans l’année prochaine. Barcelone ne souhaite pas non plus reprendre Griezmann, et son salaire annuel de plus de 20 millions d’euros causerait de nouveaux problèmes à un club qui a déjà du mal à respecter les limites de dépenses de l’équipe de LaLiga.

Diverses solutions potentielles ont été discutées – y compris Griezmann abaissant ses revendications salariales ou les clubs renégociant les termes de leur accord – l’Atletico citant l’exemple de Philippe Coutinho, que le Barça a autorisé à rejoindre Aston Villa pour la moitié de la somme initiale de 40 millions d’euros. spécifié dans son contrat de prêt. — Moises Llorens et Rodrigo Faez

Wesley Fofana veut quitter Leicester City. Photo de Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Leicester transpire sur son avenir financier

Leicester City fait face à une fin effrénée de la fenêtre de transfert en raison de la stratégie de la corde raide employée par plusieurs rivaux concernant les futurs comptes des Foxes, ont déclaré des sources à ESPN. Plusieurs intermédiaires connaissant la situation pensent que Leicester est sous pression pour déplacer les joueurs en raison de problèmes de fair-play financier et de leurs pertes projetées pour la saison 2021-22.

Le défenseur Wesley Fofana est lié à un déménagement à Chelsea depuis des semaines – Leicester a refusé une troisième offre d’une valeur de 70 millions de livres sterling mardi – tandis que Newcastle a vu deux offres rejetées pour le meneur de jeu James Maddison.

Le milieu de terrain Youri Tielemans a encore un an sur son contrat et il est peu probable qu’il signe une prolongation au milieu de l’intérêt d’Arsenal et d’autres clubs, mais reste à Leicester avec moins d’une semaine dans la fenêtre.

De plus, d’autres acteurs jugés excédentaires par rapport aux besoins, dont Jannik Vestergaard et Caglar Soyuncu, n’ont pas attiré d’offres proches de leurs valorisations.

Des sources ont déclaré à ESPN que les difficultés financières de Leicester sont largement connues et, par conséquent, les clubs les sous-estiment avec des offres inférieures aux prix demandés respectifs.

Tielemans, par exemple, est un agent libre l’été prochain, mais on pense que Leicester veut jusqu’à 40 millions de livres sterling, alors qu’il continue d’exiger 80 millions de livres sterling pour Fofana, un record mondial pour un défenseur.

Les divers retards ont causé des problèmes au sein de l’équipe – Fofana a été exclu de la défaite du week-end dernier contre Southampton, le manager Brendan Rodgers admettant qu’il n’était pas dans le bon état d’esprit pour jouer, et manquera également le match de ce week-end contre Chelsea pour le même raison.

Ils n’ont pris qu’un point lors de leurs trois premiers matchs de Premier League et ont exigé une séance de tirs au but pour dépasser Stockport County de la Ligue 2 au deuxième tour de la Coupe Carabao.

Rodgers veut réorganiser son équipe mais sait que Leicester doit lever des fonds avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. D’autres clubs savent que Leicester a besoin de temps pour agir et pensent donc que la pression créée par la date limite de jeudi augmentera au point qu’ils acceptent une offre inférieure pour au moins l’un de leurs noms de stars. Quoi qu’il en soit, une finale mouvementée à la fenêtre vous attend .. — James Olley

Ten Hag déterminé à garder Maguire

Erik ten Hag veut garder Harry Maguire à Manchester United malgré l’abandon du défenseur pour la victoire sur Liverpool, ont déclaré des sources à ESPN.

Le capitaine du club Maguire a été critiqué pour ses performances lors des défaites contre Brighton et Brentford et malgré le soutien public de Ten Hag, a perdu sa place pour la visite de Liverpool à Old Trafford lundi. Cela a soulevé la possibilité que Maguire puisse quitter le club avant la date limite de transfert de la semaine prochaine et le joueur de 29 ans a été lié à un déménagement à Chelsea, qui fait face à la résistance de Leicester dans sa tentative de signer Fofana.

Mais des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag voulait garder Maguire, même s’il doit attendre pour regagner sa place. Ten Hag veut quatre défenseurs centraux seniors dans son équipe avant une saison chargée qui comprendra également une pause pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en novembre et décembre.

Eric Bailly a été prêté à Marseille, tandis que Phil Jones et Axel Tuanzebe sont tous deux disponibles pour le transfert, le laissant avec Maguire, Raphael Varane, Lisandro Martinez et Victor Lindelof. — Rob Dawson

Bellerin et Arsenal en pourparlers pour mettre fin à l’accord

L’avenir d’Hector Bellerin reste incertain avec moins d’une semaine de la fenêtre de transfert restante alors que les pourparlers de résiliation de contrat avec Arsenal se poursuivent, tandis que Barcelone et le Real Betis font face à des complications lors de la signature du défenseur, ont déclaré des sources à ESPN.

Dans ce qu’une source proche de la situation décrit comme un accord compliqué avec “beaucoup de pièces mobiles”, Bellerin est en négociation pour convenir d’un montage financier pour la dernière année de son contrat avec les Gunners qui le libérerait ensuite pour rejoindre une autre équipe. . Arsenal a convenu de résilier des contrats avec plusieurs joueurs ces dernières années – dont Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil et Shkodran Mustafi entre autres – et des pourparlers sont en cours avec Bellerin pour faire de même.

Le Betis et Barcelone n’ont pas encore indiqué qu’ils sont prêts à payer des frais de transfert. L’accent est donc mis sur Bellerin et Arsenal pour parvenir à un accord en premier. Cependant, des sources ont également déclaré à ESPN que le Betis et Barcelone devaient résoudre les problèmes d’enregistrement des joueurs alors qu’ils cherchaient à se conformer au règlement financier de la Liga.

Le Betis doit lever des fonds, le plus évidemment par le biais de sorties de joueurs, pour enregistrer certains de ses joueurs existants alors que les problèmes de Barcelone sont bien documentés – Jules Kounde, signé de Séville pour 55 millions d’euros cet été, n’est toujours pas enregistré.

D’autres clubs ont manifesté leur intérêt pour Bellerin, mais le joueur de 27 ans souhaite retourner en Espagne après avoir déménagé à Arsenal à l’adolescence en 2011. –James Olley

Liverpool, Man Utd et Arsenal suivent la starlette celtique

Les performances de Matt O’Riley au Celtic ont attiré l’attention. Photo de Steve Welsh/Getty Images

Le milieu de terrain celtique Matt O’Riley attire beaucoup l’attention de certains des plus grands clubs européens, dont le Borussia Dortmund, Liverpool, Arsenal et Manchester United, selon des sources ESPN.

O’Riley a quitté MK Dons pour le Celtic en janvier pour 1,5 million de livres sterling et sa forme et ses statistiques ont attiré l’attention d’équipes de toute l’Europe, des sources affirmant qu’il pourrait encore y avoir un transfert tardif pour lui dans cette fenêtre de transfert. Le Celtic n’a aucun intérêt à perdre le joueur de 21 ans, ont indiqué des sources, mais une offre de l’ordre de 15 à 20 millions de livres sterling pourrait être tentante dans cette fenêtre, même si sa valeur devrait augmenter cette année s’il continue son impressionnante Cours.

Si une offre est à venir dans cette fenêtre de transfert, des sources ont déclaré à ESPN que Newcastle United et Leicester sont les plus susceptibles d’essayer de tenter le milieu de terrain danois U21 d’origine anglaise en Premier League. Les dépisteurs de Wolfsburg et de Lille ont également regardé O’Riley jouer et sont repartis impressionnés. –Tom Hamilton

Lyon contrarié par la démarche de transfert de Forest

Il y a quelques jours à peine, il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que le milieu de terrain Houssem Aouar ne devienne la 18e signature de Nottingham Forest d’un été chargé.

L’international français de 24 ans avait un accord avec le club de Premier League et Forest était sur le point de faire une offre à Lyon pour lui. Cependant, leur offre était quelque peu surprenante, ont déclaré des sources à ESPN. Le montant, 10 millions d’euros avec les add-ons, était un bon rapport qualité-prix pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat et qui avait sous-performé la saison précédente.

Mais ce qui a surpris Lyon, c’est la structure du deal proposé par Forest, qui souhaitait verser les 10 M€ en six tranches de 1,6 M€ sur la durée de son contrat.

Lyon, qui veut des frais de transfert de 15 millions d’euros pour Aouar, n’était pas satisfait de la proposition et s’est senti irrespectueux. Les deux clubs sont toujours en contact et le transfert reste une possibilité, ont déclaré des sources à ESPN, mais Forest a du travail à faire. –Julien Laurens