Man United a signé Amad Diallo pour 41 millions d’euros après 24 minutes en équipe première. Que pense le monde scout?

Avec la fenêtre de transfert de janvier ouverte dans toute l’Europe, l’arrivée la plus attendue est en fait celle qui a été convenue en octobre. Dans ce qui est sûrement l’une des offres les plus curieuses de tous les temps, Amad Diallo, 18 ans (il a retiré Traoré de son nom plus tôt en 2020), a signé pour Manchester United d’Atalanta pour 21 millions d’euros, plus 20 millions d’euros supplémentaires en add-ons, malgré le fait que son expérience en ligue première équipe se soit élevée à une maigre 24 minutes à l’époque.

Diallo a marqué quatre minutes après ses débuts à l’Atalanta en 13 minutes en tant que remplaçant contre l’Udinese en octobre 2019 (devenant le premier joueur né en 2002 à marquer en Serie A), mais n’a disputé que 11 minutes supplémentaires en deux matchs cette saison. Puis, malgré l’attention de United, il a dû attendre près d’un an pour ses prochaines minutes seniors: un camée de 13 minutes contre Hellas Verona le 28 novembre avant une apparition prometteuse de 22 minutes sur le banc en Ligue des champions contre le FC Midtjylland en décembre. .1, dans lequel il a montré des touches délicates, de beaux runs et a enregistré deux bons coups en retard.



1 Liés

En effet, la capacité de Diallo au ballon l’a vu comparé à la légende de Barcelone Lionel Messi, et il a excellé même en jouant deux groupes d’âge au-dessus du sien tout au long de sa carrière de jeune. Cependant, c’est toujours une somme énorme pour un joueur aussi non testé qui pourrait même ne pas figurer en Premier League cette saison. Vous devez également vous demander pourquoi l’adolescent a été utilisé avec autant de parcimonie (en particulier dans une année scandaleusement encombrée de matchs) par Atalanta – même en tant que sous-marin d’impact – compte tenu de son talent évident, de son profil et de ses références.

Avec seulement 35 minutes de plus depuis qu’ils ont conclu l’accord, c’est un pari pour United, qui a déjà été brûlé avec des gens comme Bebe. Mais des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN que Diallo serait considéré comme une équipe première, aux côtés de Facundo Pellistri, 18 ans, qui a été signé du côté uruguayen de Penarol au même moment.

Alors que Diallo arrive à Manchester après avoir reçu son permis de travail britannique, voici un aperçu des raisons pour lesquelles la hiérarchie d’Old Trafford pensait que l’ailier d’origine ivoirienne valait le risque.

Diallo a déménagé à Atalanta en 2015 et a brillé dans les équipes de jeunes. Jonathan Moscrop / Getty Images

Quel genre de joueur est-il?

Diallo est loin d’être inconnu sur le circuit de dépistage, ayant été sur le radar des principaux clubs européens depuis un certain temps en raison de ses performances au niveau des jeunes – où il se démarque souvent contre des adversaires plus âgés – et de ses plus récentes apparitions en Italie. Ligue « Primavera » (U19).

Ses statistiques au Primavera au cours des deux dernières années sont impressionnantes – 12 buts et neuf passes décisives en 39 matchs – alors qu’il a également inscrit un but et trois passes décisives en six matches de l’UEFA Youth League en 2019-20.

Un des meilleurs dépisteurs d’un de ces clubs a accordé à ESPN l’accès à l’intégralité de son dossier sur Diallo, qui remonte à 2019 et est basé sur ses apparitions dans les tournois de jeunes et la ligue U19. Dans le système interne du club, Diallo est classé comme un joueur potentiel de 7,5 (sur un maximum de 10), ce qui équivaut à « un éventuel régulier dans un club de niveau Ligue des champions » – juste pour référence, un pic Messi était apparemment un 9,0 selon leur système (clairement personne ne peut être parfait!)

Certains extraits du rapport, qui a été compilé à l’aide des contributions de différents membres du personnel de dépistage du club, révèlent des détails intéressants sur ses caractéristiques en tant que joueur.

«Profil physique: peut sembler léger, mais supporte bien le contact. Capable de rester debout même face à des défis importants. Point de gravité bas, bon équilibre. Changement de direction impressionnant avec et sans le ballon. Contrôle corporel et coordination impressionnants. Très rapide sur des espaces courts, perd de la puissance et de la vitesse sur de plus longues distances. Plus continu que la plupart des joueurs de son âge, l’impact persiste tout au long de la partie. «

Diallo est également applaudi pour sa « capacité à voir toutes les zones du terrain » et il est « capable de distribuer le ballon bien au-delà de courtes et moyennes distances; exécute de bons changements de jeu. » Son rythme de travail défensif est également souligné comme étant positif: « Sa volonté de suivre les courses, de défendre et de s’aligner sur la structure défensive de l’équipe est étonnamment bonne. »

À quelle position joue-t-il?

Diallo a quitté le milieu de terrain central au début de sa carrière. Diallo est maintenant un ailier inversé tactiquement conscient – idéal pour une formation 4-3-3 – avec des compétences plus proches du meneur de jeu moderne que d’un ailier de bout en bout limité à un changement de rythme et à la capacité d’assumer. adversaires. Le rapport se lit comme suit:

« Ailier inversé caractéristique qui aime couper son pied gauche depuis la droite. Préfère prendre des positions relativement profondes afin de participer à la construction plutôt que d’aller directement vers un but ou la phase concluante, mais est également efficace plus près de le but et la surface de réparation. Moins efficace sur la gauche, mais peut se déplacer avec succès aux positions centrales. «

Diallo a tous les attributs pour réussir à Man United. Martin Rickett / EMPICS / PA Images via Getty Images

Son style est-il similaire à celui de tous les joueurs actuels?

Les comparaisons de Messi proviennent du grand équilibre de Diallo, de ses pieds rapides, de ses excellentes compétences techniques, de ses dribbles fascinants et de sa capacité à voir et à exécuter la passe idéale – sans parler de son beau pied gauche.

Il possède une maturité et une confiance au-delà de ses 18 ans qui lui permettent d’exploiter ses compétences considérables – mais pas seulement pour le plaisir, uniquement lorsqu’il y a quelque chose à gagner – et lui confère une véritable éthique d’équipe avec beaucoup de volonté de le faire. suivre et travailler dur pour jouer son rôle dans la défense.

Mais s’il s’agit d’une perspective indéniablement excitante, nous savons tous que ce n’est pas une garantie de succès. Après tout, le jeu est jonché de jeunes joueurs gênés par le tag «prochain Messi».

Un dépisteur professionnel avec une connaissance approfondie de la scène jeunesse italienne dit que le potentiel incontestable de Diallo doit encore se traduire au niveau de la première équipe.

« J’ai vu Diallo plusieurs fois et c’est un talent intéressant, mais je dois admettre que l’accord, en particulier au niveau des personnes impliquées, a été une grande surprise pour moi », a-t-il déclaré à ESPN sous couvert d’anonymat. « Oui, il a excellé au niveau des jeunes et oui, même avec ceux des groupes d’âge supérieurs, mais à mon avis, il n’est pas comparable à des joueurs comme [Barcelona’s] Ansu Fati, [Real Madrid’s] Vinicius Jr., Reinier ou Rodrygo, que j’ai tous suivis au niveau des jeunes. Et pour l’argent impliqué dans cet accord, vous vous attendez à une star mondiale potentielle. Je ne vois tout simplement pas Amad Diallo avoir le même potentiel que ceux que j’ai mentionnés. «

Et après?

Les prochaines étapes pour Diallo vont être cruciales pour lui permettre d’optimiser son talent. Sera-t-il immédiatement intégré dans l’équipe première – un peu comme Pellistri (qui, incidemment, occupe le même large créneau offensif droit) – et sera-t-il défini comme un premier équipe mais jouera presque exclusivement avec les réservistes? Ou sera-t-il envoyé en prêt pour acquérir plus d’expérience?

Diallo travaillant dur pour améliorer son anglais, il préférerait sans aucun doute rester à Manchester, mais la voie de plus en plus courante consistant à prêter des joueurs prometteurs à l’étranger à des pays tels que les Pays-Bas, la Belgique ou même l’Allemagne pourrait être une autre possibilité. En tant que titulaire d’un passeport italien, c’est certainement une option facile.

Ce que Manchester United décide ensuite de faire avec lui est de la plus haute importance, car leurs réussites en signant des espoirs d’adolescent tardifs avec des aspirations immédiates en équipe première de l’étranger sont rares. Ils ont pris un pari en dépensant beaucoup d’argent pour un joueur de 18 ans non prouvé, mais comme leur politique de transfert continue de cibler les jeunes joueurs, la façon dont Diallo s’installe à Old Trafford pourrait jouer un grand rôle dans leur avenir.