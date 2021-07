L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United a proposé Vinicius Jr comme cible du Real Madrid Mbappe

Le Real Madrid cherche à se débarrasser de son ailier Vinicius Jr. afin de faire un pas pour la star du PSG Kylian Mbappé, dit le Daily Mirror.

2 Liés

Vinicius, 21 ans, a déménagé à Madrid en 2018 pour 46 millions d’euros de Flamengo, mais n’a contribué que six buts en 49 matchs la saison dernière. Le Brésilien n’est pas satisfait de la perspective d’être transféré, mais Madrid doit lever des fonds pour signer Mbappe pour plus de 150 millions d’euros.

Manchester United s’est vu offrir un premier prêt à Vinicius, avec l’option d’un contrat permanent l’année prochaine, et a suivi le joueur dans le passé. Cependant, ils sont déjà prêts à signer l’ailier Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 85 millions d’euros et clôturent un transfert de 50 millions d’euros pour le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane, donc peut-être pas beaucoup plus d’argent à dépenser.

Le rapport indique que le Real veut au moins 75 millions d’euros pour Vinicius, qui a joué pour le Brésil lors de la Copa America.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

09.22 BST : Le soleil affirme que Chelsea veut signer l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski dans un contrat de 50 millions de livres sterling.

Lewandowski, 32 ans, est une option moins chère que celle du Borussia Dortmund Erling Haaland, que Chelsea a déjà tenté d’atterrir pour 100 millions de livres sterling et plus Tammy Abraham.

L’international polonais a un contrat jusqu’en 2023 et le Bayern ne voudra pas le laisser partir, mais pourrait envisager une offre importante car il est peu probable qu’il signe une prolongation.

09h00 BST : ICYMI – Tottenham est entré dans la course pour signer Lyon Houssem Aouar en offrant Tanguy Ndombele dans un accord d’échange, des sources ont déclaré à ESPN.

Lyon serait disposé à transférer Aouar dans le cadre d’un accord à prix réduit d’une valeur d’environ 25 millions d’euros.

Arsenal a un intérêt de longue date pour le milieu de terrain mais doit d’abord décharger les joueurs avant d’entrer dans la course. Le Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool et un club espagnol anonyme ont également été liés à un déménagement.

Cependant, les Spurs ont contacté Lyon avec une proposition qui inclut la possibilité de re-signer Ndombele, qui a rejoint les Spurs pour un record de club de 60 millions d’euros en juillet 2019.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait pas encore eu de réponse formelle de Lyon, bien qu’ils cherchent à lever des fonds après avoir raté la qualification en Ligue des champions et avoir été financièrement touchés comme tous les clubs par COVID-19.

jouer 0:58 Pablo Zabaleta explique pourquoi Harry Kane s’intégrerait potentiellement bien à Manchester City.

PAPIER COMMERCE

– Le télégraphe a suggéré que l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane pourrait sauter l’entraînement pour forcer un déménagement à Manchester City. cependant, L’athlétisme rapporte qu’un déménagement à Chelsea pourrait en fait être plus probable pour l’international anglais. On ne sait pas ce que le joueur de 27 ans ressentirait en rejoignant les rivaux des Spurs, mais le rapport indique que le package proposé par les Blues est le plus attrayant pour le PDG des Spurs, Daniel Levy. Levy pense qu’un accord avec Chelsea pourrait être plus réaliste en raison de la possibilité d’un accord joueur plus cash incluant quelqu’un comme Tammy Abraham, qui offre ce dont les Spurs auraient besoin si Kane devait partir.

– L’AS Roma et l’Internazionale s’intéressent tous deux à l’arrière gauche de Manchester United Alex Telles, comme cela a été rapporté par Calciomercato. L’équipe de José Mourinho cherche quelqu’un pour remplacer les blessés Léonard de Spinazzola, tandis que les tentatives de l’Inter pour signer le Brésilien pourraient reposer sur Ivan Perisicl’avenir, avec la possibilité que l’ailier croate parte cet été.

– Lyon travaille sur un accord de prêt pour le défenseur central de Barcelone Samuel Umtiti, rapports Journal Sportif. La formation de Ligue 1 ne serait pas en mesure de se permettre un accord permanent, espère donc ramener le Français dans son ancien club tout en payant 50% de son salaire. On ne sait pas si Barcelone acceptera cela car ils visent à lutter contre leurs propres problèmes financiers.

– Tottenham espère recruter le gardien de l’Atalanta Pierluigi Gollini, selon Calciomercato. Il est suggéré que le directeur général Fabio Paratici souhaite engager le joueur de 26 ans dans un contrat de prêt de deux ans avec le droit de rendre le déménagement permanent par la suite. L’Inter et l’Atletico Madrid se montrent également intéressés.

– Brighton & Hove Albion pourrait chercher à signer le leader de Barcelone Martin Braithwaite avec les 50 millions de livres pour Ben Blanc, qui a été lié à un déménagement à Arsenal, rapporte Journal Sportif. Cependant, il est suggéré que Braithwaite, 30 ans, qui a représenté le Danemark à l’Euro 2020, préférerait rejoindre West Ham United ou Wolverhampton Wanderers. Barcelone cherche à lui rapporter 15 millions d’euros.

– Ayant passé la saison dernière avec West Bromwich Albion, 21 ans Conor Gallagher sera à nouveau prêté par Chelsea cette saison, rapporte Le soleil. Il est rapporté que Crystal Palace et Newcastle United espèrent le faire venir. Les Blues ne veulent cependant pas laisser le milieu de terrain partir définitivement.