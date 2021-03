Manchester United a finalement réussi à nommer un nouveau directeur du football la semaine dernière, plus de deux ans et demi après que le chef du club Ed Woodward ait commencé à chercher à embaucher quelqu’un pour le rôle.

Mais, avec un nouveau rapport concluant que United a l’équipe la plus durable de tous les clubs des cinq meilleures ligues européennes, le duo de directeur de football John Murtough et de directeur technique Darren Fletcher aura-t-il beaucoup de travail à faire dans leurs nouveaux emplois?

Selon le dernier rapport de l’Observatoire du football CIES, l’équipe actuelle de United a une meilleure « note de gestion d’équipe durable » que n’importe quel autre des 98 clubs des cinq meilleures ligues européennes, les clubs de Premier League constituant la moitié du top 10 (voir ci-dessous).

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, avait eu beaucoup de hauts et de bas pendant son temps à la barre d’Old Trafford, mais avec son équipe deuxième de la Premier League et cherchant à sceller la qualification de la Ligue des champions pour la saison prochaine, les données suggèrent qu’il a un groupe d’acteurs aptes à poursuivre leur progression dans les années à venir.

Voici le peu de science

Le rapport du CIES prend en compte trois facteurs fondamentaux lors de l’évaluation de la stabilité de l’équipe: l’âge des joueurs, la stabilité du groupe (c’est-à-dire la durée du séjour de chaque joueur dans son club actuel) et la durée de leurs contrats.

Âge des joueurs: Le CIES a étudié le pourcentage de temps de jeu accordé aux «joueurs plus âgés» dans les matches de championnat nationaux – 33 ans et plus pour les gardiens de but, 32 pour les défenseurs, 31 pour les milieux de terrain et 30 pour les attaquants – pour évaluer la dépendance de chaque club à leur anciens combattants.

Stabilité du groupe: L’étude a utilisé le pourcentage de minutes accordées aux «nouveaux arrivants» (joueurs recrutés après juillet 2022) comme marqueur numérique pour les niveaux de cohésion et de familiarité de chaque équipe.

Stabilité du contrat: Cela a été mesuré par le pourcentage de minutes jouées dans les matchs de la ligue nationale par des joueurs sous contrat à court terme, en prêt ou avec des contrats expirant en juin 2022 ou avant – évaluant ainsi la dépendance de chaque club envers des joueurs qui ne seraient probablement pas là. pour le long terme.

Avec ces trois éléments pris en compte, United émerge comme l’équipe la plus durable de toute la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Bundesliga allemande et la Ligue 1 française.

Top 10 (basé sur les membres seniors de l’équipe au 1er mars 2021)

1. Manchester United

Malgré des critiques régulières pour certaines de ses activités de transfert, United a passé ces dernières années à constituer une équipe stable qui comprend de nombreux produits pour jeunes tels que Marcus Rashford, Scott McTominay et Mason Greenwood. La suite de l’étude CIES suggère que United peut être confiant de maintenir sa capacité à se qualifier pour la Ligue des champions et, très probablement, à se battre pour le titre de Premier League le plus tôt possible.

2. Real Sociedad

ℹ️ Jeunesse, trésor divin. Avec une moyenne d’âge de 24,8 ans pour ses joueurs, la Real Sociedad est la plus jeune équipe du @LaLigaEN cette saison. 👦#AurreraReala pic.twitter.com/dqCWu48zdo – Real Sociedad (@RealSociedadEN) 1 août 2020

Bien que l’équipe basque ait l’un des âges moyens les plus bas du football européen, la Real Sociedad se retrouve bien cette saison et a même surpris les premiers leaders de la Liga. Quelques vétérans expérimentés comme David Silva et Nacho Monreal (tous deux âgés de 35 ans) se marient bien avec des jeunes talentueux tels qu’Alexander Isak (21 ans) et Mikel Oyarzabal (23 ans).

3. Athletic Bilbao

L’Athletic Club est le deuxième de deux clubs basques dans le top trois et, compte tenu de sa fameuse politique de recrutement spécifique à la région, il n’est peut-être pas surprenant de les trouver à la hauteur des enjeux de stabilité de l’équipe. En 2019, la star locale Inaki Williams a signé un contrat l’engageant à San Mames jusqu’en 2028!

4. Tottenham Hotspur

+ buts pour la saison consécutive 🔥 Un retour sur @HKaneLes frappes de 2020/21 jusqu’à présent … 🍿 👀#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/4rMrLMRlLK – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 février 2021

Ils ont peut-être subi des turbulences managériales notables ces derniers temps, mais la liste de joueurs des Spurs reste admirablement cohérente, de grands noms comme Harry Kane ayant signé des contrats à long terme et des signatures à court terme comme Gareth Bale largement limitées aux apparitions en camée.

5. Manchester City

🏆 Premier League – 1er

🏆 UCL – Quarts de finale

🏆 FA Cup – Quarts de finale

🏆 Coupe EFL – Finale Man City pourrait-il faire le quadruple cette saison? 😳 pic.twitter.com/u3vc9TwGyR – ESPN FC (@ESPNFC) 16 mars 2021

N’ayant pas peur de dépenser beaucoup pour le recrutement, City a obtenu une note élevée de stabilité de son équipe en raison de ses ressources financières importantes. Les équipes plus riches ont beaucoup plus de chances de recruter les meilleurs jeunes talents au moment optimal, tout en augmentant la probabilité de pouvoir les garder à long terme si ces joueurs continuent à réaliser leur potentiel.

6. Liverpool

La saison a été difficile pour Liverpool, avec des défaites choc abondantes depuis le début de l’année. Mais l’équipe de Jurgen Klopp peut se consoler en sachant que, bien que leur défense de titre se soit complètement effondrée, leur équipe est toujours très stable au sens statistique.

7. Southampton

Les Saints sont le cinquième et dernier club de Premier League à se retrouver dans le Top 10 ici. Même s’ils se sont échappés du Top 10 de la Premier League après un début de saison prometteur, ils restent l’un des clubs les mieux gérés de la division.

8. Barcelone

Au cours des 17 années de Lionel Messi à Barcelone, il a en moyenne une contribution de but toutes les 66 minutes 😱 Profitons-en pendant que nous le pouvons. (h / t transfermarkt) pic.twitter.com/ftNsQfd9Ek – ESPN FC (@ESPNFC) 16 mars 2021

Après avoir largué quelques joueurs plus âgés, la liste du Barca semble plus jeune ces jours-ci avec des produits de jeunes académies talentueux comblant les lacunes entre les membres établis – dont beaucoup, comme Lionel Messi, Gerard Pique et Sergio Busquets, ont été enracinés dans la première équipe. escouade depuis plus d’une décennie.

9. Atletico Madrid

Ce n’est sans doute pas le club madrilène que vous vous attendez à trouver dans le Top 10, mais l’Atletico a surpassé tout le monde en Liga cette saison. C’est le produit de l’esprit combatif et de la solidarité que Diego Simeone a une fois de plus inculqué avec succès à son équipe.

10. RB Leipzig

Depuis son arrivée en Bundesliga, Leipzig a toujours fonctionné avec l’un des plus jeunes âges moyens de l’équipe, oscillant autour de la barre des 23-24. La saison 2020-21 n’est pas différente, le groupe talentueux et soigneusement assemblé de Julian Nagelsmann occupant la deuxième place de l’élite allemande, à seulement quatre points du leader du Bayern Munich.

Où se classent les autres grands clubs?

Le Paris Saint-Germain occupe le 12e rang sur la liste de stabilité de l’effectif et se situe donc juste en dehors des échelons supérieurs, à quelques échelons au-dessus de ses compatriotes poids lourds Real Madrid (14) et Arsenal (16).

Les deux géants allemands viennent ensuite, avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich respectivement 22e et 24e.

Chelsea (30) est l’équipe la moins bien classée de la Premier League, bien que ce soient les équipes italiennes qui s’en sortent le moins, l’AC Milan (50), la Juventus (58), l’Inter Milan (59) et l’AS Roma (80) se retrouvant vers le bas de la pile.

Une autre équipe de Serie A, Gênes, est classée 98e sur 98 clubs dans le classement de la stabilité, reflétant leur approche à court terme de la construction (et de la déconstruction) de l’équipe sous l’actuel propriétaire Enrico Preziosi.