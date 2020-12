Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que son équipe de Manchester United croyait pouvoir remporter des trophées après la déception d’avoir perdu trois demi-finales la saison dernière.

United a été éliminé lors des quatre derniers matchs de la Coupe Carabao, de la FA Cup et de la Ligue Europa la saison dernière, mais a la chance d’atteindre une autre demi-finale en affrontant Everton à Goodison Park lors des huit derniers de la Coupe Carabao mercredi.

Solskjaer est à la recherche de son premier trophée en tant que patron de United et le Norvégien insiste sur le fait que son équipe est bien placée pour gagner de l’argenterie ce trimestre.

« Nous avons été déçus de ne pas avoir atteint une finale ou de soulever un trophée, mais c’est la prochaine étape pour ces joueurs maintenant », a déclaré Solskjaer à ESPN.

« Je pense que tout le monde a senti à quel point nous étions proches et que l’ambiance, l’esprit et la culture se sont améliorés depuis. Et la croyance. Certainement la croyance a grandi. »

United devrait se diriger vers Everton en pleine confiance après avoir battu Leeds United 6-2 dimanche – un résultat qui les a poussés à la troisième place du tableau de la Premier League.

L’équipe de Solskjaer a déjà gagné 3-1 à Goodison Park cette saison, mais affronte une équipe d’Everton qui a pris forme, battant Chelsea, Leicester et Arsenal lors de leurs trois derniers matchs.

« C’est toujours une étape importante pour n’importe quelle équipe ou n’importe quel joueur de gagner un trophée », a déclaré Solskjaer.

« C’est quelque chose que nous visons. Nous devons apporter des changements [for the Everton game] et nous devons la rafraîchir mais l’équipe sera une nouvelle équipe qui, je pense, peut poser quelques problèmes à Everton. «

Avec un énorme affrontement en championnat contre Leicester, deuxième, le lendemain de Noël, Solskjaer devrait donner sa chance à l’équipe qui a démantelé Leeds.

Dean Henderson, Paul Pogba et Mason Greenwood – tous des remplaçants inutilisés contre Leeds – devraient entrer et il y aura également un rappel pour Jesse Lingard après que le milieu de terrain anglais ait été contraint de rester à l’écart de Carrington après être entré en contact avec COVID- 19.

« La Coupe de la Ligue est aussi, et a toujours été, une chance pour les joueurs qui n’ont pas vraiment joué les derniers matchs de championnat d’avoir plus de temps de jeu », a déclaré Solskjaer.

« C’est un gros problème pour l’équipe de sentir que vous êtes valorisé si vous ne jouez peut-être pas à chaque match de championnat. »