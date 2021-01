Man United a discuté du déménagement du Trippier de l’Atletico Madrid

La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Trippier recherché à Old Trafford

Manchester United pourrait faire un pas pour Kieran Trippier cet été, si l’interdiction de l’arrière droit de l’Atletico Madrid pour une violation de paris peut être annulée, rapporte The Athletic.

L’international anglais Trippier, 30 ans, est considéré comme le candidat idéal pour ajouter de l’expérience à l’équipe et offrir une compétition à Aaron Wan-Bissaka de la même manière qu’Alex Telles a été fait avec Luke Shaw à l’arrière gauche.

Trippier a été condamné à une amende de 70000 £ par la FA d’Angleterre et suspendu pendant 10 semaines à compter du 23 décembre pour quatre infractions à une règle qui empêche les joueurs de fournir des informations à d’autres sur leur position qui ne sont pas disponibles au public à l’époque, bien que cela ait été mis. en attente par l’instance dirigeante du football mondial FIFA. Il n’a pas joué depuis que la FA anglaise a annoncé sa sanction.

Cependant, The Athletic rapporte que si l’ancien stagiaire de Manchester City Trippier peut gagner un appel contre la durée de l’interdiction, United serait intéressé à le ramener en Premier League.

Le contrat de Trippier à l’Atletico, qui voudrait récupérer les 20 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Tottenham pour le signer en juillet 2019, expire à l’été 2022.

BLOG EN DIRECT

11h53 GMT: Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, soutient qu’il est peu probable que les champions de Premier League signent un défenseur central en janvier.

Virgil van Dijk et Joe Gomez sont des absents de longue date et Joel Matip est régulièrement aux prises avec des blessures, mais Klopp a déclaré qu’il continuerait à compter sur les joueurs dont il dispose pour combler les lacunes.

« Je ne peux pas dire avec certitude que nous n’en apporterons pas un, mais ce n’est tout simplement pas probable à cause de la situation dans le monde », a déclaré Klopp avant le choc de la FA Cup vendredi avec Aston Villa (diffusez en direct sur ESPN + aux États-Unis à 14 h 30 HE).

« Si le monde était dans un endroit normal, tout irait bien: nous avons gagné la ligue, gagné la Ligue des champions, le club est dans la meilleure situation possible et puis vous avez trois demi-centraux seniors blessés, est-ce une situation où vous feriez généralement quelque chose? »Oui, certainement, mais nous ne sommes pas dans cette situation. Je ne sais pas si quelque chose va arriver ou non.

« Vous pourriez peut-être faire quelque chose, mais ce serait une solution à court terme et nous n’avons pas cette solution à court terme et ce n’est pas juste parce que cela n’aide pas. »

jouer 1:04 Steve Nicol pense que Jurgen Klopp a besoin de quelqu’un pour « combler les lacunes » si Liverpool souhaite répéter en tant que champion.

11.04 GMT: Le Paris Saint-Germain serait intéressé à signer Real Betis l’arrière droit Emerson Royal, mais tout accord pourrait être compliqué par le fait que Barcelone est copropriétaire du Brésilien.

L’Estadio Deportivo rapporte que le PSG a sondé un mouvement pour Emerson cet été, mais ajoute qu’ils pourraient essayer d’accélérer un accord en janvier en fonction des besoins du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Cependant, structurer un accord pour ramener l’arrière latéral dans la capitale française pourrait s’avérer difficile.

Le Barça a annoncé la signature d’Emerson de l’Atletico Mineiro pour 12 millions d’euros en janvier 2019. Ces frais ont été partagés avec le Real Betis, où il a été convenu que le joueur resterait jusqu’à l’été 2021. Dans le cadre de cet accord, Emerson, 21 ans, reviendra au Camp Nou à la fin de la saison, où il a un contrat jusqu’en 2024, si le Barça rembourse au Betis les 6 millions d’euros plus les intérêts. Dans ce scénario, Betis obtiendra également un pourcentage de toute vente future.

Cependant, si le Barça décide de ne pas reprendre Emerson, il restera au Betis et tous les frais seraient partagés à parts égales s’il était vendu. Le Betis pourrait également faire une offre au Barca pour acheter les 50% restants des droits économiques d’Emerson. Le Barça surveillera donc l’intérêt du PSG et calculera les chiffres pour déterminer comment il peut gagner le plus d’argent sur Emerson, en particulier compte tenu de la situation financière précaire du club.

Le club catalan avait pensé à ramener Emerson un an au début de l’été dernier en payant au Betis une pénalité pour avoir rompu l’accord, mais a finalement opté pour l’international américain. Sergino Dest, qui a rejoint Ajax.

10h28 GMT: Manchester United a officiellement signé l’ailier Amad Diallo du côté italien d’Atalanta jeudi, avec l’Ivoirien de 18 ans mettant la plume sur papier sur un contrat jusqu’en juin 2025 Les détails financiers du transfert n’ont pas été divulgués, mais les médias britanniques ont rapporté que United a accepté de payer des frais de base de 21 millions d’euros avec 20 millions d’euros dans les modules complémentaires.

C’est sûrement l’une des offres les plus curieuses de tous les temps, car il a rejoint United malgré le fait que son expérience de la ligue première équipe se soit élevée à 24 minutes au moment où le déménagement a été convenu en octobre.

– Karlsen: Que pense le monde des scouts de Diallo?

09h44 GMT: Le Paris Saint-Germain a recruté un jeune attaquant Sekou Yansane des rivaux de Ligue 1 Dijon.

Yansane, 17 ans, a joué pour l’équipe des moins de 19 ans de Dijon au troisième niveau de la France cette saison, et évoluera initialement au PSG au même niveau.

Le PSG et Dijon auraient convenu d’un accord pour le jeune en octobre.

🔝📝 Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Sekou Yansané. L’attaquant français a signé son premier contrat professionnel d’une durée de deux ans et demi, jusqu’au 30 juin 2023. ❤️💙 – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 janvier 2021

09h17 GMT: Le président de Getafe, Angel Torres, déclare que ce n’est qu’une « question de temps » avant le milieu de terrain japonais Takefusa Kubo rejoint son club en prêt du Real Madrid pour le reste de la saison.

« Nous avons interrogé le Real Madrid », a déclaré Torres à Cadena COPE à propos de l’arrivée possible de Kubo. « S’ils font le tri, il viendra. C’est une question de temps. Il veut venir et Villarreal tout comme le Real Madrid veut y arriver. Je pense qu’il viendra. C’est une négociation à trois. Le joueur est très jeune et veut jouer. Nous attendrons encore quelques jours. «

Kubo a disputé 13 matches de championnat pour Villarreal, mais seulement deux en tant que partant depuis qu’il a rejoint le sous-marin jaune grâce à un prêt d’une saison du Real Madrid cet été. Le joueur de 19 ans a hâte de partir dans le mercato d’hiver à la recherche de plus de temps de jeu.

08h40 GMT: L’Ajax a signé l’attaquant Sébastien Haller de West Ham.

L’Ajax a confirmé qu’il paierait 22,5 millions d’euros pour l’international ivoirien, soit moins de la moitié des frais record de 50 millions d’euros qu’ils ont payés pour le signer en juillet 2019. Il s’agit de la taxe la plus élevée jamais payée pour un joueur entrant en Eredivisie.

Haller n’a marqué que 10 buts en 48 matchs de Premier League pour West Ham et est tombé en disgrâce sous l’actuel manager David Moyes.

Haller retrouvera le patron de l’Ajax, Erik ten Hag, qui avait précédemment entraîné le joueur de 26 ans à Utrecht.

08h00 GMT: Le Borussia Dortmund est prêt à écouter les offres de l’Allemagne International Julian Brandt Dans la fenêtre de transfert de janvier, des sources ont déclaré à Stephan Uersfeld d’ESPN.

La forme irrégulière du milieu de terrain a laissé les supporters de Dortmiund frustrés depuis qu’il a signé avec le Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros à l’été 2019. Après avoir marqué sept et inscrit 13 buts supplémentaires en 42 matches de compétition (32 en tant que partant) lors de sa première saison à Dortmund, son stock a chuté cette saison lorsque sa forme a disparu. Il n’a débuté qu’en 10 matchs et le week-end, pour la première fois, il est allé sans une minute lors de la victoire 2-0 contre Wolfsburg.

Avec un seul but et une passe à son actif ce trimestre, le milieu de terrain polyvalent, qui a prospéré dans son partenariat avec Kai Havertz à Leverkusen, pourrait désormais quitter le Westfalenstadion. Dortmund est prêt à écouter les offres du joueur de 24 ans et, en fonction de l’offre sur la table, soit l’envoyer en prêt, soit également accepter un transfert permanent à peine 18 mois après la signature de Brandt par ses rivaux de la ligue.

Le nom de Brandt est l’un des nombreux associés à Arsenal pour un éventuel déménagement en janvier. En difficulté à Dortmund, il accepterait un transfert également pour ne pas perdre sa place dans l’équipe d’Allemagne avant les Championnats d’Europe 2020 reprogrammés cet été.

« Il a beaucoup de compétences, mais ses performances sont précaires. Il doit franchir le prochain obstacle », a rappelé l’entraîneur allemand Joachim Low fin 2020, qu’il n’avait pas encore réservé son billet pour le tournoi de cet été. Si l’accord est juste, Brandt pourrait essayer de surmonter cet obstacle ailleurs que dans le Westfalenstadion.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Kone pour snober United et Milan

Le Borussia Mönchengladbach est sur le point de signer Kouadio Kone de Toulouse, selon un journaliste de football italien Fabrizio Romano.

Le joueur de 19 ans n’était lié qu’hier à Manchester United, à l’AC Milan et à Leeds United, mais Romano pense qu’un déménagement à Mönchengladbach n’est « qu’à un pas ».

Toulouse aurait accepté une offre de 9 millions d’euros, tandis que des conditions personnelles auraient également été acceptées. Milan aurait offert seulement 5 millions d’euros plus des ajouts en comparaison, mais Toulouse a maintenant conclu un accord plus proche des 10 millions d’euros qu’ils recherchaient.

L’accord devrait durer cinq ans et demi, et il s’associera à un certain nombre de joueurs ayant joué dans la ligue française, notamment Marcus Thuram et Plaidoyer d’Alassane.

Kone a joué 17 fois cette saison et a aidé Toulouse à la deuxième place

West Ham veut que King déménage

West Ham United est à la recherche d’un attaquant suivant Sébastien Haller déménager à Ajax, et Joshua King serait en tête de la liste de David Moyes, selon The Sun.

Moyes a tenté de capturer l’attaquant de Bournemouth cet été, mais les Cherries ont rejeté l’offre des Hammers de 13 millions de livres sterling.

West Ham valorise toujours King autour de ce prix, mais ils devront peut-être chercher derrière le canapé pour trouver plus de centimes. Newcastle United et West Bromwich Albion s’intéressent également aux services de King, ce qui augmente sa valeur.

Newcastle et West Brom seraient disposés à payer environ 15 millions de livres sterling, ce qui est plus que ce que le propriétaire de West Ham, David Sullivan, est prêt à offrir.

Cependant, maintenant que Haller a terminé son déménagement, cela donne à West Ham non seulement plus d’incitation à remplir ses chaussures, mais aussi de l’argent pour les aider à le faire.

King est en rupture de contrat à la fin de la saison, mais Bournemouth ne veut toujours pas le laisser aller à bon marché ce mois-ci.

Atletico Eye Dembele en remplacement de Costa

L’Atletico Madrid est à la recherche d’un nouvel attaquant après avoir terminé Diego Costa contrat, et le club tient à atterrir Moussa Dembele de Lyon, selon L’Equipe.

Dembele vient tout juste de rentrer d’une blessure au bras et malgré la fin des deux dernières saisons en tant que meilleur buteur du club, il est ouvert à un éloignement de la France, indique le rapport. Il n’a marqué qu’une seule fois cette saison et a commencé six matchs.

Madrid a manifesté son intérêt ces derniers jours. Dembele est sous contrat à Lyon jusqu’en 2023, mais serait désireux de déménager dans la capitale espagnole pour rejoindre l’Atletico.

West Ham serait également intéressé, bien qu’il soit susceptible d’être lié à tous les attaquants disponibles étant donné le départ susmentionné de Haller.

Lyon hésite à vendre qui que ce soit en janvier, mais pourrait être persuadé d’encaisser alors que Dembele est hors de forme.

Tap-ins

– Nice espère atterrir Mamadou Sakho comme leur deuxième signature défensive du mercato de janvier après l’arrivée de William Saliba prêté par Arsenal, selon Nice Matin en France. Le joueur de 30 ans n’a fait que quatre apparitions cette saison après quatre campagnes à Crystal Palace, et le patron des Eagles, Roy Hodgson, souhaite réduire l’âge de son équipe, tout en dégageant un budget pour la renforcer.

– Gardien de but de Manchester United Sergio Romero a apparemment fait ses adieux à ses coéquipiers de Manchester United avant un déménagement en janvier, selon le Manchester Evening News. Romero ne s’est pas entraîné à Carrington ce mois-ci et il a été rapporté que le gardien de but, qui n’est pas sous contrat cet été, a accepté de déménager à Boca Juniors.