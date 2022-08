Man United a cruellement besoin d’Erik ten Hag pour être celui qui réussit enfin là où beaucoup avant lui ont échoué

Erik ten Hag est le dernier lancer de dés pour Manchester United et ses propriétaires, la famille Glazer. Cela fera 10 ans en mai prochain que le club a remporté le titre de Premier League pour la dernière fois et, si Ten Hag devient le cinquième manager permanent à ne pas recréer les jours de gloire appréciés sous Sir Alex Ferguson, United et les Glazers n’auront plus nulle part où aller. tour.

United et les Glazers misent tout sur le fait que Ten Hag est l’homme qu’il faut et, avec leur saison de Premier League qui devrait commencer par un match à domicile contre Brighton & Hove Albion dimanche, nous sommes sur le point de découvrir s’il est la vraie affaire ou juste un autre rendez-vous surmédiatisé qui subira le même sort malheureux que ses prédécesseurs.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’après avoir interviewé à la fois l’entraîneur de l’Ajax Ten Hag et le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino comme les deux derniers prétendants au poste plus tôt cette année, le sentiment que Ten Hag avait un “buzz à son sujet” et un sens d’être un homme en ascension a persuadé les Glazers de nommer l’homme de 52 ans comme manager.

Et après avoir fait leur choix, les Glazers et le directeur général Richard Arnold ont donné le feu vert à Ten Hag pour le déchirer et recommencer alors que United tente à nouveau de redémarrer la machine Old Trafford.

Il a été autorisé à poursuivre ses objectifs de transfert avant les joueurs plus haut dans la liste des signatures potentielles du club – l’arrière gauche de Feyenoord Tyrell Malacia et le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez étaient sur le radar de United, mais pas des cibles jusqu’à l’arrivée de Ten Hag – et le nouveau Le patron a rapidement remporté sa bataille pour avoir l’ancien assistant de Ferguson, et plus tard le manager senior de l’Angleterre, Steve McClaren, ajouté à son équipe en coulisses, malgré la résistance de certaines personnalités du club.

Ten Hag a également été soutenu dans sa détermination à inculquer un plus grand sens de la discipline au sein de l’équipe de jeu, et ses commentaires francs sur la décision “inacceptable” de Cristiano Ronaldo de quitter Old Trafford avant la fin du match amical de dimanche dernier contre Rayo Vallecano pointent vers le Néerlandais. étant donné l’autorité par ses patrons d’être dur avec tout joueur qui ne respecte pas ses normes exigeantes.

Mais nous avons déjà vu et entendu tout cela avec United dans l’ère post-Ferguson. Chaque nouveau manager a été présenté comme un sauveur, pour se retrouver épuisé par l’expérience de la gestion du club.

United a tenté toutes les voies possibles pour revenir au sommet depuis que Ferguson a pris sa retraite après avoir remporté son 13e et le 20e titre du club à la fin de la saison 2012-13, mais une combinaison de mauvais choix, un recrutement lamentable et un manque d’expérience et de vision. dans la salle de réunion a conspiré pour les laisser dans la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant, d’espérer désespérément que Ten Hag est vraiment le bon rendez-vous.

Tous les regards sont tournés vers Erik ten Hag alors qu’il s’adapte à la Premier League et établit son style de jeu à Manchester United. (Photo de Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

David Moyes, le successeur de Ferguson, était le candidat à la continuité – l’Écossais, taillé dans le même tissu que Ferguson, avec une réputation de team building à Everton. Mais Moyes, surnommé «l’élu», n’avait jamais remporté de trophée majeur ni travaillé pour un club de la stature de United, et il ressemblait bientôt plus à Frozen One avant d’être limogé après moins d’une saison, l’équipe passant de champions à terminant septième.

Louis van Gaal a été embauché en 2014, bien qu’il ne soit plus à la tête du club depuis son limogeage par le Bayern Munich en 2011, et il a été présenté comme l’homme qui apporterait autorité, leadership et mentalité de gagnant à l’équipe. Mais United, dirigé par le vice-président exécutif Ed Woodward, a donné libre cours à Van Gaal sur le marché des transferts et une série de signatures désastreuses, dont Bastian Schweinsteiger, Angel Di Maria et Memphis Depay, ont défini son mandat, qui s’est terminé après deux ans avec les joueurs et les fans se plaignent de son football ennuyeux et dépassé.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Le vainqueur en série Jose Mourinho était censé être le catalyseur de la renaissance de United en 2016, mais après avoir été limogé par Chelsea et le Real Madrid dans ses emplois précédents, il lui manquait le charisme et l’aura de sa carrière antérieure et, après avoir dépensé d’énormes sommes sur les goûts de Paul Pogba et Romelu Lukaku, plus le flop de transfert gratuit d’Alexis Sanchez, il est parti en décembre 2018 avec l’équipe de jeu ayant perdu toute confiance en l’ancien “Special One”.

Ole Gunnar Solskjaer, décrit à ESPN par une source de United comme “l’anti-venin” de Mourinho, était sous-qualifié en tant qu’entraîneur, ayant déjà été limogé par Cardiff City après sa relégation de la Premier League, mais son statut de légende de United garantissait instantanément le respect des fans et son approche sympathique ont rapidement conquis les joueurs.

Mais Solskjaer était dépassé, manquant de sens tactique ou de personnalité pour ramener United au sommet, et il a été limogé en novembre dernier après une série de résultats humiliants qui comprenait une défaite 5-0 à domicile contre Liverpool.

Moyes, Van Gaal, Mourinho et Solskjaer – ils avaient tous des points d’interrogation sur eux lorsqu’ils ont été embauchés, mais United est allé les nommer quand même.

Ten Hag a aussi des questions auxquelles répondre. Est-il prêt à affronter la pression qui accompagne la gestion du plus grand club de la ligue la plus en vue au monde ? Le succès avec l’Ajax en Eredivisie peut-il convaincre son équipe actuelle qu’il possède les qualités tactiques qui permettront à l’équipe et aux joueurs de s’améliorer suffisamment pour défier Manchester City et Liverpool ?

Les premiers signes de la pré-saison sont prometteurs. Ten Hag semble avoir rapidement imposé son autorité et conquis tous les sceptiques grâce à la clarté de ses exigences vis-à-vis de l’équipe et, surtout, il a les supporters de son côté. Mais la pré-saison a toujours été un guide peu fiable de ce qui nous attend. Van Gaal a remporté ses cinq premiers matchs de pré-saison, mais a ensuite perdu le premier match de Premier League à domicile contre Swansea et a eu du mal à reprendre son élan.

Ten Hag ne peut pas se permettre un faux départ similaire ce week-end. L’humeur et l’élan sont si importants dans un jeu qui est devenu dominé par la réaction des médias sociaux, et une défaite ouvrira les vannes aux critiques instantanées et à la recherche de fautes. Mais c’est le prix à payer pour gérer Manchester United. Cela peut être un travail impitoyable, mais Ferguson a montré que les récompenses peuvent être immenses.

Ten Hag doit juste être tout ce que Moyes, Van Gaal, Mourinho et Solskjaer auraient dû être, mais ne l’ont pas été – un manager capable de dominer un vestiaire et la salle de conférence. Mais surtout, il doit montrer qu’il est un gagnant.