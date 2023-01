Man United à blâmer pour l’égalisation tardive de Crystal Palace

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déploré le gaspillage de son équipe devant le but contre Crystal Palace alors qu’ils perdaient deux points clés lors de leur match nul 1-1 mercredi à Selhurst Park.

United semblait avoir cousu le match grâce à la frappe de Bruno Fernandes en première mi-temps, seulement pour que Michael Olise frappe un magnifique égaliseur sur coup franc en deuxième mi-temps pour égaliser le match. Le résultat et le but ont mis fin à la série de neuf victoires de United et les laissent à huit points d’Arsenal en tête de la ligue, l’équipe de Mikel Arteta ayant un match en moins.

Ensuite, alors que Ten Hag a choisi le match, il a estimé que United avait invité le risque d’un égaliseur tardif en ne marquant pas une seconde pour assurer le match.

“C’était un moment clé où nous avons encaissé le but”, a déclaré Ten Hag. “C’était inutile – nous aurions dû viser un deuxième but.

“Il est tout à fait clair que lorsque vous êtes 1-0 et que vous avez le contrôle, le football en un instant peut tout changer – ce fut un moment de malchance et à ce moment-là, vous perdez le contrôle du match.”

Ten Hag a ajouté à la BBC: “Nous menions 1-0. En seconde période, nous avions beaucoup d’espace pour les tuer et viser le deuxième. Je n’ai jamais vu que nous allions vraiment chercher le deuxième but.

“C’est difficile à dire [why]. Je dois critiquer mon équipe. Optez pour la seconde. Bruno et [Marcus Rashford] sur les ailes, [Alejandro] Garnacho, beaucoup de créativité, de vitesse et de puissance et [Scott] McTominay avec pénétration derrière.”

La frustration du but tardif d’Olise a été encore aggravée par le fait que Casemiro a reçu son cinquième carton jaune de la saison, ce qui l’exclut du voyage de United à Arsenal dimanche. Casemiro a été réservé pour un défi téméraire sur Wilfried Zaha dans les dernières étapes de la seconde mi-temps, ce qui signifie que Ten Hag devra relever les défis posés par Arsenal sans l’un de ses meilleurs joueurs.

Mais Ten Hag dit que l’équipe s’inspirera de sa victoire 3-1 sur Arsenal en septembre, lorsque Casemiro n’a été utilisé que comme remplaçant tardif.

« Casemiro est un joueur très important pour nous, [he is] l’une des raisons pour lesquelles nous sommes dans les positions où nous sommes », a déclaré Ten Hag.

“Mais la dernière fois que nous avons battu Arsenal, c’était sans Casemiro. Nous avons une équipe, nous pouvons combler l’écart, l’équipe peut combler l’écart – nous avons déjà montré comment battre Arsenal.”

David de Gea, s’adressant à Sky Sports, a déclaré que l’absence de Casemiro serait un coup dur pour United aux Emirats.

“C’est un coup dur de perdre Casemiro pour dimanche”, a déclaré De Gea. “Je ne comprends pas pourquoi Arsenal ne joue pas car nous devons jouer la même semaine et ils ne le font pas. Maintenant, il nous manque l’un de nos meilleurs joueurs. Je ne comprends pas. Maintenant, il nous manque pour un gros match et c’est une grosse perte pour nous.”

Alors que Ten Hag était mécontent des occasions manquées, il était satisfait du débutant Wout Weghorst qui a fait sa première apparition pour United après son transfert au club en prêt.

“Ce n’était pas facile pour lui”, a déclaré Ten Hag. “Il a le profil d’un neuf que nous voulons. C’était un bon début.”