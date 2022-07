Man United a besoin de l’amour dur d’Erik ten Hag pour s’améliorer

Diogo Dalot a déclaré que l’équipe de Manchester United devait être prête à recevoir d’autres coups d’oreille d’Erik ten Hag alors que le Néerlandais tentait de mettre son empreinte sur l’équipe.

Le nouveau manager de United a qualifié la performance en seconde période contre Aston Villa à Perth d ‘”inacceptable” après avoir vu son équipe perdre une avance de deux buts et concéder un égaliseur de dernière minute.

Ten Hag a ensuite insisté sur le fait que le problème était un manque de concentration et Dalot a déclaré que les joueurs devaient être préparés à un amour difficile.

“C’est la discipline”, a-t-il dit. “Nous devons être prêts pour cela, être prêts à entendre des choses que nous ne voulons peut-être pas entendre, mais je pense que tout est pour le plus grand bien de l’équipe et c’est la chose la plus importante.

“Nous partons de zéro ; nouveau manager, nouveau staff, nouvelle énergie, nouveaux joueurs qui arrivent et nous avons hâte de jouer avec eux aussi. Nous devons construire une équipe, un staff, un club, tout le monde ensemble et aller de l’avant .”

Dalot a impressionné lors de la tournée en Thaïlande et en Australie, utilisant des matchs contre Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace et Aston Villa pour cimenter sa place dans le XI de Ten Hag.

Le joueur de 23 ans est à Old Trafford depuis 2018 mais semble prêt à commencer la saison en tant qu’arrière droit de premier choix du club pour la première fois.

“J’ai l’impression d’être un joueur de Man United”, a ajouté Dalot. “Je veux être prêt pour le manager, pour le club, et chaque fois qu’il aura besoin de moi, je serai là.

“Je dois aussi montrer mes qualités. C’est pourquoi je suis venu ici, pour montrer à ce club que je suis capable de jouer de nombreux matchs pour ce club. C’est ce que je veux. Je pense que les choses vont bien, mais nous ont beaucoup de place pour l’amélioration.”

Pendant ce temps, Dalot a insisté sur le fait que Cristiano Ronaldo avait toujours un rôle à jouer pour Ten Hag la saison prochaine malgré l’absence de la pré-saison en raison d’un problème familial.

Le joueur de 37 ans s’entraîne seul après avoir été autorisé à manquer la tournée sans date pour son retour à Carrington.

“Je pense que Cristiano est important pour nous”, a déclaré Dalot.

“Ce que nous savons, c’est qu’il traverse des problèmes familiaux, nous espérons que tout va bien.”