Man United a battu Liverpool sans Ronaldo, Maguire pour lancer l’ère Ten Hag avec style

MANCHESTER — Buts de Jadon Sancho et Marcus Rashford a aidé Man United à ignorer un début de saison tumultueux et à battre Liverpool 2-1 à Old Trafford pour relancer sa campagne. Mohamed Salah a marqué une consolation dans les 10 dernières minutes pour donner aux hôtes des moments nerveux, mais la victoire est une justification pour le patron de United, Erik ten Hag, alors qu’il tente de renverser un club en plein désarroi.

Voici notre réaction à l’affrontement fougueux de Premier League de lundi à Old Trafford.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. United démarre sa saison sans Harry Maguire et Cristiano Ronaldo

Environ 10 000 supporters se sont rassemblés devant Old Trafford avant le coup d’envoi, tentant d’imposer un changement durable à Manchester United en protestant contre la propriété de la famille Glazer, mais Erik ten Hag a montré qu’il pouvait faire bouger les choses beaucoup plus tôt une fois les équipes annoncées.

Laisser tomber à la fois votre capitaine de club et votre avant-centre emblématique pour un match de cette ampleur demande une certaine confiance en soi, mais United s’est aligné sans Harry Maguire et Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis le 15 janvier. En fait, ce n’était que le quatrième Match de Premier League depuis que Ronaldo a rejoint United depuis la Juventus l’été dernier, et la différence de performance par rapport à leur défaite insipide à Brentford n’aurait guère pu être plus frappante alors que Ten Hag a remporté sa première victoire en carrière en Premier League.

Sancho a marqué le premier but de United alors que les hôtes ont relevé le défi lancé par les supporters en colère avant le match, éloignant un Liverpool lamentable avec une relative facilité. David Davies/PA Images via Getty Images

Peut-être était-ce les protestations qui agitaient l’âme. C’était peut-être l’identité de l’opposition, dont les partisans sont arrivés avec des photos d’Avram Glazer scandant “Up the Glazers” alors que Liverpool cherchait à étendre sa récente domination sur United. Mais dans tous les cas, United a lancé le règne de Ten Hag avec une performance pleine de faim, de discipline et de qualité de contre-attaque qui avait été presque entièrement absente lors de leurs deux premiers matchs.

Les supporters de United veulent depuis longtemps une vision passionnante de l’avenir – cela pourrait-il venir plus souvent sans Ronaldo et Maguire ?

2. Sancho et Rashford prennent vie

Jadon Sancho et Marcus Rashford ont enduré une forme si misérable ces derniers temps que leurs espoirs de faire de l’équipe anglaise de la Coupe du monde ne tiennent qu’à un fil ces jours-ci. Sancho a souvent eu du mal à rester calme devant le but, mais il en a montré beaucoup après 16 minutes à Old Trafford, récupérant le centre bas d’Anthony Elanga en position centrale dans la surface. Réalisant qu’il avait le temps, Sancho laissa tomber son épaule pour échapper à la fente James Milner avant de passer devant Alisson pour son premier but United depuis le 6 mars.

Rashford a passé l’été à travailler sur sa forme physique dans le but de relancer sa carrière, mais étant donné un départ au milieu, il a semblé manquer de confiance et de gaspillage devant le but alors que United n’a pas réussi à traduire sa supériorité sur le score au-delà de la frappe de Sancho. C’était jusqu’à ce que le remplaçant Antoine Martial, à la place d’Elanga à la mi-temps, a envoyé Rashford à l’écart, et il a inscrit une belle finition à l’intérieur du premier poteau pour son 60e but en Premier League. Il n’est que le dixième joueur de United à atteindre ce record.

Il y a un long chemin à parcourir pour les deux – la même chose avec United collectivement – ​​mais la renaissance devait commencer quelque part et voici deux performances sur lesquelles les deux pourraient s’appuyer.

3. Liverpool est sous pression pour réintégrer le marché des transferts alors que le démarrage lent se poursuit

La liste des absents de Liverpool était une préoccupation claire avant le coup d’envoi : Caoimhín Kelleher, Ibrahima Konaté, Joël Matip, Naby Keïta, Curtis-Jones, Thiago Alcántara, Alex Oxlade Chamberlain, Diogo Jota, Calvin Ramsey et, bien sûr, le sursis Darwin Nunez. Jurgen Klopp continuera sans aucun doute à affirmer que Liverpool possède suffisamment de qualité pour atteindre systématiquement le même niveau de performance que la saison dernière, mais même sans les joueurs manquants, c’était toujours une formation qui aurait dû produire bien plus qu’ils ne l’ont fait ici.

La défense de Trent Alexander-Arnold était une fois de plus suspecte, particulièrement en première mi-temps. Elanga a causé des problèmes d’arrière droit tout au long, préparant le premier match de Sancho. Liverpool a également raté Sadio Mané, non seulement pour sa qualité dans le dernier tiers, mais aussi pour sa façon de placer la presse sans ballon. Nunez s’est montré très prometteur avant son carton rouge contre Crystal Palace et l’image des blessures s’atténuera avant longtemps, mais deux points de leurs trois premiers matchs augmenteront la pression sur Liverpool pour qu’il entre sur le marché avant le jour limite – peut-être le plus évidemment au milieu de terrain, où ils ont été battus et dépassés par United.

Ils ont l’habitude d’attendre des cibles privilégiées plutôt que de renforcer les chiffres, une méthode qui a été à la base de leur succès. Mais 10 jours de tentation les attendent.

Les manifestations d’avant-match ont créé une atmosphère tendue à Old Trafford, mais le résultat a permis à ces mêmes fans de rentrer chez eux ravis de mettre fin à une série de résultats lamentables contre leurs rivaux, Liverpool. ANTHONY DEVLIN/AFP via Getty Images

Notes des joueurs

Manchester United (4-2-3-1) : David de Gea 8; Diogo Dalot sept, Raphaël Varane 8, Lisandro Martinez 8, Tyrell Malacia sept; Christian Erikson sept, Scott McTominay sept; Jadon Sancho 8, Bruno Fernandes 6, Anthony Elanga sept; Marcus Rashford 7.

Sous-titres : Anthony Martial 7, Fred 6, Aaron Wan-Bissaka 6, Cristiano Ronaldo 6, Donny van de Beek 6.

Liverpool (4-3-3) : Alisson, 6 ans ; Trent Alexandre-Arnold 5, Joe Gomez 6, Virgile van Dijk 5, Andy Robertson 6 ; Harvey Elliot 6, Jordan Henderson 5, James Milner 5 ; Mohamed Salah 7, Roberto Firmino 6, Luis Díaz 5.

Sous-titres : Fabinho 6, Fabio Carvalho 7, Kostas Tsimikas 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Lisandro Martínez

A enduré un début difficile dans sa carrière à United. mais il incarnait ici l’agressivité et la détermination de l’équipe. C’était un appel serré entre lui et Varane pour les honneurs, mais a marqué un bel effort de la part du couple compte tenu de l’examen supplémentaire résultant de l’omission de Maguire/

Le pire : Trent Alexander-Arnold

Étant donné une période torride au début par Elanga et incapable d’utiliser le ballon aussi efficacement qu’il le fait si souvent à l’avenir.

Faits saillants et moments marquants

Avant le match, Man United a pu présenter sa nouvelle recrue, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Casemiro, et l’entraîneur Ten Hag n’était que trop disposé à informer les médias de ses décisions de composition avant le match. Il s’avère qu’il avait raison cette fois…

💬 Erik nous explique @RaphaëlVaranel’inclusion de dans notre formation de départ et plus avant #MUNLIV.#MUFC || #PL –Manchester United (@ManUtd) 22 août 2022

Pendant ce temps, le petit contingent de fans de Liverpool a fait de son mieux pour faire perdre à United son rythme compte tenu des protestations d’avant-match, même si les hôtes auraient le dernier mot (et les trois points).

Les fans de Liverpool ont apporté des photos d’Avram Glazer avec eux et scandent : “Up the Glazers”. pic.twitter.com/o3iAFRQRgM —James Olley (@JamesOlley) 22 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Cela signifie beaucoup. Nos deux premiers matchs ne se sont pas si bien déroulés et cela a changé la donne aujourd’hui. La semaine dernière, nous avons beaucoup souffert et nous savions que nous devions rebondir et ce soir, nous avons montré aux fans ce que nous pouvions faire.

“Cela signifie beaucoup pour nous tous, vous pouvez voir comment les fans réagissent. Nous avons obtenu les trois points mais passons au suivant. Nous devons juste produire comme aujourd’hui à chaque match. Heureux d’avoir obtenu les trois points et nous passons à autre chose.” – L’attaquant de Man United Jadon Sancho

“J’ai dit à [the players] nous devons agir, pas beaucoup parler. Assurez-vous que vous êtes une équipe et combattez et soyez courageux. Il ne s’agit pas seulement d’esprit de possession. Parfois, les attaquants pensent qu’ils ne peuvent pas le faire parce qu’ils doivent économiser leur énergie pour des actions offensives. De nos jours, c’est une demande et c’est ce que vous avez vu. Cela me rend heureux que Rashford et Sancho aient marqué les buts.” – L’entraîneur de Man United, Erik ten Hag

“Deux points sur neuf, ce n’est pas le début que nous voulions. Nous devons améliorer nos performances individuellement et collectivement. Nous ne pouvons pas continuer là-bas : c’est facile d’en parler dans les vestiaires, mais nous devons y aller. Nous ne pouvons pas continuer à encaisser des buts. Ils ont mieux commencé que nous aujourd’hui. Cela doit changer.” — Le défenseur de Liverpool Andy Robertson

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Manchester United a poursuivi une séquence remarquable lundi car ils n’ont jamais perdu un match à domicile en Premier League alors qu’ils menaient à la mi-temps. Les Red Devils sont invaincus en 305 matchs à domicile en PL (282-0-23 WLD) avec la dernière défaite en championnat à domicile en menant à la mi-temps en mai 1984 contre Ipswich.

– Marcus Rashford a marqué son cinquième but en Premier League contre Liverpool, son deuxième plus grand contre n’importe quel adversaire de la ligue. (Leicester City est en tête du décompte personnel de Rashford, avec six buts.)

– La frappe de consolation de Mohamed Salah a fait 10 buts pour Liverpool contre Man United dans toutes les compétitions, le plus de l’histoire du club, brisant une égalité avec Steven Gerrard. Salah a également poursuivi sa séquence de buts à Old Trafford, avec sept buts en quatre matches consécutifs sur la route contre United. Cela ne l’aidera peut-être pas à se sentir mieux face au résultat, mais il a marqué plus de buts contre Man United que tout autre adversaire.

– Liverpool a dit au revoir à sa séquence de 21 matchs sans défaite en Premier League lundi, sa première défaite depuis le 28 décembre 2021 contre Leicester City.

– La victoire était la première de la saison de Man United et met fin à une séquence de quatre défaites consécutives en PL remontant à la saison dernière – qui avait été la plus longue séquence de ce type du club dans l’histoire de la ligue et sa plus longue course en championnat depuis 1978-79. Le résultat met également fin à la séquence de huit matchs sans victoire de Man United contre Liverpool en Premier League.

Suivant

Manchester United : Après avoir accueilli Liverpool à Old Trafford, l’équipe d’Erik ten Hag fait face à un voyage à Southampton (27 août) en Premier League suivi d’une visite le 1er septembre à Leicester City.

Liverpool : L’équipe de Jurgen Klopp aura peu de temps pour se reposer avant une paire de matchs de Premier League au cours des 10 prochains jours, avec Bournemouth (27 août) à Anfield suivi de la visite de Newcastle le 31 août.