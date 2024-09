Man United 0 Tottenham 3 : Et maintenant pour Ten Hag ? Et l’incroyable passe décisive de Van de Ven

Tottenham Hotspur a fini par s’imposer confortablement à Old Trafford après une démonstration abjecte du Manchester United d’Erik ten Hag dans laquelle l’équipe visiteuse les a ouverts encore et encore.

Micky van de Ven a déclenché une performance dominante des Spurs avec une aide incroyable, courant depuis sa propre moitié de terrain pour permettre à Brennan Johnson de terminer facilement, qui a ensuite touché le poteau. Bruno Fernandes a ensuite reçu un carton rouge juste avant la mi-temps pour une faute sur James Maddison. Le capitaine de United a glissé vers le milieu de terrain des Spurs, mais a ensuite frappé haut la jambe de Maddison et a été expulsé.

La journée de United et Ten Hag s’est aggravée peu de temps après la reprise lorsque le brillant Dejan Kulusevski a porté le score à 2-0 avant que Dominic Solanke ne remporte une victoire 3-0.

Jay Harris, Charlotte Harpur et Ahmed Walid décomposent l’action à Old Trafford.

Et maintenant pour Ten Hag ?

Ten Hag a déclaré qu’il se regarderait longuement dans le miroir après le match nul 1-1 contre Twente en milieu de semaine. Il devra peut-être chercher encore plus fort ce soir. Les choses semblent sombres.

Le résultat est inquiétant – United occupe la 12e place du classement de Premier League avec sept points, aussi proche en points de la zone de relégation que des places européennes – mais leur performance était encore plus préoccupante. Sur Sky Sports, l’ancien défenseur de United Gary Neville l’a qualifié de « dégoûtant ».

Statistiquement, les Spurs les ont complètement surpassés, comme le montre le graphique ci-dessous.

La première mi-temps a été l’une des pires performances de United sous Ten Hag. Ils étaient déconnectés, chaotiques et ternes. La pression monte. Les nouveaux propriétaires ont soutenu Ten Hag en recrutant des entraîneurs et des joueurs, mais lui et eux n’ont pas tenu leurs promesses.

Les supporters de United ont quitté Old Trafford lorsque Solanke a marqué le troisième but des Spurs et la pluie battante reflétait l’ambiance lamentable.



La hiérarchie de United veille à Old Trafford (Michael Regan/Getty Images)

Cela ne devient pas plus facile avec Porto, l’adversaire le plus coriace de United sur le papier, en déplacement en Ligue Europa jeudi avant de se rendre à Villa Park dimanche.

Charlotte Harpur

Van de Ven récidive

Pour la deuxième fois cette saison, Micky van de Ven s’est lancé dans une course folle sur le terrain et a créé un but pour Tottenham à partir de rien. La passe décisive qu’il a produite pour Son Heung-min contre Everton était assez impressionnante, mais dimanche, il a également stoppé une contre-attaque de United dans le processus.

Tout commence avec Destiny Udogie qui s’avance pour affronter Alejandro Garnacho, mais le ballon lâche tombe sur le chemin de Marcus Rashford. L’ailier a un léger avantage mais Van de Ven effectue un tacle pour récupérer le ballon.

Il a des hectares d’espace à exploiter sans contestation alors que Fernandes et Manuel Ugarte ne parviennent pas à suivre. L’international néerlandais a enregistré la vitesse de sprint la plus rapide de la Premier League la saison dernière et personne ne peut le rattraper lorsqu’il est en pleine forme.

Alors qu’il fonce vers la surface, les défenseurs de United semblent effrayés à l’idée de l’approcher, presque comme s’ils craignaient de rebondir directement sur lui.

Il dépasse Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt…



… et envoie le ballon à travers la surface.

Il se déplace à une telle vitesse qu’il percute les panneaux publicitaires. Au moment où il lève les yeux pour voir ce qui s’est passé, Johnson célèbre son quatrième match consécutif.

Van de Ven a touché le ballon huit fois puis, avec son neuvième, a servi Johnson. C’était un moment de qualité de la part du défenseur qui ne cesse de s’améliorer.

Jay Harris

Le carton rouge de Fernandes a-t-il été sévère ?

Ce furent 40 minutes d’ouverture horribles pour Ten Hag, mais les choses s’aggravèrent encore lorsque le capitaine de United, Fernandes, reçut un carton rouge direct.

Maddison est allé accélérer devant Fernandes avec le ballon, en touchant avec l’extérieur de sa botte droite, et Fernandes a glissé, avec sa jambe gauche passant sous lui.

Il s’est engagé à relever le défi malgré son retard, avec les crampons de sa botte droite visibles, et a attrapé le tibia de Maddison, juste en dessous du genou.

La première réaction de Fernandes a été de s’excuser, mais l’arbitre Chris Kavanagh n’en voulait pas du tout. Il n’y eut qu’un léger contact, ses crampons baissant les yeux. Cela semblait d’un rouge dur.

L’international portugais a fait une longue et lente marche vers le tunnel à l’extrémité opposée du terrain en secouant la tête. Il a déclaré après le match contre Sky Sports qu’il estimait que le défi contre Maddison était « une faute, mais jamais un carton rouge. Même James Maddison, lorsqu’il s’est levé, a dit : « Ce n’est pas un carton rouge ».

« S’il s’agit d’un carton rouge, nous devons examiner de nombreux autres incidents », a ajouté Fernandes. « C’est une faute, il n’y a pas beaucoup de contact, s’il (l’arbitre) veut me donner un jaune, je suis d’accord. Je ne comprends pas pourquoi VAR ne l’appelle pas à l’écran. Ten Hag a également déclaré à Sky Sports qu’il ne croyait pas qu’il s’agissait d’un carton rouge.

« Ce n’est JAMAIS un carton rouge ! » ❌ Bruno Fernandes réagit à son expulsion contre Tottenham ! 🟥 pic.twitter.com/zAnxvIhTGE – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 29 septembre 2024

Pendant que Fernandes partait, Kobbie Mainoo recevait des soins et United, prêt à faire venir Mason Mount, jouait temporairement avec neuf hommes.

A la mi-temps, Ten Hag faisait entrer Casemiro aux côtés d’Ugarte au milieu de terrain et faisait sortir Joshua Zirkzee, formant un 4-2-3. Avec Mount à droite, Alejandro Garnacho est passé à gauche et Rashford a mené la ligne. En dépit d’être un homme à terre, United est resté fidèle à son approche enthousiaste et ce fut une bataille difficile lorsque, quelques minutes plus tard, ils ont concédé une seconde.

Charlotte Harpur

Quelle est l’importance de Kulusevski ?

Il est drôle de penser que Kulusevski a passé la majeure partie de son temps à Tottenham à jouer sur l’aile droite depuis qu’il les a rejoint grâce à un premier prêt de 18 mois de la Juventus en janvier 2022. Postecoglou a commencé à expérimenter Kulusevski au milieu de terrain central l’année dernière et cette saison. , il l’a pleinement adopté.

L’international suédois est un dribbleur élégant qui dépasse sans effort les défenseurs, mais il combine cette compétence avec beaucoup de travail acharné hors de possession. En première mi-temps contre United, il a créé une opportunité de but pour Maddison avec un coup habile. Chaque fois qu’Ugarte recevait le ballon, Kulusevski se jetait sur lui pour tenter de le récupérer. Son impact sur tout le terrain est visible depuis les emplacements de ses passes (ci-dessous).

Il a créé deux occasions fantastiques pour Timo Werner avec des ballons parfaitement placés, mais son coéquipier a tiré directement sur Andre Onana à deux reprises. Kulusevski a été le meilleur joueur de Tottenham cette saison et a marqué son deuxième but à Old Trafford.

Le milieu de terrain et la défense de United n’ont pas pu faire face à Kulusevski et il n’était pas surprenant qu’Ugarte soit averti en seconde période pour l’avoir regroupé. La qualité technique de Kulusevski a été cruciale pour que Tottenham remporte les trois points. Son partenariat avec Maddison a le potentiel de devenir l’un des meilleurs de la division.

Jay Harris

Quel est le problème de United dans les transitions défensives ?

La saison dernière, Ten Hag a appelé à une approche plus équilibrée entre attaquer rapidement une fois que United récupère le ballon et savoir quand contrôler le tempo du match. Cependant, le résultat sur le terrain n’a pas reflété cette ambition.

Cette saison, United rencontre les mêmes problèmes pour défendre les transitions. L’insistance de United à attaquer rapidement laisse ses défenseurs et ses milieux de terrain couvrir de vastes espaces lorsque l’adversaire récupère le ballon.

Cette approche enthousiaste, quelle que soit la situation, signifie que la défense et le milieu de terrain de United ne sont pas dans la bonne position pour contre-presser efficacement lorsque l’équipe perd le ballon. Ils doivent rattraper leur retard en raison de l’approche d’attaque de United, qui consiste à poser d’abord la question plus tard.

Contre Tottenham, cela était évident à plusieurs reprises alors que United avait du mal à défendre les transitions lorsqu’il perdait le ballon. C’est grâce à leurs propres transitions offensives que Johnson a réussi à marquer le premier but après que Van de Ven ait récupéré le ballon dans sa propre moitié de terrain et sprinté à travers la défense de United pour placer l’attaquant gallois. Ils ont ensuite été repris sur le deuxième but de Kulusevski (ci-dessous).

L’incapacité à défendre les transitions est la caractéristique la plus courante dans le jeu de United depuis le début de la saison dernière.

Ahmed Walid

Qu’a dit Erik ten Hag ?

Ten Hag a déclaré au BBC Match of the Day : « Encaisser un but après deux ou trois minutes comme ça, cela a fait quelque chose à notre conviction. Totalement inutile.

« À partir de ce moment-là, nous étions stressés sur le ballon. On n’a pas trouvé les triangles ni les interrupteurs, on a eu de bons moments, mais à partir de ce moment-là on n’a pas pu prendre pied. Et nous pouvons faire mieux que cela. Même après une telle erreur de notre part, nous devons rester calmes.

« Nous avons eu nos occasions avant la mi-temps et en seconde période, avec 10 hommes, nous avons également eu des occasions. Cela a certainement eu un impact sur le jeu. Je ne pense pas que ce soit un carton rouge.

« Nous devons faire face à cela et faire preuve de résilience. Ce n’est pas suffisant.

Qu’a dit Ange Postecoglou ?

Postécoglou a déclaré à BBC Radio 5 Live: « Nous étions vraiment bons. C’est évidemment une grande victoire. J’ai pensé à la manière dont nous avons joué notre football de manière très agressive. C’est tout ce que nous voulons être. Je savais que les buts viendraient. Nous aurions probablement dû en avoir quelques autres.

Interrogé sur le carton rouge, il a ajouté : « Nous avions bien le contrôle. Pour être honnête avec vous, United représente toujours la même menace pendant la transition – je ne pense pas que cela ait changé la donne. Nous étions alors bien en tête.

Quel avenir pour Man Utd ?

Jeudi 3 octobre : Porto (A), Ligue Europa, 20h BST, 15h HE

Quel avenir pour les Spurs ?

Jeudi 3 octobre : Ferencvaros (A), Ligue Europa, 17h45 BST, 12h45 HE

Lecture recommandée

(Photos du haut : Getty Images)