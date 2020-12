Un regard sur ce qui se passe autour du football européen dimanche:

ANGLETERRE

L’une des rivalités les plus féroces de la Premier Leagues est renouvelée lorsque Manchester United accueille Leeds pour la première fois depuis 2004. Ole Gunnar Solskjaer jouait alors pour une équipe de United qui était championne en titre. Il gère maintenant une équipe septième de la ligue et sans titre depuis 2013, tandis que Leeds est 14e. L’affrontement de dimanche plus haut dans le classement voit Tottenham et Leicester se rencontrer à la recherche de victoires pour passer deuxième. Son premier match de Sam Allardyces en charge de West Bromwich Albion, qui accueille Aston Villa dans un derby du centre de l’Angleterre assis avant-dernier du classement. Sheffield United reste fidèle à l’entraîneur Chris Wilder bien qu’il soit à la dernière place avec un seul point après 13 matches avant le match contre Brighton, qui est un point en dehors de la zone de relégation.

ESPAGNE

Le Real Madrid rend visite à Eibar qui a besoin d’une victoire pour se retirer de la Real Sociedad et égaliser les points avec le leader du championnat Atltico Madrid. Madrid entre à Eibar à la troisième place, derrière la Sociedad à la différence de buts. Zinedine Zidane sera privé de l’attaquant Vincius Jnior qui, selon son entraîneur, se sent mal avec ce qui semble être une gastro-entérite. Eibar n’a pas encore gagné à domicile en sept essais, mais il s’est avéré difficile à battre ces dernières semaines. L’équipe de Jos Mendilibar est invaincue en cinq tours, une manche dans laquelle elle n’a concédé que deux buts. Cdiz et Grenade peuvent tous deux égaler les points avec Barcelone avec des victoires respectives contre Getafe et le Real Betis. Le Celta Vigo accueille Alavs en quête d’une quatrième victoire consécutive sous la direction du nouvel entraîneur Eduardo Coudet, arrivé le mois dernier.

ITALIE

L’un des clubs milanais terminera le week-end en tête de la Serie A. L’actuel leader, l’AC Milan, a un point d’avance sur l’Inter Milan et visite Sassuolo. Milan espérait accueillir à nouveau Zlatan Ibrahimovi, mais l’attaquant a de nouveau été blessé à l’entraînement vendredi et devrait être absent jusqu’en janvier. Une victoire de Sassuolo le déplacerait à deux points en dessous de Milan. Milan est l’une des deux équipes invaincues en Serie A, avec la Juventus. L’Inter est l’équipe en forme de la ligue, avec cinq victoires successives, et elle accueille l’équipe promue Spezia. La Roma et Naples sont à quatre et cinq points de Milan, et visitent respectivement l’Atalanta et la Lazio. En outre, son Torino contre Bologne, Benevento contre Gênes et Cagliari contre Udinese.

ALLEMAGNE

Après que Wolfsburg ait perdu son record invaincu contre le Bayern Munich mercredi, il a la chance de rebondir à domicile contre l’équipe promue de Stuttgart, qui occupe une impressionnante septième place. Wolfsburg peut passer à la quatrième place avec une victoire et pousser le Borussia Dortmund. Fribourg accueille Hertha Berlin dans une réunion d’équipes qui avaient des aspirations à se battre pour les places européennes mais qui planent plutôt en marge de la zone de relégation.

FRANCE

Le champion en titre Paris Saint-Germain se déplace pour affronter Lille, rival du titre, sous pression et sans Neymar, blessé. Le PSG a déjà perdu quatre matches de championnat et un cinquième lui laisserait deux points derrière Lyon et quatre derrière Lille à l’approche de la trêve hivernale de mi-saison. Neymar ne s’est pas remis d’une entorse à la cheville subie le week-end dernier contre Lyon et est absent jusqu’en janvier. Lille n’a perdu qu’une seule fois et est proche de sa pleine force. Le PSG accueillera le demi-centre Marquinhos après une blessure mineure à la hanche. Montpellier peut profiter du nul de Marseille pour se hisser à la quatrième place à condition de gagner à Brest, tandis que Monaco est à la dernière place Dijon.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports