Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mardi:

ANGLETERRE

Bien que Manchester United ait l’un des meilleurs records à l’extérieur de la Premier Leagues, il a eu du mal à Old Trafford. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer accueille Wolverhampton Wanderers, avec seulement deux victoires en sept matchs à domicile. United a fait match nul contre Leicester samedi malgré avoir pris les devants à deux reprises, tandis que les Wolves ont arraché un niveleur tardif lors de son dernier match contre Tottenham.

Arsenal se rend à Brighton après avoir mis fin à une série de sept matches sans victoire en battant Chelsea. L’ancien capitaine d’Arsenal, Mikel Arteta, en est à un an de son premier rôle de direction au club et, malgré la distribution de la FA Cup en août, commençait à ressentir la pression d’un sort si stérile. Arsenal est à la 15e place, une place et trois points au-dessus de Brighton.

La course sans victoire des Southamptons a été prolongée à trois matchs par un match nul 0-0 avec Fulham samedi. Après seulement deux jours de repos, les Saints accueillent West Ham qui cherche à redécouvrir la forme qui les a vus brièvement en tête du classement lors d’une série de sept matchs sans défaite. Alors que le milieu de terrain défensif Oriol Romeu doit revenir de suspension, trois joueurs clés devraient être exclus pour cause de blessures: le défenseur central Jannik Vestergaard, l’ailier Nathan Redmond et l’attaquant Danny Ings.

Leeds pourrait être à nouveau privé de trois défenseurs centraux de premier choix pour le match de mardi à West Bromwich après le dernier revers de Diego Llorentes sur blessure. Le manager de Leeds Marcelo Bielsa était sans capitaine Liam Cooper, Robin Koch et Llorente contre Burnley dimanche, mais a quand même gagné. Le milieu de terrain Kalvin Phillips a été déployé dans un dos trois aux côtés de Luke Ayling et Pascal Struijk. West Brom a décroché un match nul au champion de Liverpool dimanche pour renforcer sa candidature à la survie.

Burnley, dont la série de quatre matchs sans défaite a été terminée par Leeds, affronte une équipe de Sheffield United qui subit l’un des pires débuts d’une saison anglaise. United est toujours à la recherche de sa première victoire après 15 matches alors qu’il était à la dernière place. Burnley est à deux points et deux places au-dessus de la zone de relégation.

ESPAGNE

Lionel Messi manquera le match de Barcelone à Eibar avec un problème de cheville droite non spécifié. L’équipe de Ronald Koemans revient avec le reste de la ligue espagnole après une courte pause hivernale d’une semaine. Barcelone est à la cinquième place à huit points des leaders de l’Atltico Madrid et du Real Madrid. Villarreal, quatrième, visite Séville, sixième, sur une séquence de 12 matchs sans défaite. Cdiz accueille Valladolid qui tente de mettre fin à une série de trois défaites.Sa dernière victoire a été une superbe victoire 2-1 sur Barcelone. Manuel Pellegrinis Le Real Betis est à Levante à la recherche d’une deuxième victoire consécutive pour confirmer sa récente amélioration.

___

