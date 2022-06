Man City Women signe l’attaquante Mary Fowler de Montpellier pour un contrat de quatre ans | Nouvelles du centre de transfert

Manchester City a annoncé la signature de l’adolescente attaquante australienne Mary Fowler de Montpellier pour un contrat de quatre ans.

La joueuse de 19 ans, qui n’avait que 15 ans lorsqu’elle a fait ses débuts seniors en Australie en 2018, a marqué sept buts en 24 apparitions pour son pays à ce jour, dont un lors de la victoire des Matildas en quart de finale contre la Grande-Bretagne au Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

Elle rejoint après deux ans et demi avec Montpellier, avant lequel elle a joué dans son pays natal pour Adelaide United.

Fowler – récemment nommée jeune footballeuse australienne PFA de l’année et deuxième de la liste restreinte NXGN 2022 mettant en évidence les meilleurs jeunes joueurs prometteurs au monde – a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Man City est un très grand club et ils jouent un très beau football.

“En allant dans ce club, j’aurai toutes les ressources autour de moi pour m’améliorer en tant que joueur et devenir le joueur que je pense pouvoir devenir. Le personnel d’entraîneurs et les installations et le niveau de joueur avec lequel je serai est de haut niveau. Pouvoir entrer dans cet environnement est tout ce dont j’ai besoin pour avancer.

“Je suis allé dans les installations de City il y a quelques années pour m’entraîner avec eux, donc je savais à quoi ressemblaient les installations et le type de ressources dont elles disposaient.

“En parlant à Gareth, vous avez une idée de son cerveau de footballeur et en lui parlant, je le regarde et je vois qu’il a tellement de choses qu’il peut m’apprendre. sur le fonctionnement de la configuration et ses idées, je me suis vraiment connecté à cela et cela semble être un endroit où je pourrais vraiment grandir.

Mary Fowler rejoint de Montpellier





“Connaître toutes les ressources qui sont là et le type d’esprits du football avec lesquels je travaille, c’est vraiment important pour moi. Je suis entouré de gens qui pensent comme moi mais qui ont aussi plus de connaissances que moi. Des gens que je peux faire grandir de et pour moi, reconnaissant que j’ai tout ce dont j’ai besoin pour grandir en tant que joueur.

“Après un an, je ne vais pas dire” ça ne me défie pas en tant que joueur “, après deux ans, ça ne va pas être comme ça non plus. Je vais toujours avoir un défi là-bas et les gens qui vont me pousser à m’engager pour autant de temps, ce n’était pas une décision difficile parce que je voulais être le meilleur joueur que je puisse devenir.

“En allant à City, j’ai tout ce dont j’ai besoin. Que le club me veuille aussi longtemps, c’est un tel regain de confiance parce que je peux sentir à quel point ils investissent également dans mon avenir.”

Fowler rejoint ses coéquipières internationales Hayley Raso et Alanna Kennedy à Man City, mais dit qu’elle ne les a pas consultées avant de décider de son déménagement.

L’attaquante est une internationale australienne, faisant ses débuts à 15 ans





Elle a ajouté: “En fait, je ne leur ai pas parlé de ma décision d’y aller. C’est beaucoup plus facile quand on connaît déjà des gens au club, je suis ravie de jouer à leurs côtés au niveau du club dans l’équipe nationale. Je ne leur ai pas du tout parlé de ce que c’était, cela n’a pas été pris en compte dans ma prise de décision.

“De ce que je savais déjà, de les voir jouer et de ma conversation avec Gareth, cela m’a suffi pour décider.”

Le patron de City, Taylor, a ajouté sur le site officiel du club: “Mary est sans aucun doute l’un des jeunes talents les plus excitants du jeu en ce moment et nous sommes absolument ravis qu’elle nous rejoigne ici à City.

“Elle a une maturité au-delà de ses années, mais pour elle, elle est ravie de venir en Angleterre pour apprendre et grandir en tant que joueuse.

“Le fait qu’elle ait fait ses débuts internationaux seniors à seulement 15 ans montre vraiment à quel point elle est tenue par le monde du football et nous pensons qu’elle s’intégrera parfaitement ici avec notre équipe à City.

“Le fait qu’elle ait mis la plume sur papier sur un contrat de quatre ans en dit long sur notre propre engagement et aussi sur le nôtre en tant que club pour son développement, et nous avons hâte de commencer à travailler avec elle.”

