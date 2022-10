Man City Women arrête de porter des shorts blancs en raison de problèmes de règles | Nouvelles du football

Manchester City Women ne portera plus de short blanc dans le cadre de son kit domicile pour aider les joueuses à “se sentir plus à l’aise” pendant leurs règles.

Dans une déclaration commune, le club et le fabricant de kits Puma ont annoncé que City trouverait une palette de couleurs alternative à partir de la saison prochaine après des discussions avec les joueurs.

City, cependant, a avancé cette décision et portera son short bordeaux avec son maillot domicile pour le reste de la campagne en cours.

La première fois qu’ils l’ont fait, c’était lors de la victoire 6-0 de mercredi soir sur Blackburn dans la Coupe Conti.

La déclaration disait: “Puma et Manchester City sont fiers de travailler en étroite collaboration avec nos joueurs pour les soutenir et créer le meilleur environnement possible pour qu’ils se sentent à l’aise et performent à leur plus haut niveau.

“Suite aux commentaires des joueuses et au sujet sous-jacent des femmes qui souhaitent s’éloigner du port de shorts blancs pendant leurs règles, nous avons décidé de mettre en œuvre des changements dans les produits que nous proposons à nos joueuses.

“A partir de la saison 2023/24, nous ne fournirons plus de shorts blancs à nos athlètes féminines. Nous proposerons toujours une alternative pour nos kits domicile, extérieur et troisième pour résoudre le problème mis en évidence par les femmes dans tous les sports.”

City est l’équipe de football féminin la plus en vue à avoir changé de short, après West Brom, Stoke et l’équipe écossaise Livingston en changeant de couleur de kit.

Interrogé la semaine dernière sur le problème, le manager Gareth Taylor a déclaré: “Nous avons toujours parlé de soutenir les joueuses du mieux que nous pouvions, d’améliorer le niveau des filles autant que possible, pas seulement dans ce club, à tous les niveaux. pour le football féminin.

“Je pense que c’est quelque chose que nous devons examiner à coup sûr, juste pour offrir le soutien de haut niveau dont nous avons besoin pour les joueurs.”