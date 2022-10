Man City vs Man United: détails de la couverture télévisée

Manchester City et Manchester United se rencontrent à nouveau ce week-end, avec des détails de couverture vous permettant de vous préparer pour le match.

Malheureusement, les fans de football n’ont pas encore vu ces deux-là vraiment se battre pour un titre de Premier League. United a connu une période de domination au cours des deux premières décennies de la Premier League. Cette dernière décennie est entièrement consacrée à Manchester City. Pourtant, avec les deux équipes semblant fortes après six ou sept matchs cette saison, ce Derby de Manchester arrive au bon moment.

Désormais, vous pouvez regarder Manchester City et Manchester United aux États-Unis dans une bataille de début de saison avec les détails de couverture suivants.

Détails de la couverture de Man City contre Man United

Heure du coup d’envoi : 9 h HE / 6 h PT – dimanche 2 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): Vivre sur le paon

Commentateurs : Peter Drury et Graeme Le Saux

Télévision américaine : Le match est exclusivement sur Peacock Premium (en anglais et en espagnol)

Vous pouvez regarder la couverture du Derby de Manchester avant et après le match. Peacock est la maison de ce jeu, alors connectez-vous là-bas pour Premier League Mornings avec Rebecca Lowe, Robbie Mustoe et Robbie Earle. Le trio décomposera à quoi s’attendre de l’Etihad, tout en évoquant les résultats de samedi. De plus, il y a un autre match dimanche, Leeds vs Aston Villa. Par conséquent, l’équipage discutera également de ce jeu.

Après avoir commenté le Derby du nord de Londres samedi, l’équipe de tête de NBC composée de Peter Drury et Graeme Le Saux se dirige vers le nord jusqu’à l’Etihad. Pour ceux qui s’intéressent à la diffusion en espagnol, Peacock propose une offre distincte. La couverture de ce jeu présente le partenariat de diffusion d’Andres Cantor et Manuel Sol. L’émission espagnole, comme celle de son homologue anglais, est exclusive à Peacock.

Après le match, Premier League Live est diffusé sur USA Network et Peacock. Ce match Leeds-Aston Villa est sur USA Network environ 30 minutes après la fin du Derby de Manchester.

Derby de Manchester

Comme indiqué, Manchester United et Manchester City ont des époques de domination individuelles en Premier League. City s’étend dans l’ère moderne, avec quatre couronnes EPL au cours des cinq dernières saisons.

Manchester United, en revanche, tente de retrouver ses jours de gloire sous Sir Alex Ferguson. Erik ten Hag, manager de United, a remporté quatre victoires consécutives en championnat en utilisant une formation cohérente. Cependant, un voyage à l’Etihad est certainement le test le plus difficile de la saison pour son équipe.

PHOTO : IMAGO / Sportimage