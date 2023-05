Man City vs Chelsea Livestream: Comment regarder le football de Premier League de n’importe où

Voir sur Sling TV Sling TV Regardez la Premier League sur USA Network à partir de 40 $ par mois Voir maintenant Maintenant Regardez la Premier League au Royaume-Uni à partir de 12 £

Après avoir revendiqué ce qui pourrait être considéré comme une victoire décisive contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions en milieu de semaine, Man City cherchera à créer un autre moment de football mémorable dimanche, alors qu’ils cherchent à sceller le titre de Premier League anglaise avec une victoire à domicile contre Chelsea.

Malgré les vaillants efforts d’Arsenal, City est sur le point de remporter son troisième championnat EPL consécutif. Les hommes de Pep Guardiola sont également toujours en lice pour réaliser un triplé historique, avec la gloire de la FA Cup également en vue pour les Sky Blues apparemment imparables.

Les exploits de City marquent un contraste frappant avec la saison lamentable que Chelsea a endurée, les Londoniens risquant de terminer la campagne dans la moitié inférieure du tableau – malgré des centaines de millions de dollars dépensés pour les joueurs depuis la prise de contrôle par le propriétaire des LA Dodgers, Todd Boehly. .

Le passage de Frank Lampard en tant que patron par intérim s’est avéré être un échec lamentable. Les retraités n’ont réclamé que quatre points depuis que la légende de Stamford Bridge a succédé à Graham Potter, soulignant à quel point Mauricio Pochettino a un travail important lorsqu’il prendra la relève en tant que manager la saison prochaine.

Man City contre Chelsea : quand et où ?



Le manager par intérim de Chelsea, Frank Lampard, a révélé en milieu de semaine qu’il avait échoué dans sa tentative d’amener Erling Haaland au club avant que l’attaquant ne signe pour Manchester City. Matt McNulty/Getty Images

Man City accueille Chelsea au stade Etihad le dimanche 21 mai. Le coup d’envoi est fixé pour 16 h 00 BST heure locale au Royaume-Uni (11 h HE, 8 h PT aux États-Unis et 1 h AEST le lundi 22 mai en Australie).

Comment regarder le match Manchester City contre Chelsea en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct le match Man City contre Chelsea aux États-Unis

Ce jeu est sur USA Network, auquel vous pouvez accéder dans le cadre de votre forfait câble ou au Site Web de NBC Sports avec une connexion valide, et peut être diffusé via Sling TV et d’autres services de télévision en streaming plus coûteux.

Le plan bleu de Sling TV inclut USA Network, ce qui en fait une option utile pour ceux qui souhaitent regarder l’action EPL. C’est 40 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes, y compris d’autres chaînes sportives comme ESPN et FS1.

Diffusez en direct le match Man City contre Chelsea au Royaume-Uni

Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Vidéo. Ce jeu est exclusif à Sky Sports, diffusé sur ses chaînes Sky Sports Main Event, Premier League et Ultra. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via son application Sky Go, mais les coupe-câbles voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser le jeu.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

Diffusez en direct le match Man City contre Chelsea au Canada

Si vous souhaitez diffuser cet affrontement EPL en direct au Canada, vous devrez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder la Premier League cette saison avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match Man City contre Chelsea en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League en direct en Australie cette saison.

Avec des droits exclusifs pour diffuser chaque match EPL en direct cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

