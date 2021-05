Man City vs Chelsea: la finale de la Ligue des champions devrait de plus en plus être déplacée au Portugal au milieu des discussions à Wembley | Actualités du football

La finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea est de plus en plus susceptible d’être déplacée au Portugal pour permettre aux fans d’assister en toute sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus, une décision finale devant être prise mardi.

La finale devrait actuellement se jouer au stade Ataturk d’Istanbul, mais la Turquie est en proie à une flambée de cas de coronavirus et a été ajoutée à la « liste rouge » du Royaume-Uni des pays avec les restrictions de voyage les plus sévères.

Le gouvernement britannique a été bloqué dans des pourparlers avec l’UEFA lundi dans l’espoir de déplacer la finale à Wembley, les deux finalistes étant de la Premier League, mais un point de friction considérable existe sur la levée des règles de quarantaine pour les délégués, diffuseurs et sponsors en visite.

Chelsea et Manchester City disputeront la finale de la Ligue des champions le 29 mai, mais des doutes subsistent sur le lieu du match.



Il y a un sentiment que l’UEFA estime qu’elle a une obligation envers le Premier ministre britannique après avoir soutenu si fermement l’instance dirigeante dans la débâcle de la Super League européenne.

Une décision finale devrait être prise d’ici mardi et l’UEFA espère toujours que les problèmes pourront être résolus, mais le Portugal est devenu une option de plus en plus probable si Wembley échoue.

Le Portugal a récemment été ajouté à la « liste verte » du gouvernement britannique pour les voyages à l’étranger, ce qui signifie que les voyageurs peuvent visiter à partir du 17 mai sans avoir à s’isoler à leur retour.

Et cela signifierait que la finale de la Ligue des champions se déroulera au Portugal pour la deuxième fois en deux saisons après que l’Estadio da Luz de Lisbonne eut remporté le triomphe du Bayern Munich sur le Paris Saint-Germain l’année dernière.

















Pep Guardiola pense que le prochain match de Manchester City avec Chelsea en finale de la Ligue des champions se déroulera différemment de leur réunion de Premier League



La Fédération turque de football a beaucoup investi pour que la finale se déroule en toute sécurité à Istanbul, notamment en élargissant la zone médiatique et en veillant à ce que le stade soit sécurisé par Covid.

Des sources en Turquie ont dit Actualités Sky Sports ils seraient naturellement déçus si la finale ne se déroulait pas dans leur ville, ajoutant que l’UEFA ne pouvait pas retirer la finale du pays sans leur accord.

Ils sont également tristes d’être placés sur la « liste rouge » du Royaume-Uni, après avoir fait l’effort de bonne foi, mais ils seront remboursés s’il est déplacé et le pays devrait discuter d’une contre-offre, comme une autre finale lors d’une prochaine saison. .

















La journaliste de Sky Sports News, Rebecca Williams, déclare que l’UEFA doit obtenir la permission de la Turquie pour transférer la finale de la Ligue des champions d’Istanbul à Wembley



Le gouvernement donne le feu vert à l’assouplissement du verrouillage le 17 mai

À partir du 17 mai, les sites de sports de plein air en Angleterre seront autorisés à accueillir jusqu’à 10 000 fans ou 25% de capacité, selon le chiffre le plus bas. Cependant, 20000 ont déjà été réservés pour la finale de la Ligue des champions, ce qui signifierait qu’elle devrait être organisée comme un événement pilote.

La finale des play-offs du Sky Bet Championship doit actuellement avoir lieu le samedi 29 mai au stade de Wembley, mais l’EFL se dit « disposée à écouter déplacer les play-offs » à une autre date.

Cependant, les Championnats d’Europe devant débuter le 11 juin, ils devraient être joués dès que possible après la finale de la Ligue des champions.

Les fans et les clubs de l’EFL peuvent également avoir besoin d’être indemnisés pour les billets et les voyages déjà réservés, et il y aurait également des discussions sur la question de savoir si un plus grand nombre de fans pourrait assister si la finale de la Ligue des champions autorise 20.000 spectateurs.