Man City vs Chelsea: Jamie Redknapp sur la façon dont les Blues peuvent créer un autre bouleversement – et certains des talents les plus remarquables de chaque camp | Actualités du football

Manchester City et Chelsea ont connu une semaine historique, l’équipe de Pep Guardiola atteignant sa première finale de la Ligue des champions, et Chelsea les suivant à Istanbul en réservant leur place dans la pièce maîtresse du 29 mai.

Des victoires impressionnantes et assurées contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, respectivement, ont souligné la qualité dans les deux camps – et, curieusement, ils se rencontrent en Premier League ce samedi, en direct sur Sky Sports.

Leur affrontement à l’Etihad sera vu par certains comme une répétition générale pour la finale de la Ligue des champions elle-même – mais il y a beaucoup à faire pour le match de Premier League.

Pour Manchester City, il y a l’opportunité de décrocher le titre de Premier League. Pour Chelsea, un obstacle difficile dans la course aux quatre premiers doit être surmonté.

La pression est sur les Bleus, en particulier, avec West Ham à seulement trois points derrière eux et Tottenham et Liverpool non loin non plus.

Cependant, cette semaine Pitch to Post Preview Podcast, L’expert de Sky Sports Jamie Redknapp a expliqué comment la récente demi-finale de la FA Cup de Chelsea contre City leur offre un modèle sur la façon de contrarier les champions en attente de Guardiola une fois de plus ce week-end – et peut-être à nouveau en finale de la Ligue des champions.

Lisez la suite pour voir pourquoi il pense que Ruben Dias a été la clé de l’amélioration de City cette saison, pourquoi Kai Havertz commence à briller pour Chelsea et comment l’amélioration de l’entraînement dans les académies a permis aux jeunes talents anglais Phil Foden et Mason Mount d’accéder à la plus grande scène du club. Football…

Ruben Dias, Man City – « Il a cette aura de Kompany / Terry / Vidic autour de lui »

Image:

Ruben Dias a été une figure clé au cœur de la défense de la ville



«Quand vous regardez ce qui a changé de cette année à l’année dernière, évidemment les circonstances, mais je regarde les individus et comment ils peuvent transformer la fortune d’une équipe et je crois que cette personne pour City est Ruben Dias.

« Il a créé un environnement brillant là-bas – vous pouvez voir à chaque fois qu’il lance un défi, chaque fois qu’il fait un blocage, il fait du high cinq, il rassemble les gens … il est juste un leader d’hommes et pour un si jeune homme, à avoir cette qualité, c’est si inhabituel, surtout de nos jours.

« Il a cette aura de Vincent Kompany, John Terry, Nemanja Vidic autour de lui. Il veut défendre, il est de la vieille école de cette manière, mais un défenseur incroyable.

« C’est la différence entre cette année et l’année dernière avec City car ils ont fait tellement d’erreurs individuelles avec des buts et ils n’ont jamais vraiment eu de partenariat. Mais Dias a fait de John Stones le défenseur que nous pensions tous qu’il pourrait être. »

Kai Havertz, Chelsea – « Un talent exceptionnel, il glisse sur le terrain »

Image:

Kai Havert a montré un aperçu de son potentiel ces dernières semaines



« Havertz était un joueur qui m’a vraiment impressionné contre le Real Madrid. Au cours des trois ou quatre dernières semaines, vous pouvez voir un jeune joueur d’une qualité incroyable. Il glisse sur le terrain, c’est sans effort pour lui et les qualités qu’il possède.

«C’est pourquoi je comprenais ses problèmes plus tôt dans l’année: il avait eu un COVID, il était parti de chez lui depuis un an comme aucun autre, la famille et les amis ne pouvaient pas lui rendre visite … Nous nous attendons à ce que les joueurs viennent. dans notre ligue et a frappé le sol en courant et être incroyable, mais cela ne fonctionne tout simplement pas comme ça.

« Je pense que de son point de vue, la forme dans laquelle nous voyons Havertz maintenant est le joueur que j’ai beaucoup regardé en Bundesliga l’année dernière. J’étais à peu près sûr qu’il allait devenir ce joueur. Il a connu une saison similaire en Allemagne. , où dans la première moitié de la saison il a eu du mal, puis dans la seconde moitié, il est vraiment devenu le sien.

« C’est un talent exceptionnel. Il voyage si bien avec le ballon. Un peu comme – et je ne le compare pas encore à lui – mais Kevin De Bruyne, qui a ce rythme incroyable quand il dribble avec lui et Havertz aussi. Il est très rapide avec le ballon. On pouvait le voir parfois contre le Real Madrid alors qu’il dépassait les gens. «

Phil Foden, Man City & Mason Mount, Chelsea – « Nous devrions être enthousiasmés par ces talents »

« Quand vous parlez du prix du jeune joueur de l’année, nous allons les voir samedi avec Mason Mount et Phil Foden. C’est difficile à choisir entre les deux – j’adorerais donner Je pense qu’ils le méritent tous les deux, ils sont si bons. Ils seront également en lice pour de nombreux prix de Joueur de l’année à l’avenir.

Image:

Chelsea célèbre le deuxième but de Mason Mount lors de sa victoire 2-0 en demi-finale retour contre le Real Madrid



« Les joueurs viennent de temps en temps et ils sont tellement exceptionnels. Je me souviens de la première fois que j’ai vu Steven Gerrard jouer, c’était comme » wow! « . La façon dont ils passent le ballon, la façon dont ils bougent, c’est juste différent. Et Je pense qu’avec ces deux jeunes joueurs, vous le voyez aussi.

« Je les aime tous les deux mais ils sont tous les deux si différents, ce qui est encore mieux. Il n’y aura pas de » qui joue, Foden ou Mount? » débat. Ils peuvent jouer ensemble. Je suis si heureux que nous ayons ces joueurs.

« Foden fait des choses que je n’ai vu que quelques joueurs faire avec un ballon de football. La façon dont il passe devant les gens, il ne regarde jamais le ballon, il a toujours la tête haute. Il a fait quelque chose en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain: je pensait qu’il l’avait perdu, il était presque sur le sol, puis il est allé boum, boum, boum, l’a coupé sur quelqu’un, l’a soulevé sur un autre joueur et je me suis dit: « Oh mon Dieu, cet enfant joue un autre sport à la plupart autres joueurs! ‘.

«Parfois, nous pouvons nous laisser emporter, mais nous devrions être enthousiasmés par ces talents.

Image:

Phil Foden a été l’un des meilleurs joueurs de Man City cette saison



« Cela revient à beaucoup de ce que je vois avec le football académique maintenant, avec l’académie de City, avec l’académie de Chelsea. Ils produisent différents types de joueurs maintenant. Quand j’étais enfant, nous avons produit de bons joueurs, mais peut-être qu’ils en étaient un. -footed ou ils ne pouvaient pas le dribbler ou le recevoir sur le demi-tour.

« C’est ce que nous réclamons depuis des années. Par exemple, le nombre de fois où nous jouons contre la Croatie et nous ne pouvons pas nous rapprocher de Luka Modric et des siens au milieu de terrain. Cela nous a coûté de ne pas pouvoir conserver le balle aussi, mais maintenant nous ne devrions plus avoir ces problèmes.

« Nous devrions le regarder et penser: ‘Nous pouvons rivaliser, nous pouvons tenir le ballon, nous pouvons être à l’aise dessus dans différentes situations, nous pouvons recevoir le ballon dans le demi-tour entre les lignes …’ Je suis tellement excité Et il n’y a pas que ces deux-là, il y en a beaucoup plus à venir – et l’Angleterre peut vraiment en profiter cet été.

« Il y aura tellement de discussions à propos de ces deux-là pour la finale de la Ligue des champions et c’est formidable que deux des joueurs dont on parlera le plus seront deux anglais. »

