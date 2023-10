Man City vs Brighton : Pep Guardiola est-il dépassé par le jeu de possession de Roberto De Zerbi ? | Actualités footballistiques

Ce n’était pas seulement la première défaite de Pep Guardiola en championnat à Arsenal. Un moment de relève de la garde tangible et potentiel. Il s’agit du moins de tirs qu’une équipe de Guardiola ait produits lors d’un match de championnat depuis plus d’une décennie.

Sur la M23, Brighton de Roberto De Zerbi venait de faire match nul 2-2 avec Liverpool. Ce n’était pas le résultat qu’ils souhaitaient, mais celui qui les a consolidés en tant que meilleurs buteurs de la division, une distinction qui est normalement la marque de toute équipe de Guardiola.

Les deux managers ont bâti les bases de leur philosophie sur la possession. À l’heure actuelle, celui de De Zerbi semble le plus complet.

Lorsque les deux s’affronteront à l’Etihad samedi, ce pourrait facilement être son équipe de Brighton qui jouera un football plus expansif, face à une équipe de City dont le redémarrage stylistique est au point mort.

Les équipes de Guardiola ont été impitoyables depuis sa première journée au Camp Nou il y a 15 ans, marquant à un rythme de près de trois buts par match sur près de 900 matches.

Il y a toujours eu un pragmatisme sous-jacent, un désespoir de contrôle dans le jeu, mais sa décision de construire une ligne de fond autour de quatre défenseurs centraux plus tôt cette année était très éloignée du manuel de jeu de Guardiola.

Mais après une série de triplés historiques en quelques mois, cela ressemblait à son dernier moment de génie.

Les chiffres créatifs sous-jacents, bien que toujours forts, n’étaient pas non plus ceux des équipes de Guardiola. Aujourd’hui, les résultats rattrapent leur retard et la solution est devenue un problème.

Les tirs, les entrées dans la surface adverse et, surtout, les buts ont considérablement diminué par rapport à leurs précédents totaux en tête de la ligue.

Il est pleinement conscient du compromis à faire, mais les inquiétudes se sont accrues depuis la défaite aux Emirats. Le xG de City de 0,48 était le troisième plus bas sous ce manager, qui a vu son équipe n’accumuler que quatre tirs pour la première fois dans un match de championnat depuis avril 2010.

Les champions ont perdu les trois matchs manqués par Rodri en raison d’une suspension, et il reste sans doute le milieu de terrain le plus important de la Premier League. Personne ne peut déplacer le ballon à travers les lignes tout en offrant un bouclier défensif comme il le peut.

Mais son absence est un symptôme plutôt qu’une cause étant donné les tendances à long terme de City.

Il faudrait encore une âme courageuse pour les radier. Un Pep blessé est un Pep le plus dangereux, mais il y a une considération mentale supplémentaire cette saison. Qu’achetez-vous pour l’équipe qui a tout ?

« Je pensais qu’il y aurait un léger triple gueule de bois pour City cette saison. Ils ont atteint l’utopie, ils ne peuvent plus faire », a déclaré Gary Neville après leur défaite à l’Emirates.

« Je pense qu’il y aura une partie de ces joueurs de City qui en seront un peu retirés. Quelle est leur cause cette saison ? »

Les choses ne deviennent pas plus faciles maintenant. Guardiola a surnommé De Zerbi « l’un des managers les plus influents des 20 dernières années », et les Seagulls devanceraient leurs hôtes en cas de victoire à l’Etihad.

Bien sûr, Guardiola a une histoire de générosité envers les managers de l’opposition peu de temps avant de démanteler leurs plans les mieux conçus.

Cela pourrait encore arriver ici, malgré la diminution des buts de City. Le style de De Zerbi est plus ouvert que celui de Guardiola. Quand ça tourne mal, ça peut aller très mal, comme un 6-1 contre Aston Villa le mois dernier.

Mais ils se situent à quatre points du sommet, avec un style de football qui mélange le ballon de Guardiola avec une grande partie de la verve du Klopp vintage.

Ils ont marqué 81 buts en 40 matches de Premier League depuis son arrivée. Il s’agit d’une possession avec un produit final, la marque des meilleures équipes de Guardiola.

Le ballon de De Zerbi a vu plus de ballon que Liverpool, Man Utd ou Newcastle cette saison, a accumulé plus de tirs à haute pression que quiconque, tout en étant en tête du classement des buteurs.

C’est un jeu de possession différent. Au lieu de faire sortir les défenseurs adverses, De Zerbi invite la haute presse et frappe à travers elle.

Finalement, les camps d’opposition trouveront un moyen de résister, mais les résultats et les objectifs continuent d’affluer pour l’instant. Brighton a marqué à chaque match cette saison et n’a pas fait match nul en championnat depuis plus d’un an.

Personne ne s’attend à ce que Brighton finisse au-dessus de Man City cette saison. Ce serait vraiment une relève de la garde. Mais avec un budget limité, avec la disparition du milieu de terrain qui les a menés à la sixième place la saison dernière et avec le football européen à affronter, les résultats du joueur de 44 ans font des merveilles.

Sa philosophie marque la nouvelle réflexion tactique la plus claire de la ligue depuis l’arrivée de Jurgen Klopp puis de Guardiola lui-même il y a près de dix ans.

Tout comme il cherchait à réinventer de vieilles idées à l’époque, De Zerbi menace de faire exactement la même chose avec Pep and co maintenant.

