Man City vs Arsenal: Mikel Arteta menace enfin de faire correspondre le mentor et «l’idole» Pep Guardiola | Nouvelles du football

Mikel Arteta et Pep Guardiola sont amis depuis plus de deux décennies, collègues à Barcelone et City et maintenant, pour la première fois, rivaux pour le titre.

Un peu plus de trois ans après avoir quitté Pep’s City pour son ancien club Arsenal, Arteta a accompli la tâche ardue de faire des Gunners des adversaires dignes de ses anciens employeurs. Et pendant une semaine, la course au titre de Premier League a été suspendue alors que l’attention se tourne vers la FA Cup, Arsenal poursuivant un doublé national aux dépens de l’ancien patron d’Arteta.

Arteta dit que la bataille pour le titre d'Arsenal avec Guardiola n'aura pas d'impact sur leur amitié



C’est la seule compétition où il a battu Guardiola en tant que manager, mais l’avance de cinq points d’Arsenal en Premier League suggère que le hoodoo plus large se lève.

Vendredi soir, leur amitié de longue date sera suspendue pour la première rencontre des Gunners avec les champions de la ligue cette saison, offrant un autre test décisif alors qu’ils tentent d’égaler leurs rivaux dominants au niveau national.

“J’ai toujours espéré que ce serait le cas un jour et cela se produit cette saison”, a déclaré Arteta. “Cela ne changera aucune amitié, les moments que nous avons, l’importance de ma vie et de ma profession. Nous sommes tous les deux prêts à gagner et à défendre nos clubs de la meilleure façon possible. Cela a toujours été le cas depuis le premier jour.

“Je préférerais le faire avec quelqu’un d’autre, parce que je veux le meilleur pour lui. Quand vous défiez quelqu’un comme ça, quelque chose s’interpose. C’est un sentiment étrange, mais c’est ce qui est, et c’est notre défi.”

Les liens d’Arteta avec Guardiola sont antérieurs à ses débuts professionnels. Les deux ont progressé dans le système de jeunesse de La Masia à Barcelone – où, malgré ses 11 ans de junior de Pep, l’actuel patron d’Arsenal a été alourdi par des comparaisons avec le légendaire milieu de terrain et leurs styles similaires depuis le début.

Guardiola dit que son ancien assistant Arteta aurait pris la relève en tant que manager de Manchester City s'il quittait le club



Si c’était dur pour Arteta, l’approche de Guardiola a aidé. Après un match amical de pré-saison, Pep a pris à part le nerveux de 16 ans, désespéré de faire bonne impression, et lui a donné une analyse complète et une évaluation de sa performance. C’était le respect avec lequel il le tenait même alors.

Arteta s’est souvenu plus tard: “Pour avoir cela de quelqu’un comme lui, le meilleur à ce poste, vous ne pouvez pas avoir quelqu’un de mieux que cela pour vous aider.”

Alors que Pep avait continué à s’approprier le terrain du Nou Camp, Arteta – coincé derrière le duo générationnel de Xavi et Andres Iniesta – a dû chercher ailleurs pour forger sa carrière de joueur.

Leurs chemins ne se recroiseront pas professionnellement avant plus d’une décennie mais ils sont restés en contact, leurs personnalités et leurs philosophies footballistiques les rapprochant naturellement.

Lorsque le Barcelone de Guardiola a affronté Chelsea en 2012, il a appelé le milieu de terrain d’Arsenal de l’époque pour une ligne intérieure sur leurs adversaires. En moins d’un an, Pep l’a approché pour assumer un rôle d’entraîneur.

Arteta a dit Sports du ciel en décembre : “Quand j’avais 30 ans, je me souviens quand Pep a passé le premier appel pour dire : ‘Je vais peut-être venir en Angleterre, veux-tu devenir mon assistant ?’ J’ai dit : “Je joue encore, tu sais ! C’est encore trop tôt.”

Il était encore trop tôt lorsque Guardiola a fait son entrée dans la direction de la Premier League à City en 2015. Mais une fois qu’Arteta a raccroché les crampons à la fin de la saison suivante, il n’a pas eu besoin de beaucoup plus de conviction et en quelques semaines, il a rejoint la révolution Pep. à l’Etihad.

C’était un autre signe de leur respect mutuel. Sans doute le meilleur manager de sa génération, faisant confiance à un entraîneur non testé pour être l’un de ses assistants de la première équipe. Et cela s’est avéré une décision judicieuse, car les titres consécutifs de Premier League ont suivi.

Bernardo Silva a expliqué l’étendue de l’influence d’Arteta à Football Quotidien. “Il nous a beaucoup aidés, même s’il n’était pas notre manager, il a agi un peu comme s’il l’était en termes d’aide et de présence à toutes les séances d’entraînement et à tous les matchs”, a-t-il déclaré.

Après un apprentissage de trois ans, Arsenal est venu appeler. L’ancien club d’Arteta était une tentation trop belle pour être refusée, et s’il l’avait fait, il n’y avait aucune garantie qu’il aurait à nouveau la chance.

“Je sais qu’il est allé dans l’équipe qui est son club, l’équipe dont il rêve”, a déclaré Guardiola, avant le match de ce week-end. “C’est un supporter d’Arsenal, pour le fait qu’il était capitaine là-bas et qu’il aime le club.

“Je me souviens que lorsque nous étions ensemble ici, lorsque nous marquions beaucoup de buts avec d’autres adversaires, il sautait toujours et célébrait – sauf [against] une équipe. Une équipe, à chaque fois que nous marquions un but et je sautais et revenais, et il était juste assis là. C’était Arsenal.”

Ce n’était pas seulement à propos de l’attrait d’Arsenal cependant. Pour la deuxième fois de sa carrière, il était temps pour Arteta de sortir dans la lumière et de se faire un nom.

Il était évident qu’il devrait reculer pour avancer à l’Emirates Stadium. City était beaucoup plus avancé dans son développement, avait des poches beaucoup plus profondes et était déjà devenu l’un des clubs les plus performants et les mieux gérés au monde.

Pendant ce temps, Arsenal redéfinissait toujours sa propre identité après la dynastie Arsène Wenger et bégayait avec les faux pas naturels qui suivirent.

Arteta est revenu dans le nord de Londres avec un plan clair, bien que sa mise en œuvre – comme les débuts de Guardiola à l’Etihad – ait pris du temps.

Tout comme à l’époque où il jouait, il est déterminé à se débarrasser des étiquettes d’un imitateur de Guardiola et à être son propre homme. Mais bien sûr, il y a des indices de son influence.

Les arrières latéraux inversés, surchargeant le milieu de terrain quand Arsenal a le ballon, sont tout droit sortis du Pep Playbook – mais son équipe ne cherchera pas à cloner Manchester City quand ils les affronteront vendredi.

Gabriel Jesus en est peut-être le meilleur exemple. L’attaquant ne sera pas disponible pour affronter son ancien club, mais le rôle contrasté qu’il a assumé aux Emirats met en évidence les différences subtiles entre les deux managers.

“Je n’ai jamais essayé de copier et coller quoi que ce soit parce que je ne le sens pas, ce club mérite bien mieux que ça et ça ne fonctionnerait pas comme ça”, a déclaré Arteta. “Chaque personnage et la personne dictent comment ils sont en tant que manager, puis comment est l’équipe et nous sommes très différents.

“Je ressens de la gratitude parce que [Pep] m’a inspiré en tant que joueur et il m’a inspiré et m’a donné des opportunités en tant qu’entraîneur. C’est ça. Pour ce que les gens pensent, je l’accepte parce que je n’aurais probablement pas eu la carrière que j’ai eue en tant que joueur, la compréhension du jeu ou le but que j’avais en tant que joueur s’il n’avait pas été là à ce moment-là.

“Je ne serais pas assis ici et n’aurais pas cette volonté et cet amour pour le coaching s’il n’était pas entré dans ma vie et n’avait pas donné les opportunités qu’il m’a données. Je le regardais et je voulais juste réaliser ce qu’il faisait. Je J’ai adoré sa façon de jouer, sa façon de transmettre sur le terrain et de comprendre ce qui se passait. Il est une source d’inspiration depuis l’âge de 18 ans.

Arteta connaît la ville de Guardiola mieux que quiconque, mais cela ne l’a pas aidé à les maîtriser. City a remporté les cinq rencontres de Premier League depuis qu’il a quitté le club, marquant 12 buts au passage.

De manière générale, Arsenal s’est régulièrement amélioré sous Arteta. Mais sur le plan personnel, rien n’indique qu’il échapperait enfin à l’ombre de Guardiola de sitôt. Arsenal a réduit l’écart avec les places en Ligue des champions à deux points la saison dernière, mais a tout de même terminé 24 derrière les champions.

Cependant, maintenant que la moitié de la campagne de championnat de cette saison est terminée, il brosse un nouveau tableau en haut du classement de la Premier League. Même ainsi, un voyage à City dans n’importe quelle compétition présente peut-être le test le plus difficile du pays.

Arteta est l’un des un contre son ancien patron en FA Cup. La victoire d’Arsenal en demi-finale contre City en 2020 les a mis sur la bonne voie pour soulever le trophée lors de sa première saison aux Emirats. Maintenant, il est de retour pour plus. La victoire dans l’arrière-cour des champions ne ferait que souligner le travail qu’Arteta fait dans le nord de Londres et pousserait davantage le cadran national en faveur d’Arsenal.

“C’est un défi pour nous, défions-les”, a déclaré Guardiola. “C’est l’affaire de la saison.”

Malgré une carrière de joueur distinguée, Arteta n’a jamais tout à fait atteint le niveau de Guardiola sur le terrain. Mais en dehors de ça, ce sera peut-être enfin au tour de Pep de se sentir comme l’apprenti.