Un aperçu de ce qui se passe dans le football européen dimanche:

ANGLETERRE

Manchester City peut faire un pas de géant vers le titre de Premier League avec une victoire contre Liverpool, le tenant du titre trébuchant. Alors que Manchester United, deuxième, ne fait match nul 3-3 à Everton samedi, City détient une avance de deux points avec deux matchs en main. Liverpool est à sept points de City après avoir perdu ses deux derniers matchs à Anfield, où il avait déjà été invaincu 68 matchs en championnat. Chelsea cherche à poursuivre sa séquence sans défaite sous le nouveau manager Thomas Tuchel lorsqu’il se dirige vers Sheffield United, dernier placé, tandis que Tottenham est sur une série de trois défaites avant un match à domicile contre West Bromwich Albion. Wolverhampton accueille Leicester, troisième, dans l’autre match.

ESPAGNE

Barcelone visite le Real Betis à la recherche de sa sixième victoire consécutive en championnat espagnol. La victoire ramènerait le club catalan à la deuxième place, devant le Real Madrid, qui s’est imposé samedi à Huesca, dernière place, pour ouvrir un écart de trois points. Barcelone a 10 points de retard sur le leader du championnat Atltico Madrid, qui restera avec un match en main après avoir visité le Celta Vigo lundi. Le Betis vient de sortir d’une élimination contre l’Athletic Bilbao en quarts de finale de la Copa del Rey. L’Athletic visite Valence, tandis que sa rivale du Pays basque, la Real Sociedad, accueille Cdiz. Eibar joue à Osasuna dans un match entre des équipes menacées de relégation.

ITALIE

L’AC Milan sera confiant de remonter au sommet de la Serie A face à Crotone, en bas. Milan est un point en dessous de son rival de la ville, l’Inter Milan, qui a gagné à la Fiorentina 2-0 vendredi. Crotone a perdu cinq de ses six derniers matches et est à quatre points de sécurité. Il n’a même pas réussi à marquer contre Milan lors de leurs trois dernières rencontres. L’attaquant de Key Crotone Junior Messias purge une interdiction d’un match. Crotone pourrait se trouver plus loin de la sécurité si Parme gagne à domicile contre son compatriote Bologne ou Cagliari triomphe à la Lazio. Mais la Lazio passerait au-dessus de sa rivale romaine et dans le top quatre avec une victoire. L’Udinese n’est qu’à six points au-dessus de la zone de relégation et accueille Hellas Verona. La Sampdoria rend visite à Bénévent lors du coup d’envoi de midi.

ALLEMAGNE

L’Eintracht Francfort espère étendre son invaincu en Bundesliga à neuf matchs à Hoffenheim. Les visiteurs peuvent reprendre la quatrième place au Bayer Leverkusen avec une victoire. Luka Jovic pourrait faire son premier départ depuis son retour en prêt du Real Madrid. Le Serbe compte trois buts en quatre matches de remplacement pour Francfort, mais fait face à une forte concurrence de l’attaquant portugais Andr Silva, qui a 18 ans et a marqué deux fois lors de ses deux derniers matchs. Arminia Bielefeld peut quitter la zone de relégation aux frais de Hertha Berlins avec un point ou plus contre la visite du Werder Brême. Brême est invaincu en trois matchs tandis que Bielefeld a perdu ses deux derniers.

FRANCE

Le champion en titre Paris Saint-Germain transpire sur la forme physique de Neymars avant son voyage à Marseille, son rival amer. La star brésilienne a raté l’entraînement de samedi à cause d’une gastro-entérite et le club prenait une décision tardive sur sa forme physique. Marseille est sans imposer l’attaquant Arkadiusz Milik, qui est légèrement blessé à la cuisse. Les tensions sont vives à Marseille avec la démission de l’entraîneur André Villas-Boas cette semaine, quelques jours à peine après qu’une foule de supporters en colère ont pris d’assaut le terrain d’entraînement pour protester contre les mauvais résultats. Pour éviter tout autre incident, 400 policiers seront déployés. Lille peut revenir au sommet en s’imposant à Nantes en difficulté, tandis que Monaco, quatrième, cherche une septième victoire consécutive lorsqu’il se rendra à Nîmes, dernière.

