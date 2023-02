Man City veut signer l’Américaine Antonee Robinson

La fenêtre de transfert de janvier vient peut-être de se fermer en Europe, mais de nombreux potins circulent alors que les clubs se préparent à bouger cet été. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man City s’intéresse à la star de l’USMNT, Antonee Robinson

Fulham demande 35 millions de livres sterling pour la star de l’équipe nationale masculine américaine Antonée Robinson au milieu de l’intérêt de Manchester City, selon le soleil.

Après la sortie surprenante de Joao Cancelo, Manchester City s’est renseigné sur l’Américain de 25 ans le jour de la date limite de la fenêtre de transfert de janvier, indique le rapport. Cependant, City a rechigné au prix de Fulham pour signer l’arrière gauche, qu’ils ont jugé trop cher.

Bien qu’il y ait également un intérêt signalé de l’AC Milan et de l’Inter Milan pour Robinson, aucun des deux ne serait disposé à dépenser le prix de 35 millions de livres sterling non plus, ce qui signifie que City et le manager Pep Guardiola auront le temps de déterminer si un déménagement en vaut la peine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN + : Analyser les tendances des dépenses en janvier

La position d’arrière gauche s’est avérée problématique pour les champions de Premier League, avec pas moins de quatre joueurs différents à l’arrière gauche de City cette saison. Sergio Gomez, Aymeric Laporte, Nathan Ake et Rico Lewis ont tous remplacé l’arrière gauche cette saison, bien que le club soit à la recherche d’une option plus viable à long terme.

Le Bayern Munich ayant la possibilité de signer définitivement Cancelo cet été pour 61,5 millions de livres sterling, signer Robinson pour environ la moitié de ce prix pourrait être une affaire judicieuse pour Man City.

Robinson est un pilier de Fulham depuis son arrivée de Wigan en 2020, et il a attiré l’attention de toute l’Europe. Robinson aurait presque signé pour l’AC Milan, avant de rejoindre Fulham, bien que le déménagement ait échoué.

Antonee Robinson a bien fait lors de la Coupe du monde au Qatar, malgré la sortie des États-Unis en huitièmes de finale, et l’intérêt des clubs européens n’a cessé d’augmenter depuis. Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– David Datro Fofana devrait rester à Chelsea pour le reste de la saison, selon Fabrice Romano. Il n’y a pas de négociations entre Chelsea et Galatasaray pour le moment, bien que le club turc soit lié à un prêt pour le joueur de 20 ans, selon le rapport. Le jeune a signé pour Chelsea au début du mois de janvier, après avoir marqué 22 buts en 39 apparitions en 2022 pour Molde.

– Rico Lewis est prévu pour un nouvel accord à Manchester City alors qu’ils cherchent à protéger le jeune des parties intéressées, selon Mundo Deportivo. Le rapport indique que Lewis pourrait voir son salaire augmenter jusqu’à 400% grâce à un nouvel accord, après s’être vu devenir un habitué ces dernières semaines, commençant six de leurs sept derniers matches de Premier League.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

– Liverpool est prêt à changer de gardien Caoimhin Kelleherselon le soleil. Il est rapporté que le joueur de 24 ans souhaite trouver un club qui lui propose le football en équipe première, Liverpool étant réticent à prêter le gardien de but, bien qu’il soit également conscient de ne pas faire obstacle à Kelleher, ce qui signifie un accord permanent. d’Anfield pourrait devenir probable cet été.

– Newcastle United a reçu un coup dur dans sa poursuite pour Sandre Bergéavec le milieu de terrain heureux de rester à Sheffield United jusqu’à la fin de la saison prochaine, selon le soleil. On pense que Berge veut aider le club du Yorkshire à remporter la promotion du championnat, cette saison, avant d’explorer ses options à l’expiration de son contrat à la fin de la saison prochaine.

– Nicolas Zaniolo a conclu un accord avec Galatasaray concernant les conditions personnelles, selon Rudy Galetti. Des contacts seraient en cours entre Galatasaray et l’AS Roma, les deux clubs cherchant à parvenir à un accord pour un transfert permanent. On pense que le club turc a offert à la Roma 22 millions d’euros, plus des bonus, pour le joueur de 23 ans.