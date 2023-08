Man City veut signer la star de West Ham Lucas Paqueta alors que les Hammers poursuivent la poursuite de James Ward-Prowse

Manchester City veut signer la star de West Ham, Lucas Paqueta, selon talkSPORT.

Cependant, West Ham hésite à vendre l’international brésilien.

3 Paqueta n’est à West Ham que depuis un an mais il est déjà aimé des fans Crédit : Getty

3 Les Hammers maintiennent également l’espoir de pouvoir encore signer James Ward-Prowse cet été Crédit : Getty

Les Hammers poursuivent également leur poursuite du capitaine de Southampton, James Ward-Prowse, bien qu’ils aient indiqué que leur offre de 30 millions de livres sterling qui a été rejetée serait aussi élevée qu’ils étaient prêts à y aller.

Ward-Prowse tient à bouger et West Ham est en pourparlers avancés avec le club de championnat.

Ayant déjà vendu Declan Rice à Arsenal, West Ham risque de perdre un autre milieu de terrain clé à Paqueta.

Paqueta a rejoint le club de l’est de Londres depuis Lyon l’été dernier et malgré quelques difficultés en début de saison, le joueur de 25 ans a grandi dans les choses et a aidé West Ham à la gloire de la Conference League, fournissant la passe décisive pour le but gagnant de Jarrod Bowen.

Mais l’attrait de jouer pour City, vainqueur de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions la saison dernière, pourrait être trop beau pour être refusé, tandis que West Ham pourrait recevoir une offre qu’il ne peut pas refuser avec l’énorme soutien financier que possède l’équipe de Pep Guardiola.

La saga Ward-Prowse a évolué à un rythme lent, Southampton restant ferme sur leur prix demandé de 40 millions de livres sterling pour lui.

West Ham avait déjà eu une offre de 20 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans rejeté par les Saints.

Il est avec le club depuis qu’il est enfant, gravissant les échelons pour finalement devenir capitaine de la première équipe.

3 West Ham n’a pas encore commencé à reconstruire son équipe après le départ de Rice Crédit : Getty

Les Hammers n’ont pas encore signé de contrat senior cet été, malgré l’encaissement de 105 millions de livres sterling dans leur vente de Rice.

Ils ont vu des approches pour signer la paire de Manchester United Harry Maguire et Scott McTominay repoussées.

Cependant, le milieu de terrain Edson Alvarez devrait arriver d’Ajax dans le cadre d’un accord de 40 millions de livres sterling sous peu.