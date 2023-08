Pep Guardiola a déclaré que Manchester City ferait « tout » pour garder Bernardo Silva et Kyle Walker.

Silva est intéressé par Barcelone et le Paris Saint-Germain et Walker est recherché par le Bayern Munich.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La ville a déjà perdu Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez cet été et Guardiola, qui a confirmé que le défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiol subissait un examen médical vendredi avant son transfert de 90 millions d’euros (98,77 millions de dollars), souhaite que la paire reste.

« Ce sont des joueurs si importants pour nous, nous allons tout faire », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi. « Ce n’est pas comme Gundogan où il a terminé un contrat. Nous ferons tout car remplacer ces deux joueurs est si difficile.

« Nous avons perdu deux joueurs incroyables pour nous à Ilkay et Riyad, qui ont été extrêmement importants pour nous dans les grands matchs importants avec des buts et des passes décisives.

« Perdre Kyle et Bernardo serait si difficile, c’est pourquoi nous allons tout faire pour les garder. »

Bernardo Silva est un homme recherché. Ian MacNicol/Getty Images

Il a été suggéré que Silva et Walker sont prêts à quitter l’Etihad parce qu’ils sont désireux de relever de nouveaux défis.

Guardiola a déclaré qu’il ne les empêcherait pas si tel était le cas, mais insiste sur le fait que City devrait d’abord recevoir des offres qui reflètent leur importance pour le club.

« Dès le premier jour, je ne veux pas de joueurs qui ne veulent pas être ici », a-t-il déclaré.

« Je veux travailler avec des gars qui veulent rester et travailler avec le personnel et les joueurs, mais après cela, nous devons obtenir une offre appropriée.

« Si nous n’obtenons pas une offre appropriée, c’est notre joueur et nous le voulons. S’ils le veulent, ils prendront un avion et viendront ici et parleront à notre directeur sportif et PDG pour conclure un accord car trois parties doivent être là.

« Pour nous, acheter un joueur, juste parce que nous sommes Man City, c’est 10 ou 15 millions de livres de plus que les autres clubs tout le temps. Si les gens veulent nos joueurs vraiment très importants, ils doivent d’abord faire une offre et cela n’a pas été le cas. c’est arrivé. »

City lance sa saison dans le Community Shield contre Arsenal dimanche (10 h 50 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Mikel Arteta a renforcé son équipe avec Declan Rice, Jurrien Bois et Kai Havertz et Guardiola s’attendent à un défi difficile de la part des Emirats la saison prochaine.

« [Rice] est un joueur vraiment important », a déclaré Guardiola. « C’est un gars vraiment sympa et pour l’équipe nationale, c’est et ce sera important. Arsenal a acheté un joueur incroyable. Ils [Arsenal] n’ont pas acheté de joueurs pour agrandir l’équipe, ils ont acheté des joueurs du onze de départ.

« Je ne pouvais pas m’attendre à quelque chose de différent. Newcastle l’a fait, Liverpool un peu moins mais avec [Jordan] Henderson et Fabinho partis, ils iront à nouveau au marché. [Manchester] United recommence. C’est normal. Chaque saison, les équipes veulent faire mieux. »