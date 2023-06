Man City v Inter Milan: obtenez des cotes boostées choisies par Alan Brazil de talkSPORT

Manchester City et l’Inter Milan se rencontrent samedi soir au stade olympique Atatürk d’Istanbul. pour la finale de la Ligue des champions pour couronner la meilleure équipe de football d’Europe.

Et notre propre Alan Brazil a sélectionné quelques boosts talkSPORT BET pour les parieurs sur le grand match de cette semaine.

Les boosts d’Alan Brazil

Manchester City – Inter Milan (samedi, 20h)

Man City gagne chaque mi-temps, Man City 4+ tirs cadrés et Man City 2+ buts – (au lieu de 13/5) MAINTENANT 7/2 – RÉCLAMER ICI

Man City le plus de passes, Ruben Dias sera cardé et Edin Dzeko marquera – (était 16/1) MAINTENANT 22/1 – RÉCLAMER ICI

Man City gagne 3-1, Erling Haaland marque et Kevin De Bruyne marque – (était 32/1) MAINTENANT 40/1 – RÉCLAMER ICI

Les deux équipes marquent, Ilkay Gundogan marque de l’extérieur de la surface et plus de 5 cartes – (était 40/1) MAINTENANT 50/1 – RÉCLAMER ICI

Manchester City participera à une finale de Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire, après avoir été battu lors d’une finale 100% anglaise contre Chelsea il y a deux ans, et n’a jamais remporté le trophée le plus précieux du football européen.

Samedi sera la sixième finale de la Ligue des champions de l’Inter Milan et a remporté la compétition à trois reprises, bien qu’il n’ait pas atteint ce stade de la compétition depuis 13 ans.

L’équipe de Pep Guardiola n’est plus qu’à un match de remporter un triplé sans précédent et pourrait devenir la deuxième équipe anglaise à remporter les trois compétitions majeures au cours de la même saison, après que son rival local Manchester United ait réalisé l’exploit en 1999.

Les Citizens ont été couronnés champions de Premier League pour la cinquième fois en six saisons le mois dernier, terminant la campagne avec cinq points d’avance sur Arsenal à la deuxième place.

Ils ont également remporté la FA Cup pour la deuxième fois en quatre ans le week-end dernier après avoir battu Man Utd 2-1 à Wembley samedi après-midi.

L’équipe de Manchester est invaincue tout au long de la saison de la Ligue des champions, puisqu’elle a dominé son groupe contenant le Borussia Dortmund, Séville et Copenhague.

Guardiola et co ont dû se frayer un chemin à travers une phase à élimination directe très difficile, devant battre les champions d’Europe de deux des trois dernières saisons, battant confortablement Leipzig, le Bayern Munich et le Real Madrid pour réserver leur billet pour Istanbul.

L’Inter Milan a énormément bouleversé les chances d’atteindre sa première finale de Ligue des champions depuis 2010.

L’équipe de Simone Inzaghi n’a atteint la phase à élimination directe de la compétition que la saison dernière pour la première fois depuis 2012, et cette saison a dépassé les huit derniers pour la première fois depuis qu’elle a remporté la compétition sous Jose Mourinho au début de la dernière décennie.

L’Inter Milan a un triplé à gagner samedi, après avoir déjà remporté la Supercoppa Italiana et la Coppa Italia cette saison.

Le Nerazzurri a terminé deuxième de son groupe de Ligue des champions, derrière le Bayern Munich, champion de Bundesliga, mais devant les futurs champions de la Liga, Barcelone, et l’équipe tchèque Viktoria Plzen.

L’équipe italienne a eu la chance d’avoir un parcours favorable vers la finale, battant Porto, Benfica et ses rivaux locaux l’AC Milan pour atteindre la finale de samedi.

L’Inter a terminé sa saison nationale samedi soir avec une victoire 1-0 à l’extérieur à Turin pour s’assurer une troisième place en Serie A, son quatrième top trois consécutif.

La victoire à Turin signifie également que l’équipe d’Inzaghi se dirige vers la finale après avoir remporté 11 de ses 12 derniers matches toutes compétitions confondues, leur seul coup dur dans cette série étant une défaite 3-1 chez les champions italiens Napoli.

Manchester City et l’Inter Milan ne se sont jamais rencontrés auparavant dans un match de compétition, bien que Guardiola ait réussi contre l’Inter à quatre reprises auparavant, toutes en Ligue des champions 2009-10 alors qu’il était à la tête de Barcelone.

L’Espagnol a remporté les deux matches à domicile qu’il a dirigés contre l’Inter, à la fois en phase de groupes et en demi-finale, mais a perdu lors du match aller de la demi-finale après avoir fait match nul à San Siro en phase de groupes et l’Inter a continué à soulever le trophée pour la troisième fois.

