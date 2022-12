Man City traque la star de la Coupe du monde Hernandez

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: City remarque les écrans de la Coupe du monde de Theo

Arrière latéral de l’AC Milan Théo Hernandez continue de susciter l’intérêt de Manchester City, selon Calciomercato.

Hernandez, 25 ans, a été un élément clé de la route de la France vers les demi-finales de la Coupe du monde malgré une mauvaise performance contre l’Angleterre en Les Bleus‘ Victoire 2-1 en quart de finale samedi. Hernandez a été malmené par Bukayo Saka et a donné un penalty avec une poussée sur Mason Mount, mais son stock a continué d’augmenter pendant son séjour au Qatar.

Theo a remplacé son frère Lucas dans la formation de départ de l’équipe de France après que son frère de 26 ans s’est blessé contre l’Australie, et a certainement saisi son opportunité. Il a impressionné par une série de performances assurées, semblant largement solide à l’arrière, mais contribuant également à l’autre bout avec deux passes décisives.

Hernandez avait précédemment repoussé l’intérêt du patron de Manchester City, Pep Guardiola, ainsi que les ouvertures du Paris Saint-Germain, mais les deux parties restent intéressées.

L’arrière gauche a précédemment déclaré qu’il ne voyait son avenir qu’à Milan, mais son agent a maintenu la communication ouverte avec les parties intéressées.

L’arrière latéral français Theo Hernandez, en forme de Coupe du monde, aurait Manchester City sur le point de bouger. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

– Barcelone est sur le point de sceller le transfert du milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kantéselon sport. Le club catalan tient à remplacer un vieillissant Sergio Busquets, et Kante représente la solution parfaite, non seulement à cause de ses capacités mais aussi parce qu’il est disponible sur un transfert gratuit à la fin de la saison. Jusqu’à présent, Chelsea n’a pas été en mesure de persuader Kante de prolonger son contrat actuel, ce qui laisse le patron du Barça, Xavi Hernandez, sur le point de conclure une bonne affaire.

– Tottenham Hotspur se bat avec l’Atletico Madrid dans la course au leurre Stefan de Vrij de l’Internazionale, selon Initié du football. Ils pensent qu’un accord pourrait être possible en janvier, l’accord actuel du défenseur devant se terminer cet été. Les Spurs espèrent que le patron Antonio Conte pourrait leur donner le dessus dans leur poursuite, l’Italien ayant travaillé en étroite collaboration avec De Vrij, 30 ans, à l’Inter.

– Chelsea et Arsenal ont tous deux exprimé leur intérêt à signer Wilfried Zaha, et l’attaquant de Crystal Palace est toujours désireux de se lancer dans le football de la Ligue des champions. C’est selon Parler d’équipe, qui pense que la forme de l’attaquant de six buts en 13 matchs cette saison incite deux des gros calibres de Londres à signer le joueur de 30 ans. Zaha est dans la dernière année de son contrat existant, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible pour rien en juin.

– sport dit que Barcelone tient à conclure d’Alex Baldé avenir avec un nouvel accord mais, avec le club toujours dans une situation financière périlleuse, un certain nombre d’équipes de Premier League tournent en rond. L’arrière latéral de 19 ans est sur le point de conclure un nouvel accord jusqu’en 2027, mais le problème pour le joueur et le club catalan est de faire en sorte que les finances de l’accord soient convenues, le Barça épuisant déjà son plafond salarial. Les responsables du Barça ont exhorté Balde à être patient, mais plus l’attente se prolonge, plus les offres arrivent, selon son agent.

– Suite à sa retraite internationale, capitaine de la Belgique danger édénique envisage maintenant son avenir au niveau national et envisage de rejoindre la Major League Soccer à la fin de la saison. C’est selon Footmercato, qui rapporte que même si l’attaquant de 31 ans reviendra au Real Madrid pour la reprise de sa saison en Liga, il aura des opportunités limitées de jouer. Et un déménagement en Amérique pourrait intéresser Hazard, dont le séjour au Bernabeu semble tirer à sa fin naturelle.