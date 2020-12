Manchester City n’a pas réussi à tirer mais a tout de même assuré la première place du groupe C de la Ligue des champions après un match nul et vierge à Porto mardi.

Gabriel Jesus avait un but refusé par le VAR et Raheem Sterling avait un tir dégagé mais, avec une place dans les 16 derniers déjà assurée, City manquait de son intensité habituelle à l’Estadio do Dragao.

Avec le gardien Agustin Marchesin impressionnant, Porto a montré une opposition obstinée et a conservé le point qui les a également menés jusqu’aux huitièmes de finale aux côtés de City.

C’était vraiment un affichage fonctionnel des visiteurs, malgré une rafale tardive qui les a presque vus arracher la victoire.

Le manager Pep Guardiola avait déclaré qu’il ne ferait pas tourner son équipe pour le plaisir, mais les sept changements qu’il a apportés suggéraient que l’affrontement de samedi en Premier League avec Fulham était dans son esprit.

Jesus, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez et Kyle Walker étaient parmi les joueurs qui ont chuté sur le banc après la raclée 5-0 de Burnley et le tempo était nettement plus lent.

Pourtant, cela a aussi beaucoup à voir avec l’approche de Porto, qui a été résiliente jusqu’au bout.

City a apprécié la majeure partie de la possession, mais ils ont créé peu d’opportunités claires, en particulier en première mi-temps.