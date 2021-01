Manchester City surveille de près la situation de Sergio Ramos au Real Madrid en vue de le signer en tant qu’agent libre cet été, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Le capitaine madrilène n’a pas encore renouvelé son contrat au Bernabeu, qui expire le 30 juin, et est libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

City est conscient qu’un accord serait compliqué mais cherche à renforcer sa défense avant la saison prochaine.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pep Guardiola est un fan de Ramos et serait désireux de conclure un accord pour le défenseur central vétéran.

Ramos aura 35 ans en mars, mais l’évaluation de City est qu’il est toujours capable de performer au plus haut niveau et qu’il serait une option « intéressante » pour fournir un leadership et une expérience à l’arrière.

Les options de Guardiola au poste sont Ruben Dias, 23 ans – signé de Benfica en septembre – Nathan Ake, 25 ans, et John Stones et Aymeric Laporte, tous deux 26.

Des sources ont déclaré à ESPN que City n’aurait aucun problème à accepter les demandes salariales substantielles de Ramos – qui se sont avérées une pierre d’achoppement à Madrid – étant donné qu’il arriverait avec un transfert gratuit.

Néanmoins, des sources ont déclaré à ESPN en novembre que la priorité de Ramos restait le renouvellement de son contrat à Madrid et que les discussions avaient commencé à l’automne.

Ramos aimerait une prolongation de deux ans, et Madrid est prête à l’accepter, faisant une exception à sa politique habituelle d’un an pour les plus de 30 ans.

La situation a cependant traîné plus longtemps que prévu, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur les finances du club.

La ville est également consciente que le résultat le plus probable est que Ramos finira par se renouveler, mais souhaite être bien positionné si les négociations échouent et qu’un départ du Bernabeu devient une possibilité réaliste.