MANCHESTER, Angleterre – Dans toute campagne qui remporte le titre, il y a des résultats qui revêtent une importance supplémentaire et cela peut s’avérer être l’un d’entre eux.

Dans des conditions bâclées, face à une équipe d’Aston Villa qui n’avait pas joué depuis trois semaines et un soir où rien ne semblait se passer, Manchester City, qui a perdu Kyle Walker et Kevin De Bruyne sur blessure, a quand même pu s’imposer 2-0 et passer en tête du classement de la Premier League pendant au moins deux heures.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Après 79 minutes d’occasions manquées et de bousculades dans la bouche de but, il a fallu quelque chose de spécial pour prolonger le point de victoire de City à neuf, Bernardo Silva écrasant un tir dans le filet de 20 mètres. Cela a déclenché des célébrations sauvages sur le terrain et parmi les remplaçants dans les tribunes. Même à la mi-janvier, cela semblait être un objectif important dans des circonstances difficiles. Ilkay Gundogan a ensuite ajouté une pénalité tardive après que Matty Cash ait été jugé pour avoir manipulé la tête de Gabriel Jesus pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’arrivée dramatique.

Cela signifiait que pour la première fois en 523 jours, l’équipe de Guardiola était en tête de liste et recherchait tous les favoris du titre.

2 Liés

Aston Villa, quant à lui, a été abandonnée à ce qui aurait pu être après avoir contribué à un jeu assez divertissant. Une épidémie de COVID-19 signifiait qu’il s’agissait de leur premier match de championnat depuis leur défaite à Manchester United le 1er janvier et il y a eu des moments où ils avaient l’air beaucoup plus frais même si finalement, ils se sont fatigués vers la fin.

Villa était également contrariée par le but de Silva, arguant que Rodri était revenu d’une position de hors-jeu pour voler Tyrone Mings du ballon avant la frappe du milieu de terrain portugais. Dean Smith était tellement en colère qu’il a récolté deux cartons jaunes en l’espace de 30 secondes pendant qu’il protestait avec l’arbitre Jon Moss et a été forcé de regarder les 11 dernières minutes depuis les gradins.

Le but a été vérifié par VAR mais Andrew Madley à Stockley Park était heureux qu’il n’y avait rien de mal. La Premier League a également précisé par la suite qu’au moment où Mings touche le ballon, une nouvelle phase de jeu commence et donc que Rodri n’est plus considéré comme hors-jeu. Smith, cependant, n’en avait pas.

« C’était une décision farfelue », a déclaré Smith. « Je n’ai pas vu un but comme celui-là donné. Il faut le regarder. Je ne pense pas que quiconque dans ce stade ait pensé que c’était un but.

«Je pensais qu’ils allaient passer à l’écran VAR. J’ai vu l’incident et j’ai vu qu’il commençait, alors j’ai demandé aux quatrièmes officiels s’ils recevaient des balles de jonglage pour Noël.

« Pour le deuxième but, une tête d’un mètre qui a frappé son [Matty Cash’s] bras. Ce n’est pas du handball. Ridicule. On aurait dit que Jon Moss était impatient de me donner un jaune puis un rouge, mais je suis en colère contre moi-même parce que j’ai été aspiré par quelque chose que je ne devrais pas. «

Un jour où tant de choses se sont déroulées contre eux, Man City a trouvé un moyen de gagner trois points massifs et de revenir au sommet du sommet du football anglais. Photo de Victoria Haydn / Manchester City FC via Getty Images

Le souci de Guardiola par la suite était les blessures de Walker et De Bruyne, qui ont tous deux entravé après des incidents impliquant Jack Grealish. Walker a tenté de continuer après une forte chute mais a été remplacé par Oleksandr Zinchenko en première mi-temps et après la pause, De Bruyne a quitté le terrain dans un inconfort visible et est allé directement dans le tunnel.

« Je n’ai pas parlé au médecin, je suis allé aux entretiens mais Kyle a demandé à quitter parce que quelque chose s’est passé », a déclaré Guardiola.

« Kevin a posé sa main sur sa jambe. J’ai l’impression que c’est musclé. Parfois, ces choses arrivent, c’est normal dans ces matchs. »

Ni l’un ni l’autre ne devraient être nécessaires le week-end lorsque City affrontera Cheltenham dans la quatrième route de la FA Cup, mais ils sont deux joueurs clés pour Guardiola. Il voudra également les récupérer le plus tôt possible, en particulier avec une série difficile de Liverpool, Tottenham et Arsenal qui se profile en février. Avant le voyage à Anfield le 7 février, City cherchera à tirer profit d’une série de matches contre trois des quatre derniers avec des voyages à West Brom et Burnley en sandwich avec un rendez-vous à domicile avec Sheffield United.





S’il y avait un point négatif sur la journée, c’est que City se bat toujours pour les buts et a recommencé sans attaquant reconnu. Mais Guardiola trouve une façon différente de gagner construite autour d’une défense qui a maintenant gardé cinq feuilles blanches d’affilée. En 11 matchs avec Ruben Dias et John Stones ensemble à l’arrière central, City n’a concédé qu’une seule fois.

« C’était encore une très bonne performance, contre une équipe de haut niveau », a déclaré Guardiola.

« Le plus difficile est de marquer un but, en seconde période nous avons été plus agressifs.

« Personne d’autre n’a gagné cinq, six d’affilée mais c’est toujours le match aller de la saison. Beaucoup de matchs à faire mais l’important est que le sentiment soit bon. Ils sont très dangereux et il suffit de regarder leurs résultats. saison. Une grande victoire. «

Guardiola a remporté suffisamment de trophées dans sa carrière pour connaître un résultat important quand il en voit un.