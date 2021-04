BIRMINGHAM, Angleterre – Sans son meilleur joueur, concédant après 21 secondes et expulsant un homme en première mi-temps, Manchester City aurait pu déclencher une course au titre à Villa Park mercredi soir. Au lieu de cela, l’équipe de Pep Guardiola a battu Aston Villa 2-1 et a montré pourquoi elle méritait d’être championne.

Huit autres points de leurs cinq derniers matchs le scelleront indépendamment de ce que Manchester United peut faire d’ici la fin de la saison. Sur cette preuve, ils seront de dignes gagnants.

Avec un football lisse, des buts et des incidents, c’était un match qui aurait même pu être assez excitant pour Florentino Perez. Qui a besoin de la Super League lorsque la Premier League peut offrir un divertissement comme celui-ci?

Malgré le demi-tour spectaculaire de City et les excuses du PDG Ferran Soriano avant le coup d’envoi, il y avait encore des manifestations dispersées à l’extérieur du stade, bien que rien de tel que la colère manifestée à Chelsea 24 heures plus tôt. Une banderole disait: « Nous n’oublierons pas », et il est peu probable que Guardiola oublie son dernier voyage à Villa Park.

Obligé de voyager sans Kevin De Bruyne en raison d’une blessure à la cheville, il a regardé John McGinn marquer avant 30 secondes. Les buts de Phil Foden, excellents toute la nuit, et de Rodri ont remis le contrôle de City uniquement pour que John Stones voie rouge à la fin de la première mi-temps pour avoir fait tonner imprudemment Jacob Ramsey sur la ligne médiane.

L’arbitre Peter Bankes a d’abord pensé que le défi ne justifiait que du jaune avant que VAR Jarred Gillett ne recommande un déplacement au moniteur de terrain. Bankes n’a eu besoin d’aucune aide pour renvoyer Matty Cash après une heure pour deux défis mal jugés sur Foden en l’espace de trois minutes. Cela aurait pu être différent s’il était resté 10 contre 11 plus longtemps.

Le but de Foden – un mouvement pétillant qui a commencé avec une passe percutante d’Ederson – a été le point culminant, mais le plus impressionnant a été le contrôle de City en seconde période alors qu’il aurait été facile de paniquer contre le rythme de McGinn et Ollie Watkins à la pause. . Les célébrations au coup de sifflet final ont révélé quelle victoire importante Guardiola et son équipe pensent que cela pourrait être.

« Nous avons très bien joué », a déclaré Guardiola. « Après 10 contre 11 et après l’expulsion de Cash, c’était une très bonne performance. La Premier League est le titre le plus important à gagner.

Manchester City a tourné dans une démonstration de champions en ripostant pour battre Aston Villa mercredi. Carl Recine – Piscine / Getty Images

« Nous avons contrôlé le match quand il était de 10 contre 10. Nous avons fait un bon match. Nous avons montré une personnalité incroyable et une victoire extrêmement importante pour nous. Nous sommes si proches. C’est entre nos mains, il reste cinq matchs. Deux victoires et un nul et nous sommes proches.

« Cela aurait été dangereux si nous avions perdu, United en pleine forme, mais nous le méritons pour ce que nous avons fait cette saison. Nous avons cet avantage. En ce qui concerne les cinq derniers matchs, nous savons exactement ce dont nous avons besoin – – pour jouer comme aujourd’hui. «

Telle a été la supériorité glissante de City pendant une grande partie de la saison, il n’y a pas eu beaucoup de tests de caractère, mais celui-ci en était un.

La défaite contre Leeds a donné à United l’occasion de se rapprocher de huit points, tandis que la sortie de la FA Cup à Chelsea samedi a mis fin à tout espoir du quadruple. En plus de cela, ils ont été assiégés pendant la majeure partie des 48 heures après que leur décision de rejoindre la Super League européenne ait été rendue publique dimanche soir. Lors de sa conférence de presse d’avant-match mardi – quelques heures avant le retrait de City – Guardiola a été obligé de répondre à des questions sur la question de savoir si ses joueurs avaient été distraits par la fureur entourant les propositions. Ils ont répondu de la meilleure façon possible.

2 Liés

Interrogé par la suite sur la performance de City, McGinn a décrit les visiteurs comme «un cauchemar».

« Cédant un but précoce et devant continuer après le match de Chelsea, il nous reste cinq matchs à jouer, mais avec le caractère de nos joueurs, nous sommes sûrs que nous pouvons le faire », a déclaré Fernandinho, qui n’est intervenu que dans le temps d’arrêt mais qui a été proposé pour les entretiens d’après-match en prévision de questions sur la Super League. « C’était fou mais nous sommes heureux maintenant parce que le football gagne. Je suis heureux pour l’équipe, les joueurs et tout le monde au club parce que nous nous sommes beaucoup battus pour atteindre ce stade, à chaque séance d’entraînement, et nous sommes si proches. , nous avons juste besoin de nous concentrer et de nous concentrer. Il reste cinq matchs et nous verrons ce qui se passera. «

C’est désormais 10 victoires successives à l’extérieur en Premier League et 17 victoires directes toutes compétitions confondues. C’est un record qui est de bon augure bien avant leur demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain dans la capitale française dans une semaine.

Le seul problème pour Guardiola est une habitude inquiétante de descendre un but. Le but de McGinn était la quatrième fois en autant de matchs qu’ils ont concédés en premier, et c’est maintenant cinq matchs sans feuille blanche après en avoir gardé quatre de suite. Comme complication supplémentaire, Stones va désormais manquer la finale de la Coupe Carabao dimanche contre Tottenham Hotspur à Wembley, mais contre Aston Villa, City a montré qu’il était plus que capable de faire face à l’adversité.