Man City surclasse Man United et remporte la finale de la FA Cup

LONDRES – Manchester City a soulevé la FA Cup grâce à une victoire 2-1 sur Manchester United à Wembley (diffuser une rediffusion sur ESPN +, États-Unis uniquement)et se rapprochent des aigus.

Ilkay Gündogan a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup après seulement 12 secondes, seulement pour que United égalise avant la mi-temps grâce au penalty de Bruno Fernandes, accordé après un contrôle VAR lorsque Jack Grealish a manipulé dans la surface.

Gundogan a de nouveau marqué six minutes après la mi-temps avec une deuxième volée de l’extérieur de la surface pour remettre City en tête, et United n’a pas pu trouver un autre égaliseur après avoir lutté pour créer de nombreuses occasions significatives. L’équipe de Pep Guardiola se rendra ensuite à Istanbul pour affronter l’Internazionale en finale de la Ligue des champions, cherchant à ajouter le troisième et dernier match de ce qui serait un triplé historique.

Man City célèbre sa victoire en FA Cup. Clive Rose/Getty Images

Réaction rapide

1. City reste sur la bonne voie pour le triplé après le triomphe de la coupe

City a la FA Cup à ajouter à son titre de Premier League et un obstacle majeur à son chemin vers le triplé a été franchi. Ils ont encore une finale de Ligue des champions contre l’Inter à venir, mais demandez aux fans de City pour quel match ils étaient le plus nerveux et, sans aucun doute, c’était celui-ci.

Mis à part un sort inconfortable immédiatement après l’égalisation de United, City était la meilleure équipe et s’ils avaient pris plus de chances dans les 30 premières minutes, ils auraient été hors de vue à la mi-temps.

L’équipe de Guardiola est la meilleure du monde en ce moment et elle l’a encore prouvé. L’Inter ne se contentera pas de rouler à Istanbul le week-end prochain, mais ce serait une grande surprise si City ne remportait pas son premier titre en Ligue des champions et ne terminait pas le triplé. Ils dominent le football anglais depuis l’arrivée de Guardiola en 2016 et tout gagner en une seule saison serait la cerise sur le gâteau. Seul United de Sir Alex Ferguson l’a fait il y a près de 25 ans, mais la classe de 2023 de City n’est qu’à 90 minutes de prendre sa place dans les livres d’histoire. C’est si proche.

2. Gundogan redevient « le premier Zidane »

Les joueurs de la ville ont plaisanté en disant qu’à la fin de la saison, Gundogan se transforme en « Zidane de choix », et à Wembley, il l’a fait à nouveau.

Le milieu de terrain allemand a marqué après seulement 12 secondes avec une volée gentiment frappée, puis a répété le tour juste après la mi-temps. Son deuxième n’était pas aussi propre, mais il s’est quand même glissé devant David De Gea et à l’intérieur du poteau. Le dernier jour de la saison dernière, Gundogan a marqué deux fois alors que City est revenu de 2-0 contre Aston Villa pour gagner 3-2 et propulser Liverpool au titre. Avance rapide de 12 mois et il a marqué des doublés contre Leeds United et Everton en mai alors que l’équipe de Guardiola a de nouveau remporté le titre. Deux buts contre United en font six buts lors de ses six derniers matchs lors de la charge de City vers le triplé, et vous ne parieriez pas contre lui en obtenant un but contre l’Inter. Il aura 33 ans en octobre, mais vous pouvez comprendre pourquoi Guardiola veut tellement qu’il reste. Barcelone et Arsenal souhaitent le signer en tant qu’agent libre cet été, mais il apporte toujours une contribution cruciale à City dans les plus grands matchs.

Ilkay Gundogan célèbre son deuxième but. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

3. United est encore loin derrière City

La défaite en finale de la FA Cup ne devrait pas nuire aux progrès réalisés par United sous Erik ten Hag cette saison, mais c’était une preuve supplémentaire qu’ils sont encore loin derrière City. Après avoir concédé avant même d’avoir eu un coup de pied, United a semblé perdu pendant les 30 premières minutes et a eu de la chance qu’il soit resté à 1-0 pendant si longtemps. Une tête de Rodri qui a ondulé l’extérieur du filet a fait sauter les supporters de la ville de leurs sièges, tandis qu’Erling Haaland avait une autre bonne chance de revenir à De Gea.

United était à peine dans le match avant que le VAR, David Coote, décide que Grealish avait géré dans la surface et créé très peu par la suite. City et United ont été séparés par 14 points en Premier League cette saison et il y a beaucoup de terrain à rattraper en un été – en particulier si United n’obtient pas un buteur n ° 9 éprouvé comme Harry Kane dans la fenêtre de transfert .

– La revue VAR : handball Grealish, carton rouge Casemiro

Ten Hag n’a pas été aidé par des blessures à Lisandro MartinezAntony et Anthony Martial – trois joueurs qui auraient probablement commencé contre City – mais il y a encore un grand fossé entre les deux équipes et il est difficile de voir United briser la domination de City sur le football anglais de si tôt.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Ilkay Gundogan, MF, Man City : Désormais détenteur du record du but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup. Semble toujours l’allumer dans le run-in.

John Stones, DF, Man City : Jouant dans son rôle hybride en défense et au milieu de terrain, il était toujours disponible pour offrir une autre option et a causé des problèmes à United avec des courses en avant occasionnelles.

Stefan Ortega, GK, Manchester City : A fait face à beaucoup de pression en tant que gardien n ° 2 choisi pour un si gros match, mais il l’a bien géré.

PIRE

Victor LindeloffDF, Manchester United : Laissez le ballon rebondir après le coup d’Erling Haaland et Gundogan en a profité avec une frappe spectaculaire.

David de Gea, GK, Manchester United : Encore une fois, il a eu du mal avec ses coups de pied et aurait dû faire mieux avec le deuxième but de Gundogan.

Jadon Sancho, attaquant, Man United : N’a pas vu grand-chose du ballon et n’a pas eu d’impact sur le jeu quand il l’a fait. Remplacé par Wout Weghorst en seconde période.

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Gündogan à BBC Sport : « Gagner une finale est toujours spécial. Chaque trophée est spécial. Ce groupe le mérite. Nous avons vraiment bien joué, la deuxième mi-temps a été incroyable et nous méritions de soulever un autre trophée. Nous savons évidemment comment nous voulons jouer le coup de pied et nous visons à le faire, aller long pour Erling et essayer d’obtenir une deuxième balle. Il s’est placé de manière incroyable pour moi et je n’avais qu’à le frapper. De toute évidence, c’était une très bonne frappe.

Fernandes à BBC Sport : « Tout le monde est à terre et c’est vraiment difficile. Nous voulions terminer la saison d’une manière différente mais ce n’était pas possible. Nous avons fait de grands pas pour la saison prochaine, ce n’était pas une saison réussie dans l’ensemble mais était bon. Nous sommes revenus la saison prochaine et essayons de gagner de plus gros trophées.

Grealishs’adressant à BBC Sport: « Incroyable. C’est un truc dont vous rêvez quand vous êtes un petit enfant. J’étais désespéré d’en gagner un à Villa et maintenant je l’ai fait.

« Je ne pense même pas que ce soit un penalty. Je ne le regardais même pas, je me suis retourné et ça m’a touché le bras mais Gundogan m’a sauvé.

« La meilleure chose à propos de cette équipe est que nous avons un mélange de tout. Tout le monde est confiant, nous avons des gars plus âgés et plus expérimentés et les plus jeunes apprennent aussi. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Man City est à égalité avec le Real Madrid pour le plus grand nombre de buts hors de la surface de réparation cette saison (22) dans toutes les compétitions parmi les équipes des cinq meilleures ligues européennes.

– Gundogan a trois doublés lors de ses six derniers matchs avec City après avoir eu un seul doublé lors de ses 107 matchs précédents toutes compétitions confondues.

Suivant

Manchester City: C’est l’Inter Milan pour les champions de Premier League alors qu’ils cherchent à compléter le triplé. La finale de la Ligue des champions aura lieu le samedi 10 juin.

Manchester United : La saison est terminée pour les Diables Rouges.