Man City sur le point de devenir la meilleure équipe de l’histoire anglaise

Manchester City est dans la conversation en tant que meilleure équipe de l’histoire anglaise. Certes, ce n’est jamais une bonne idée de se disputer à travers les époques dans le sport. Chaque période a des tactiques, une qualité de compétition, un soutien financier et même des règles différentes. L’implication du VAR s’applique fortement à ce dernier.

Cependant, ce que Manchester City peut accomplir cette saison est un exploit rare. Combinez cela avec la domination nationale du club au cours de la dernière décennie et la moitié Sky Blue de Manchester aimerait une place à la table avec les meilleurs. Les Invincibles d’Arsenal en 2003/04 ont fait quelque chose d’inédit en restant invaincus pendant toute une campagne de Premier League. La célèbre saison 1998/99 de Manchester United a remporté le premier triplé d’un club anglais, et jusqu’à présent le seul. Ce ne sont là que deux exemples de grandes équipes au cours des deux dernières décennies. Il y a beaucoup plus de saisons de domination de différents clubs.

Pourtant, ce qui rend cette équipe de Manchester City spéciale, c’est le fait qu’elle affiche des saisons individuelles de domination année après année. Cela couronne cette saison avec ce qui pourrait être un triplé, enlevant l’exclusivité de la réalisation à ses plus grands rivaux, Manchester United.

Voici le cas de ce qui fait de l’actuelle Manchester City l’une des meilleures équipes de l’histoire anglaise, sinon la meilleure.

Manchester City devient la meilleure équipe de l’histoire anglaise

Pour clarifier, ce seul sort de grandeur ne fait pas de Manchester City le plus grand club de tous les temps. City, même s’il remporte la Ligue des champions, la FA Cup et la Premier League, aurait moins de titres dans chacune de ces compétitions que plusieurs autres clubs. A savoir, Manchester United en aurait plus. Par conséquent, Manchester City ne serait même pas le club le plus titré dans un rayon de cinq milles.

Longévité

Cependant, en parlant d’époques particulières, le sort de Pep Guardiola à Manchester City commence à ressembler aux années 1990 sous Sir Alex Ferguson. Manchester United a remporté huit titres de Premier League au cours des 11 premières années sous l’élite renommée. Au total, Ferguson a mené United à 13 titres en 21 ans. Avant cela, les équipes tant vantées de Liverpool des années 1970 aux années 1980 avaient remporté 10 titres en 15 saisons. En comparaison, Pep Guardiola n’est à City que depuis sept saisons, dont 2022/23. Cependant, une victoire dans cette campagne en ferait cinq sur sept, un ratio comparable aux débuts de Ferguson à United et aux règnes de Dalglish et Paisley à Liverpool. De plus, City est le seul club de Premier League à atteindre la barre des 100 points.

Le problème avec la comparaison de Ferguson ou des managers de Liverpool à Guardiola est que les deux instances dans le passé étaient allongées. Ce furent des décennies littérales de courses au sommet du football anglais. Celui de Guardiola au moins, en comparaison, est beaucoup plus petit. Mais c’est peut-être plus cohérent. Liverpool a remporté sept titres en neuf ans, et c’était sous trois managers différents. Guardiola pourrait-il atteindre cela? Peut-être. C’est tout dans le futur, ce qui n’est jamais facile à prévoir dans le football.

La seule chose qui favorise ces deux équipes par rapport à ce lot de talents de Manchester City est la Ligue des champions. Liverpool et Manchester United ont remporté plusieurs coupes d’Europe ou ligues des champions dans les périodes susmentionnées. C’est une chose de gagner régulièrement à domicile, mais la compétition européenne est d’un tout autre niveau. Certes, c’est une compétition de coupe. Un ou deux mauvais jeux peuvent sonner le glas d’une campagne. Mais cela améliore les récompenses. Cela serait particulièrement vrai pour Manchester City, car il a été sur le point de remporter ce trophée au cours des deux dernières années.

Ajouter la Ligue des champions au cabinet de Pep Guardiola à Manchester City lui donnerait tous les trophées majeurs possibles pour un club de Premier League, à l’exception de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui nécessitent toutes deux une victoire en Ligue des champions pour y accéder.

Saison individuelle de brillance

À juste titre, Guardiola semble être sur le point de participer à cette insaisissable UEFA Champions League lors d’une saison historique à l’Etihad. Individuellement et en équipe, Manchester City est une machine. Ce cliché est peut-être surutilisé avec cette équipe de City. Mais, à vrai dire, c’est le meilleur descriptif du fonctionnement de cette équipe.

Commençant défensivement, la campagne nationale de Manchester City a été sensationnelle. Le club n’a disputé que cinq matchs cette saison au cours desquels il a encaissé plus d’un but. La dernière équipe à le faire était Tottenham Hotspur le 19 janvier. Les Spurs ont perdu ce match, 4-2, alors que l’attaque de Guardiola a porté le poids en seconde période.

Le milieu de terrain est tout simplement génial – Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish et Ilkay Gündoğan offrent à Guardiola des options infinies. En son temps, de Bruyne plaide pour le titre de meilleur joueur du monde. Il compte 18 passes décisives en championnat cette saison.

Ensuite, en haut, l’histoire de la saison de City continue de se frayer un chemin à travers la Premier League. Il transforme sans doute la ligue nationale la plus compétitive en sa séance d’entraînement hebdomadaire. Alors qu’il restait des matchs à jouer, Haaland a battu le record de buts d’une saison en Premier League. Il n’a pas réussi à marquer en seulement 10 matchs auxquels il a joué. Ses quatre tours du chapeau en une seule saison sont également un record. En UEFA Champions League, il compte 12 buts en huit matches. Une sortie de cinq buts contre le RB Leipzig a aidé cela.

Tout cet éclat donne individuellement le succès en équipe. C’est ce qui fait que l’équipe actuelle de Manchester City rivalise avec l’élite historique.

