Manchester City n’a pas renoncé à signer Lionel Messi pour un transfert gratuit cet été mais attendra jusqu’en mars ou avril avant de sonder la situation concernant l’attaquant de Barcelone, ont déclaré diverses sources à ESPN.

Messi, 33 ans, est sans contrat en juin et est libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier. City a mené la chasse à l’international argentin en août dernier lorsqu’il a demandé au Barça de le laisser partir, mais les dirigeants de la Premier League ont gardé un profil bas ces derniers mois.

En revanche, le Paris Saint-Germain a fait beaucoup de bruit sur son désir de signer Messi à la fin de la saison.

City attendra son heure et verra comment la situation évolue, même si le PSG a adopté une approche différente, une approche dont des sources au Barca ont déclaré à ESPN est complètement la mauvaise façon d’essayer de séduire Messi.

« Le PSG fait une erreur avec la stratégie qu’il utilise », a déclaré une source. « Leo n’aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins le type de commentaires [which have been made]. «

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé que les champions de France surveillaient la situation de Messi, tandis que l’entraîneur Mauricio Pochettino et les joueurs Neymar et Angel Di Maria ont déclaré publiquement qu’ils accueilleraient le capitaine du Barca à bras ouverts.

Di Maria a même déclaré qu’il y avait une « grande chance » que Messi signe pour le PSG – ce qui a conduit l’entraîneur du Barca Ronald Koeman à qualifier le club français de « irrespectueux » – mais City offrira une rude concurrence si Messi quitte le Camp Nou après 20 ans à Catalogne.

Des sources ont déclaré à ESPN que City suivait toujours Messi mais avait décidé d’adopter une tactique moins agressive dans leur quête de sa signature.

Ils ont utilisé une stratégie similaire l’année dernière lorsqu’ils ont effectué une bonne partie du travail préparatoire. Pep Guardiola s’est entretenu avec Messi au téléphone pour lui vendre le projet de City, tandis que des sources ont également déclaré à ESPN que quelques membres du personnel du club restent en contact régulier avec les gens de Messi.

Lionel Messi pourrait être sur le point de rejoindre l’ancien entraîneur Pep Guardiola à Manchester City la saison prochaine. Photo de Fran Santiago / Getty Images

Après avoir travaillé sur ce qui était considéré comme un tir lointain pendant plusieurs mois, sans fuite, tout a remonté à la surface à la suite de la défaite 8-2 du Barça face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Quand il est devenu clair que Messi voulait quitter le Barça, ils ont déménagé en août, Messi envoyant un burofax au Blaugrana leur demandant de le laisser partir. City avait effectué un travail approfondi sur les chiffres impliqués dans l’accord – en gardant à l’esprit que le dernier contrat de quatre ans de Messi au Barca lui rapportait jusqu’à 555 millions d’euros – et pensait pouvoir le signer tout en respectant les règles du fair-play financier de l’UEFA.

Le président du Barca à l’époque, Josep Maria Bartomeu, a refusé de laisser partir Messi, soulignant sa clause de libération de 700 millions d’euros. Messi pensait pouvoir partir gratuitement mais a reculé plutôt que de porter l’affaire devant les tribunaux, mettant ainsi fin aux chances de City.

La situation est différente cette fois avec Messi dans les six derniers mois de son accord. Cependant, Messi a insisté sur le fait qu’il ne prendrait aucune décision sur son avenir avant la fin de la saison et des sources proches de lui ont déclaré à ESPN qu’il se concentrait uniquement sur l’aide au Barça pour terminer la saison avec force.

L’équipe de Koeman est en bonne forme, invaincue en 11 matchs en Liga, et a une demi-finale de la Copa del Rey contre Séville et le match aller de leur Ligue des champions contre le PSG à venir la semaine prochaine.

En plus du succès sur le terrain, l’avenir de Messi pourrait également dépendre de qui entrera en tant que nouveau président du Barca, l’élection étant prévue pour le 7 mars. Messi écoutera les plans du nouveau président, avec Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa les trois candidats.