Manchester City s’est dirigé inexorablement vers le sommet de la Premier League avec une victoire catégorique qui a souligné ses références au titre.

La victoire a propulsé City à la deuxième place et s’est avéré le cadeau d’anniversaire parfait pour le patron Pep Guardiola, qui fête ses 50 ans aujourd’hui.

Un doublé de John Stones et des frappes supplémentaires d’Ilkay Gundogan et de Raheem Sterling ont donné aux hommes de Guardiola une victoire confortable.

Alors que tout l’accent était mis sur Anfield, loin des projecteurs, City se déplace tranquillement à travers les engrenages et vers le haut de la table.

Ils peuvent remporter la victoire sur Aston Villa mercredi, bien que temporairement, si les rivaux locaux de Manchester United gagnent à Fulham plus tard dans la nuit.

Après un début de saison peu convaincant, l’équipe de Pep Guardiola a maintenant un regard inquiétant, qui a prolongé son invaincu à 15 matchs toutes compétitions confondues, avec une huitième victoire consécutive.

Et après que les rivaux au titre Liverpool et United aient joué un match nul et vierge à 45 milles de distance, City était déterminé à faire une déclaration d’intention et l’a fait avec style.

Comme prévu, City a dominé la possession dès le début, s’installant dans son schéma de passe familier, déplaçant le ballon avec assurance, mais manquant de touche clinique dans le dernier tiers.