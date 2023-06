Man City signera Kovacic de Chelsea pour 40 millions d’euros – sources

Manchester City est sur le point de conclure un accord d’une valeur d’environ 40 millions d’euros (34,2 millions de livres sterling) pour signer le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic, ont déclaré des sources à ESPN.

Les pourparlers entre les deux clubs ont bien progressé ces derniers jours avec un large accord sur les frais conduisant à des conversations plus détaillées sur la façon dont les paiements sont structurés.

L’un des rares problèmes en suspens concerne le montant que City paiera à Chelsea à l’avance. Le club de l’ouest de Londres est sous pression pour lever des fonds grâce à la vente de joueurs d’ici la fin de ce mois après avoir dépensé environ 600 millions de livres sterling au cours de la première année de propriété du club par Todd Boehly et Clearlake Capital, pour ensuite rater complètement la qualification européenne.

Toutes les dépenses effectuées avant le 30 juin relèveront de la première année fiscale complète et contribueront donc à atténuer les pertes pour faciliter le respect des règles du fair-play financier de l’UEFA.

Bien qu’il reste encore quelques problèmes à résoudre, des sources ont déclaré à ESPN que l’on s’attend à ce qu’un accord pour le joueur de 29 ans soit conclu dans les quinze prochains jours.

On pense que Kovacic a des conditions personnelles largement convenues et le transfert se poursuivra probablement une fois qu’il aura terminé ses obligations internationales avec la Croatie.

Leur dernier match aura lieu dimanche lors de la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. Kovacic a initialement rejoint Chelsea en prêt du Real Madrid en 2018 avant de signer un contrat permanent dans le cadre d’un transfert de 40 millions de livres sterling un an plus tard.

Il a fait un total de 221 apparitions, marquant six buts et remportant la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.