Man City signe l’arrière gauche Sergio Gomez d’Anderlecht

Manchester City a confirmé la signature de Sergio Gomez d’Anderlecht.

Le joueur de 21 ans a signé un contrat de quatre ans au stade Etihad et fera toujours partie de l’équipe première de Pep Guardiola cette saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord avec Anderlecht valait 13 millions d’euros plus les modules complémentaires.

“Je suis incroyablement fier et heureux d’avoir rejoint Manchester City”, a déclaré Gomez, qui a représenté l’Espagne au niveau des moins de 21 ans.

“City est la meilleure équipe d’Angleterre et à Pep Guardiola, j’ai la chance d’apprendre et de me développer sous l’entraîneur le plus remarquable du football mondial.

“Pouvoir faire partie de ce club est un rêve devenu réalité pour moi et quelque chose auquel tout jeune joueur aspirerait.

“Le nombre de trophées que City a remportés ces dernières années est incroyable et le style de football que l’équipe joue sous Pep est le plus excitant d’Europe.

“Jouer et être guidé par Pep et ses entraîneurs va être très spécial.”

Gomez est la quatrième signature estivale de City après Erling Haaland, Kalvin Phillips et Stefan Ortega.

Il est prêt à concourir pour une place d’arrière gauche après le départ de Oleksandre Zintchenko à Arsenal et la tentative avortée de signer Marc Cucurella de Brighton et Guardiola dit qu’il sera probablement le dernier nouveau venu avant la date limite.

“Si personne ne bouge, je pense que personne n’entrera”, a déclaré le directeur de la ville lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

“Maintenant, j’ai le sentiment que si nous avons un problème avec Kyle [Walker] et João [Cancelo] nous avons des joueurs qui peuvent les remplacer. C’est pourquoi Sergio vient. Même Nath [Ake] peut y jouer [at left-back].

“Nous n’avons pas une grande équipe mais nous avons des joueurs qui jouent assez bien à différents postes. C’est pourquoi au moment où nous décidons pour Sergio, le débat pour un autre arrière gauche était terminé.”