Manchester City craint que sa saison ne soit déraillée aujourd’hui avec d’autres cas positifs de Covid-19 parmi ses joueurs et son personnel.

La ville a effectué des tests sur l’ensemble de son équipe, son personnel d’entraîneurs et son personnel de soutien de la première équipe sur son terrain d’entraînement lundi, les résultats étant attendus aujourd’hui.

Si, comme prévu, de nouveaux cas positifs sont confirmés, le match de Premier League de City à Chelsea dimanche sera annulé, ce qui entraînera plus d’accumulation de matchs pour les Blues.

En plus de la série de tests d’hier, les joueurs et le personnel de City seront testés deux fois de plus avant dimanche, alors que le club tente d’arrêter la propagation alarmante du virus.

Selon les directives actuelles, les clubs de Premier League testent normalement les joueurs toutes les 72 heures, mais City les effectue toutes les 48 heures après l’épidémie au sein de leur équipe.

Un nettoyage en profondeur du terrain d’entraînement du campus Etihad de la ville, fermé à la suite de la vague de tests positifs, sera terminé aujourd’hui, mais il reste fermé indéfiniment.

Tous ces joueurs et membres du personnel testés hier n’ont pas quitté leurs véhicules, subissant la procédure de test de Premier League Covid-19 avant de rentrer chez eux.

Après que Kyle Walker et Gabriel Jesus aient été testés positifs, d’autres cas confirmés dans la bulle de la première équipe de City ont provoqué le report de la rencontre de lundi en Premier League à Everton, quatre heures seulement avant le coup d’envoi.