Man City se rapproche d’un accord de 55 millions d’euros pour les Wolves’ Nunes – sources

Manchester City est sur le point de finaliser un accord pour Matheus Nunes après avoir accepté verbalement un montant de 55 millions d’euros (60 millions de dollars) pour le milieu de terrain des Wolves, ont déclaré des sources à ESPN.

Et dans le cadre d’un accord distinct et sans rapport, les deux clubs ont convenu d’un prêt pour le jeune de City Tommy Doyle. Les loups ont la possibilité d’un transfert permanent de 5 millions de livres sterling, City négociant 50 % de tout accord futur, pour le milieu de terrain de 21 ans qui a déjà été prêté à Cardiff City, Hambourg et Sheffield United.

Bien que le manager des Wolves, Gary O’Neil, ait déclaré cette semaine qu’il s’attendait à ce que Nunes reste à Molineux, un accord a maintenant été conclu entre les clubs pour l’international portugais.

City est à la recherche de renforts au milieu de terrain depuis que Kevin De Bruyne a été exclu pendant six mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la première journée de la saison lors de la victoire à Burnley.

Nunes, une recrue de 38 millions de livres sterling du Sporting en 2022, devrait désormais finaliser son transfert à City avant la date limite de transfert de vendredi.