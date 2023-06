Man City se rapproche du triplé avec la victoire de la FA Cup sous le regard dégoûté de Sir Alex Ferguson

Manchester United soufflait et soufflait, mais cela n’a pas suffi à empêcher Ilkay Gundogan de maintenir le rêve de Manchester City en vie.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté la finale de la FA Cup 2-1 contre ses rivaux de la ville, sous le regard dégoûté de Sir Alex Ferguson.

Gundogan a poursuivi sa forme Ballon d’Or de fin de saison avec un autre affichage de l’homme du match, ne prenant que 12 secondes pour commencer.

David de Gea et la moitié rouge de Wembley ont été stupéfaits lorsque l’Allemand a volé dans un renversement de Kevin De Bruyne pour le but le plus rapide de l’histoire finale.

Pourtant, malgré le choc, United a tenu bon et a finalement égalisé grâce à un penalty de Bruno Fernandes un peu plus d’une demi-heure plus tard.

L’histoire était à nouveau similaire au début de la deuxième période lorsque Gundogan s’est à nouveau connecté avec une frappe à longue portée, mais cette fois, elle s’est infiltrée, laissant d’énormes questions planer sur De Gea.

Marcus Rashford et Alejandro Garnacho se sont tous deux rapprochés alors que City tenait à gagner, gardant leurs espoirs d’un triplé historique bien vivants.

Ferguson était là pour surveiller, en tant que seul autre manager à avoir réussi l’exploit avec une équipe anglaise, le faisant avec United en 1999.

Mais maintenant, avec les énormes favoris de City pour battre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions dans une semaine, le regard de résignation de l’Écossais a tout dit.