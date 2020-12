Manchester City s’attend à affronter la « meilleure version » d’une équipe blessée de Manchester United sous le choc de sa sortie de Ligue des champions lorsque les équipes se rencontreront ce week-end dans le derby de Premier League, a déclaré vendredi le manager Pep Guardiola.

United s’est écrasé de la compétition des clubs d’élite européens après une défaite 3-2 au RB Leipzig mardi, la veille du jour où City a croisé Marseille 3-0 pour consolider sa place au sommet du groupe C alors qu’ils attendaient avec impatience le match nul des huitièmes de finale lundi.

« Pensant que nous allons faire face à la meilleure version d’entre eux, en particulier parler beaucoup de ce que nous devons faire », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse à la question de la presse à la question de savoir comment City se préparerait à la réunion de samedi avec leurs rivaux locaux incohérents à Old Trafford.

« Ce n’est pas un match à élimination directe, c’est trois points de plus. Important bien sûr, à cause de la qualité de l’adversaire mais il y a beaucoup de matches à venir et nous essayons de gagner nos matchs. »

City est septième avec 18 points en 10 matchs, un point et une place en dessous de United qui est à cinq points du rythme. Les deux équipes ont un match en main sur les cinq premiers.

Guardiola a déclaré qu’il sympathisait avec le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, qui fait face à une surveillance accrue en raison de sa dernière défaite et de sa mauvaise forme à domicile. United a perdu trois de ses cinq matchs de Premier League à Old Trafford cette saison.

« Il est important de connaître la valeur de Solskjaer, cela ne fait aucun doute. Je n’ai pas à le soutenir car il est assez fort et sait comment ce travail fonctionne … quand nous gagnons, nous sommes un génie, quand nous perdons. nous devons être limogés », a ajouté Guardiola.

« Cela arrive à United et partout dans le monde, c’est une réalité. »

Guardiola a également déclaré que le défenseur espagnol de City, Eric Garcia, pourrait être absent jusqu’à trois semaines avec un coup, tandis que l’attaquant argentin Sergio Aguero ne débutera pas samedi car il gère une blessure au genou après avoir joué et marqué contre Marseille.