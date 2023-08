Man City s’apprête à signer Jeremy Doku pour 70 millions de dollars

Manchester City aurait accepté des frais énormes avec Rennes pour signer Jeremy Doku sur un transfert permanent. Les vainqueurs en titre de la Ligue des champions devraient payer environ 70 millions de dollars à l’équipe française pour l’ailier vedette. West Ham, Chelsea et Tottenham Hotspur étaient tous auparavant liés à l’international belge. Cependant, City a remporté la course pour signer la starlette et Doku rejoindra désormais son coéquipier international Kevin De Bruyne.

City a été plongé dans les décisions avec l’équipe de Ligue 1 pendant environ trois semaines. Le club de Premier League voulait également Michael Olise de Crystal Palace. Cependant, l’international français des moins de 21 ans a rejeté les départs du sud de Londres et a signé un nouveau contrat avec son club actuel.

Les champions de Premier League trouvent le remplaçant de Mahrez

Doku se rend à Manchester mardi avant un examen médical proposé. Le Belge de 21 ans a déjà un but à son actif dans la campagne en cours. Doku a marqué pour Rennes lors de son premier match de Ligue 1 de la saison le 13 août. L’ailier a marqué six buts et ajouté deux passes décisives pour l’équipe française au cours de la saison 2022/23. Doku figurait principalement comme substitut. Il n’a réussi que 12 départs de haut vol en Ligue 1.

Le Belge remplace directement Riyad Mahrez. L’international algérien avait précédemment quitté City pour rejoindre Al-Ahli, équipe saoudienne de la Pro League. Phil Foden, Bernardo Silva et Cole Palmer ont joué sur le flanc droit au début de la saison 2023/24. Néanmoins, Doku donnera désormais à City une autre option à ce poste.

Le déménagement de Doku pourrait inciter City à vendre Palmer très bien noté

La décision de signer Doku pourrait cependant forcer Palmer à quitter le club. Malgré les éloges de Doku, il a proclamé qu’il voulait beaucoup de temps de jeu. L’arrivée imminente de Doku empêche Palmer de recevoir ce temps suffisant sur le terrain. De plus, Guardiola a affirmé que City pourrait vendre le jeune à un moment donné ce mois-ci.

City affrontera ensuite Sheffield United le dimanche 27 août. Il est possible que Doku soit prêt à temps pour jouer dans le South Yorkshire; cependant, il devra peut-être attendre le match suivant pour faire ses débuts à City.

PHOTO : IMAGO / Crystal Pix