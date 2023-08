Man City s’apprête à faire une deuxième offre à Matheus Nunes – sources

Manchester City a été encouragé par le fait que Wolverhampton Wanderers écouterait une deuxième offre pour Matheus Nunes mais renoncerait à un accord s’il n’y avait pas de compromis sur la valorisation de l’international portugais, ont déclaré des sources à ESPN.

City a vu une offre de 47 millions de livres sterling (59 millions de dollars) rejetée mercredi avec des informations selon lesquelles elle était bien en deçà de la valorisation du milieu de terrain par les Wolves.

Les loups, selon des sources, ne veulent pas que Nunes parte, mais il est admis qu’une offre importante devrait être envisagée, notamment parce que le joueur de 24 ans est enthousiaste à l’idée de déménager.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’elles s’attendaient à recevoir une deuxième offre, bien que City soit catégorique sur le fait qu’il ne paierait pas trop cher et qu’il abandonnerait les négociations si les Wolves ne réduisaient pas leurs exigences.

Matheus Nunes pourrait être prêt à rejoindre la Premier League et le champion d’Europe Manchester City. Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images

City a renoncé à un accord pour le milieu de terrain de West Ham Lucas Paquetá tandis que le milieu de terrain brésilien fait toujours l’objet d’une enquête sur les paris, mais d’autres cibles sont surveillées.

City, qui est sur le point d’obtenir la signature de Jérémy Doku après avoir convenu d’un montant de 55,5 millions de livres sterling avec Rennes, cherche également à ajouter un autre milieu de terrain à l’équipe pour compenser la perte de Kevin de Bruyne.

De Bruyne pourrait être absent jusqu’en février après avoir subi une intervention chirurgicale suite à une blessure aux ischio-jambiers.

La signature de Doku devrait porter les dépenses estivales de City à plus de 150 millions de livres sterling après avoir également recruté Mateo Kovacic de Chelsea et Josko Gvardiol du RB Leipzig, mais le club est toujours en mesure de soumissionner pour Nunes au risque d’enfreindre les règles du fair-play financier après avoir collecté plus de 150 millions de livres sterling. 80 millions de livres sterling des départs pendant la fenêtre.

City a collecté plus de 50 millions de livres sterling grâce aux départs de l’académie, dont près de 9 millions de livres sterling générés par le transfert de Romeo Lavia de Southampton à Chelsea, et 30 millions de livres supplémentaires grâce au transfert de Riyad Mahrez à Al Ahli.

Pendant ce temps, Aymeric Laporte a finalisé son transfert vers Al Nassr, du côté de la Saudi Pro League. City recevra 23,5 millions de livres sterling pour le défenseur international espagnol, ce qui portera ses revenus totaux à plus de 100 millions de livres sterling.

Le joueur de 29 ans quitte l’Etihad après avoir disputé 180 matches et remporté cinq fois la Premier League depuis son arrivée de l’Athletic Bilbao en janvier 2018.