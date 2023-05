Man City s’apprête à faire bouger le défenseur central du RB Leipzig Josko Gvardiol – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de vendredi…

LES TEMPS

Manchester City pourrait faire un geste pour Josko Gvardiol, le défenseur central du RB Leipzig, si Pep Guardiola décide de bousculer sa défense cet été.

Le Paris Saint-Germain a ravivé son intérêt pour Bernardo Silva, mais le club n’a pas renoncé à tenter de convaincre le meneur de jeu de 28 ans de rester.

Aaron Ramsdale a doublé son salaire à environ 120 000 £ par semaine en signant un nouveau contrat à Arsenal, Martin Odegaard devant également se voir proposer un contrat lucratif à long terme.

Gareth Southgate permettra aux joueurs de Manchester City de rejoindre tardivement son équipe d’Angleterre avant les éliminatoires du Championnat d’Europe contre Malte et la Macédoine du Nord le mois prochain.

La société d’investissement américaine 777 Partners a confirmé son intérêt pour Everton, même si le propriétaire du club, Farhad Moshiri, poursuit ses négociations avec d’autres investisseurs potentiels.

Julen Lopetegui, l’entraîneur-chef des Wolverhampton Wanderers, a affirmé qu’il avait été induit en erreur sur les plans de transfert estival du club. Lopetegui est sorti d’une réunion avec Jeff Shi, le président, et a déclaré que les inquiétudes concernant les règles du fair-play financier (FFP) de la Premier League avaient modifié le budget des dépenses.

COURRIER QUOTIDIEN

Phil Jones se bat pour sauver sa carrière de joueur alors qu’il se prépare à quitter Manchester United après 12 ans à Old Trafford. Jones a été exclu de la liste retenue du club, qui sera publiée sous peu, et deviendra un agent libre lorsque son contrat expirera le 30 juin.

Manchester City a lancé de nombreuses contestations judiciaires contre les 115 accusations de la Premier League pour violations présumées des règles financières, notamment en soulevant une objection extraordinaire à l’implication de l’avocat qui dirige le processus – il est un fan d’Arsenal.

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Jnr profitera de son statut de superstar cet été avec un nouveau contrat méga-argent avec le club espagnol – et cherche à égaler le contrat de démarrage de 20 millions de livres sterling par an d’Erling Haaland.

QUOTIDIEN EXPRESS

L’assistant d’Arne Slot à Feyenoord a insisté sur le fait qu’il ne suivrait pas le Néerlandais à Tottenham s’il était nommé nouveau manager du club de Premier League. Slot a été lié au hotseat vacant des Spurs au milieu de la recherche chaotique de Daniel Levy pour le remplaçant d’Antonio Conte.

Jurgen Klopp sera libre de se joindre aux hommages sur le terrain de Liverpool à leurs quatre étoiles partantes malgré l’observation d’une interdiction de ligne de touche pour le choc de samedi en Premier League avec Aston Villa. Les Reds doivent faire leurs adieux à Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita et célébreront les contributions du quatuor au club après le match.

Lionel Messi se serait vu offrir 87 millions de livres supplémentaires par Al-Hilal pour rejoindre le club cet été alors que l’équipe saoudienne cherche à éliminer la concurrence de Barcelone. Le club de Riyad aurait initialement offert environ 347 millions de livres sterling (400 millions d’euros) par an à l’Argentin pour faire le pas, mais maintenant ce chiffre serait passé à 434 millions de livres sterling (500 millions d’euros) alors qu’ils renforcent leur main.

LE GARDIEN

Les instances dirigeantes du football anglais sont en pourparlers pour mettre en place des mesures visant à réprimer la dissidence en raison de l’inquiétude suscitée par l’augmentation des mauvais comportements envers les officiels. À deux semaines de la saison restante, 534 cartes ont été délivrées aux joueurs pour dissidence dans les quatre premiers vols du football anglais, selon Opta – dépassant facilement le décompte de 477 de la saison dernière, ainsi que les 421 cartes montrées en 2020-21.

Tom Curry a appelé à plus de protection pour les jackallers après que son frère jumeau et compagnon de flanker Ben ait vu ses espoirs de Coupe du monde se terminer par une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la victoire en demi-finale de la Premiership de Sale contre Leicester.

Nick Kyrgios manquera l’Open de France en raison d’une blessure au pied subie lors du vol de sa voiture et non à cause d’un problème au genou, a déclaré son agent.

On s’attend à ce que Roy Hodgson soit invité à prolonger son séjour à Crystal Palace pour une autre saison, avec son assistant Paddy McCarthy aligné comme remplaçant à long terme du joueur de 75 ans.

DAILY MIRROR

Chelsea a battu Manchester United pour la signature du prodige équatorien Kendry Paez dans le cadre d’un contrat de 20 millions de livres sterling.

Lionel Messi a averti Barcelone de ne pas re-signer son ancien coéquipier Xavi Simons – qui sera proposé à Arsenal cet été.

Dimitar Berbatov a appelé Manchester United à faire d’un nouvel attaquant et d’un demi-centre ses deux priorités estivales.

Manchester United est prêt à doubler le salaire de Jack Butland pour rendre permanent son prêt à Old Trafford.

LE SOLEIL

L’ancien prodige de Chelsea, Josh McEachran, est sans club après avoir été libéré par MK Dons, du côté de League One.

La cible de Manchester United, Min-Jae Kim, devrait terminer son service militaire le mois prochain. Le défenseur de Naples a suscité beaucoup d’intérêt dans toute l’Europe avec ses performances lors de la campagne victorieuse de son équipe cette saison.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Les guêpes sont menacées d’extinction en tant que club professionnel après avoir été rétrogradées au bas de la pyramide du rugby anglais.

Le plus grand champion de Roland-Garros, Rafael Nadal, est absent du tournoi – et probablement du reste de la saison – après avoir échoué à se remettre de la blessure à la hanche qu’il a subie en janvier.

La Football Association va demander à faire de l’interdiction de huit mois d’Ivan Toney une sanction mondiale et ainsi empêcher qu’il soit prêté à un club étranger cet été.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Le Celtic pourrait manquer les frais de vente de Kieran Tierney si un échange direct signalé avec Manchester City se concrétisait.

Jose Cifuentes est sur le point de devenir la troisième signature de Michael Beale en tant que manager des Rangers et il semble avoir fait un pas de plus après que l’agent de la star de la MLS ait reçu le traitement VIP à Ibrox.

LE SOLEIL D’ECOSSE

Les Rangers sont enfermés dans une bataille juridique de 338 000 £ sur un système de paiement par kiosque. Le club est poursuivi par Southbank Asset Finance Ltd lors d’une audience civile à Glasgow Sheriff Court.

Stiliyan Petrov sait maintenant à quel point Porto a analysé le Celtic avant sa victoire en finale de la Coupe UEFA. Mais il estime qu’Ange Postecoglou n’aura pas à creuser aussi profondément pour réaliser que son équipe actuelle n’est pas assez bonne pour défier en Europe la saison prochaine.

Le comté de Derby pourrait « avoir l’avantage » sur Sunderland dans la course pour recruter le milieu de terrain des Rangers Charlie Lindsay cet été.