Man City sacré champion de Premier League 2020-21 | Actualités du football

Manchester City a été couronné champion de Premier League 2020-21 après la défaite de Manchester United contre Leicester.

L’équipe de Pep Guardiola a dû attendre pour marquer son dernier triomphe, à la suite de changements dans le calendrier des matches et de leur propre dérapage.

Une défaite tardive contre Chelsea le week-end dernier alors que son rival le plus proche United gagnait à Aston Villa a gardé le champagne de City sur la glace, mais ils ont finalement récupéré le titre de Premier League à Liverpool avant de frapper à nouveau le ballon alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer était battue 2-1 mardi après avoir fait 10 changements à leur line-up de départ.

City a maintenant remporté trois titres de Premier League et huit trophées majeurs sous Guardiola, qui a signé l’année dernière un nouveau contrat de deux ans pour rester au club jusqu’en 2023.

Pep Guardiola a remporté son troisième titre de champion en quatre ans à Man City



Pep: Le plus dur, c’est pour nos fans et Colin Bell

Le patron de la ville, Guardiola, a décrit la victoire au titre de cette saison comme « la plus difficile » et a dédié le triomphe aux fans qui ont dû rester à l’écart des matchs et au regretté grand icône du club Colin Bell, décédé plus tôt cette année.

« Ce fut une saison et un titre de Premier League pas comme les autres. Ce fut le plus dur. Nous nous souviendrons toujours de cette saison pour la façon dont nous avons gagné. Je suis tellement fier d’être le manager ici et de ce groupe de joueurs, « A déclaré Guardiola dans un communiqué.

« Ils sont si spéciaux. Traverser cette saison – avec toutes les restrictions et difficultés que nous avons rencontrées – et montrer la constance que nous avons est remarquable. C’est implacable. Chaque jour, ils sont là, se battant pour le succès, essayant toujours. être meilleurs, ils ont été si résistants.

«Cela est également vrai pour chacun des membres de notre personnel en coulisses, qui a travaillé sans relâche dans les coulisses pour s’assurer que nos joueurs sont parfaitement équipés pour relever les défis inattendus et les nouvelles routines tout au long d’une année aussi mouvementée.

« Sans oublier, bien sûr, tout le personnel de notre organisation qui travaille pour faire de ce club le succès qu’il est. Que ce soit des bureaux de la City Football Academy ou du travail à domicile, les efforts de chaque employé dans des circonstances aussi difficiles. ont contribué à cette réalisation.

« Au début de chaque saison, la Premier League est le titre le plus important pour nous. C’est celui où vous devez être là tous les trois jours, affronter tous vos rivaux à domicile et à l’extérieur. Seulement en étant le meilleur, semaine après semaine après, pouvez-vous gagner ce concours, c’est un énorme succès.

« C’est tellement important de dire un grand merci à tous nos fans. Dans nos moments les plus difficiles, nous n’avons pas pu entendre la foule nous suivre comme d’habitude, mais nous savons qu’ils sont avec nous partout où nous allons et cela nous a soulevés. Je leur promets que nous ressentons leur amour, nous l’apprécions et nous n’aurions pas pu faire ce que nous avons fait sans lui.

« J’espère que nous pourrons tous célébrer ensemble un jour pas trop loin. Ce fut une année si difficile pour tant de gens. Celui-ci est vraiment pour nos fans et pour Colin Bell et toute sa famille. »

Comment City a triomphé après un démarrage lent

City sont à nouveau les rois d’Angleterre mais c’était loin d’être simple pendant la première moitié de la campagne.

Ils n’ont remporté que cinq de leurs 13 premiers matchs de championnat et ont été presque exclusivement placés dans la moitié inférieure du tableau jusqu’en décembre.

Mais cette mauvaise forme s’est terminée brusquement après un match nul 1-1 avec West Brom à l’Etihad.

Malgré un démarrage lent, City a ouvert la voie à travers tous les indicateurs clés aux deux extrémités du terrain.

Leur domination sur le ballon et la haute presse a également été inégalée car ils ont effectué plus de passes et de récupérations dans le troisième attaquant que toute autre équipe.

L’une des bizarreries les plus marquantes de la saison de City a été l’absence fréquente d’un attaquant reconnu.

En effet, leur meilleur buteur en Premier League est le milieu de terrain Ilkay Gundogan, suivi des ailiers Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

En fait, Guardiola n’a commencé ni Gabriel Jesus ni Sergio Aguero en 12 matchs de championnat cette saison et a récolté un retour de points plus élevé que lors du départ de l’un ou des deux, en moyenne.

Gary Neville et Jamie Carragher pensent que la signature estivale de Ruben Dias s’est avérée cruciale pour le triomphe de City.

S’exprimant lors de la finale Football du lundi soir de la saison alors que Neville et lui ont révélé leurs lauréats 2020/21, Carragher a déclaré: « J’ai dit sur cette émission au début de la saison que si cette signature ne fonctionnait pas, ce serait la fin de City et Pep.

« Vous pourriez penser que c’est une déclaration énorme, mais il était un défenseur de 65 millions de livres sterling. Ils n’ont jamais remplacé Vincent Kompany et la saison dernière c’était un coup dur pour eux, mais il est venu et a été le meilleur défenseur de la ligue – et pour moi le meilleur joueur.

Neville a déclaré: « Dias m’a surpris, dominant comme il l’a fait pour quelqu’un de si jeune. J’ai joué avec Jaap Stam, Gary Pallister, Steve Bruce, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand … Dias est l’un de ceux qui fait le reste de l’équipe. sûr.

« L’impact des grands arrières centraux n’est pas seulement ce qu’ils font en termes de leur propre performance, ils ont un impact sur tout le monde dans ces quatre arrières et les gens devant eux. Dias est exceptionnel.

« Au début de la saison, je ne pensais pas qu’il y avait un moyen pour que les quatre arrière de City puissent gagner le championnat, donc pour qu’il fasse ce qu’il a fait, il a été le joueur le plus important cette saison. »

L’éloge de Nev pour Gundogan, Foden

L'équipe de la saison de Gary Neville comprend cinq joueurs de Man City



L’ancien capitaine de Manchester United, Neville, a inclus cinq joueurs de City dans son équipe de la saison, mais a réservé des éloges particuliers pour Ilkay Gundogan et Phil Foden.

« La raison pour laquelle je suis allé Ilkay Gundogan est que je pense qu’il a transformé la saison de Manchester City », a déclaré Neville.

« A l’époque où ils ne jouaient pas bien, pendant cette période de deux ou trois mois, je pensais qu’il était l’homme principal. Il était absolument hors de ce monde à cette période et ce qu’ils ont fait depuis est à cause de lui.

«À quand remonte la dernière fois que nous avons vu un talent anglais exceptionnel comme Phil Foden? Wayne Rooney? Foden est un joueur de type une fois dans une génération, il est si bon. Il est incroyable.

«N’oublions pas, il a joué à Manchester City, pour entrer dans cette équipe, avec ce manager, vous devez être quelque chose d’incroyablement spécial. Foden pourrait être quelque chose de scandaleux dans les années à venir s’il le faisait directement sur et en dehors du terrain. «

« L’une des plus grandes réalisations de Pep »

Guardiola a remporté sa troisième couronne en Premier League en quatre ans



Carragher pense que cette Premier League représente l’une des plus grandes réalisations de Guardiola et a salué l’Espagnol pour avoir revitalisé son équipe après avoir semblé lutter contre le départ de plusieurs joueurs clés.

« Si vous revenez au dernier match de la saison dernière pour Manchester City, cette défaite en Ligue des champions contre Lyon, c’était vraiment mauvais », a déclaré Carragher.

« Tout le monde a blâmé Pep Guardiola pour cela. Ils sont revenus pour la saison suivante sans avoir beaucoup de pause.

« Quand Leicester les a battus 5-2, en tant que supporter de Liverpool, je m’attendais vraiment à ce que Liverpool remporte la ligue; les problèmes étaient là pour City et je ne m’attendais pas à voir ce qu’ils ont fait cette saison.

« Je pense en fait que c’est l’une des plus grandes réalisations de Pep parce que la colonne vertébrale de Vincent Kompany, David Silva n’est pas là et même Sergio Aguero n’a pas joué autant de matchs. Les légendes qui ont construit le succès de City au cours de la dernière décennie ne sont pas là. Pep a créé quelque chose de différent. «

City reste sur la bonne voie pour un triplé cette saison.

Ayant déjà remporté la Coupe Carabao avec une victoire 1-0 sur Tottenham et ajouté le titre de Premier League à leur trophée, les troupes de Guardiola pourraient encore terminer leur saison avec le tout premier trophée de la Ligue des champions du club après avoir atteint la finale pour la première fois.

City affrontera Chelsea dans une finale entièrement anglaise le 29 mai.