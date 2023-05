Man City sacré champion, cinquième titre en six ans

Manchester City a remporté le titre de Premier League pour une troisième saison consécutive alors qu’Arsenal s’est incliné face à Nottingham Forest samedi soir. Il s’agit également du cinquième titre de champion du club en six saisons sous la direction de Pep Guardiola.

City pourrait potentiellement remporter le triplé cette saison alors qu’il affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions et affrontera également ses rivaux Manchester United en finale de la FA Cup.

Manchester City remporte la Premier League

En janvier, Arsenal était le grand favori pour le titre de champion avec une avance de huit points sur l’équipe de Guardiola. Cependant, la capitulation des Gunners a été spectaculaire depuis lors. Arsenal n’a remporté que deux de ses huit derniers matchs, tandis que City a été impitoyable récemment, remportant ses 11 derniers matchs en championnat.

Cela a coïncidé avec le fait que City a écarté Arsenal à deux reprises, à la fois à domicile et à l’extérieur, jouant une marque de football spectaculaire. City remportant le titre avec trois matchs à jouer n’aurait traversé l’esprit de personne jusqu’au mois dernier, mais cela montre sa domination dans la ligue.

Erling Haaland domine le championnat

La signature estivale d’Erling Haaland a joué un rôle déterminant dans le style de jeu de Guardiola cette saison. Le Norvégien a marqué 36 fois, un record de Premier League, ce qui signifie qu’il a marqué plus d’un tiers des 92 buts de son équipe en 25 matchs.

Après avoir remporté le titre pour la cinquième fois, Guardiola est désormais le troisième ex-aequo en tant que manager le plus titré de l’histoire de la Premier League.

L’Espagnol n’est que derrière Alex Ferguson, George Ramsey et Bob Paisley sur une liste insaisissable. Guardiola a déclaré plus tôt cette semaine que gagner la Premier League est le « plus important » car cela prend toute une saison de travail acharné.

Le capitaine de la ville, Ilkay Gundogan, qui a été une figure clé du milieu de terrain, s’est adressé à Twitter pour partager ses réflexions : « Avoir aidé le club à remporter un troisième titre consécutif en Premier League est quelque chose de très spécial.

La Premier League est sans aucun doute la plus exigeante et la plus compétitive au monde, ce qui vous dit tout sur ce qu’est un exploit. Cette équipe est si talentueuse et si spéciale et avoir été capitaine cette saison a été un énorme privilège.

Crédit photo : IMAGO / PA Images